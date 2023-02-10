Часть клубов АПЛ не хочет участвовать в новой Суперлиге. Идею считают «смехотворной»
Клубы АПЛ не хотят быть частью новой Суперлиги Европы.
Ранее стало известно, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят перезапуск Суперлиги Европы. Обновленный формат турнира будет включать от 60 до 80 команд-участниц, деление на дивизионы и отсутствие постоянных членов.
Несколько клубов Премьер-лиги в частном порядке дистанцировались от идеи участия в турнире, сообщает Sky Sports, так как считают ее «смехотворной».
Пять клубов АПЛ заявили, что не хотят участвовать в Суперлиге. Один из руководителей неназванного клуба из Лондона назвал анонс обновленного проекта «пустой болтовней».
«Нет никаких понятных механизмов, нет структуры. Это смехотворно», – отметил менеджер.
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АПЛ и Супер лига
Во-первых - я не знаю клубов именно с таким названием. Смотрю те матчи, что хочу посмотреть. Английский футбол интересен конкуренцией и борьбой. И матч условных Фулхэма и Вест хэма может быть очень интересен.
Матч Наполи - Аякс - интересно, но для этого нужно создать такую лигу. Убедить перейти туда и Наполи и Аякс (читай федерации Нидерландов и Италии), что изначально вызывает большие вопросы.
Такие дешевые телеги от "создателей пуперлиги" рассчитаны на не самых умных болельщиков. Тех, кто не умеет посчитать второй ход.
Они просто не оттуда начали.
Рыбу нужно гнить с головы.