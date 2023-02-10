Часть клубов АПЛ не хочет участвовать в новой Суперлиге. Идею считают «смехотворной»

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Клубы АПЛ не хотят быть частью новой Суперлиги Европы.

Ранее стало известно, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят перезапуск Суперлиги Европы. Обновленный формат турнира будет включать от 60 до 80 команд-участниц, деление на дивизионы и отсутствие постоянных членов.

Несколько клубов Премьер-лиги в частном порядке дистанцировались от идеи участия в турнире, сообщает Sky Sports, так как считают ее «смехотворной».

Пять клубов АПЛ заявили, что не хотят участвовать в Суперлиге. Один из руководителей неназванного клуба из Лондона назвал анонс обновленного проекта «пустой болтовней».

«Нет никаких понятных механизмов, нет структуры. Это смехотворно», – отметил менеджер.

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38 комментариев

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Блуждающий странник
Ответ Phantom1289
Да с чего вы все решили, что они из АПЛ уйдут? Суперлига это замена чисто Лиги чемпионов, а не внутренних чемпионатов.
Снимайте розовые очки, не дадут им заменить ЛЧ. Единственная мотивация Суперлиги это деньги, а у англичан ни у кого с ними нет проблем. Не будут руку помощи Милану, Ювентусу и Барселоне тянуть английские клубы, реакция публики однозначная. Только в России почему-то верят в этот бредовый проект, в остальном мире с этого только ржут
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vladimir.kostrichko
Сборная Англии смехотворна,но сами клубы АПЛ лучшие в мире и без них ничего не получится.....
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#SharkTeam
Ответ Блуждающий странник
Часть? Зачем английским клубам Суперлига, они итак занимают господствующее положение в Европе на данный момент, при чем разрыв только растет. Я думаю даже Борнмут с Лидс в Суперлигу не пойдут из АПЛ получив прямой инвайт, а грандам это тем более не нужно. Без англичан Суперлига будет смешной, я уже вижу как нынешняя Севилья, Атлетико и Ювентус презентуют этот турнир как битву лучших
Американским владельцам она нужна, они и развивали эту тему
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Phantom1289
Ответ Блуждающий странник
Часть? Зачем английским клубам Суперлига, они итак занимают господствующее положение в Европе на данный момент, при чем разрыв только растет. Я думаю даже Борнмут с Лидс в Суперлигу не пойдут из АПЛ получив прямой инвайт, а грандам это тем более не нужно. Без англичан Суперлига будет смешной, я уже вижу как нынешняя Севилья, Атлетико и Ювентус презентуют этот турнир как битву лучших
Да с чего вы все решили, что они из АПЛ уйдут? Суперлига это замена чисто Лиги чемпионов, а не внутренних чемпионатов.
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ronnych
Вообще без разницы будет суперлига или нет. Я всё равно смотрю только матчи между топовыми командами, а в какой это будет лиге - плевать.
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Блуждающий странник
Ответ Виктор Никитин
клубы готовы были вступить в Суперлигу пока им правительство на шею не наступило, о чём ты?
Это было на первом этапе, в самый разгар пандемии когда и у англичан были проблемы с финансами, когда Суперлига была закрытым проектом где ты зафиксируешь свое господство и будешь получать в 4 раза больше денег чем в ЛЧ, где будут только именитые клубы, но проект уже изменен и денег столько не будет, кризис финансовый ушел. Сейчас АПЛ на фоне того времени значительно выросла в финансовом плане и не нужно забывать о негативной реакции болельщиков, все без исключения в Англии против Суперлиги. Именно поэтому ни одного английского клуба там не будет, финансовой мотивации как таковой уже нет, а на фоне их нынешних доходов они особо и не вырастут, они лишь помогут остальным клубам Европы вернуть свое величие, а надо оно им? И это с учетом кучи других минусов, а плюсов для английских грандов нет никаких, у них с ФФП нет проблем ни у кого
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tolbob
После двух лет обсуждений получилось 60-80 клубов и непонятная система участия и вылета. Я примерно также на диване планирую, где дешевле макароны взять и куда за ними идти)
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Виктор Никитин
Ответ Блуждающий странник
Часть? Зачем английским клубам Суперлига, они итак занимают господствующее положение в Европе на данный момент, при чем разрыв только растет. Я думаю даже Борнмут с Лидс в Суперлигу не пойдут из АПЛ получив прямой инвайт, а грандам это тем более не нужно. Без англичан Суперлига будет смешной, я уже вижу как нынешняя Севилья, Атлетико и Ювентус презентуют этот турнир как битву лучших
клубы готовы были вступить в Суперлигу пока им правительство на шею не наступило, о чём ты?
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Arthas M
Ответ Блуждающий странник
Часть? Зачем английским клубам Суперлига, они итак занимают господствующее положение в Европе на данный момент, при чем разрыв только растет. Я думаю даже Борнмут с Лидс в Суперлигу не пойдут из АПЛ получив прямой инвайт, а грандам это тем более не нужно. Без англичан Суперлига будет смешной, я уже вижу как нынешняя Севилья, Атлетико и Ювентус презентуют этот турнир как битву лучших
Денег много не бывает, владельцы таких клубов как МЮ и Ливер точно заинтересованы в повышении доходов,этот есть бизнес,есть ли в ЛЧ они зарабатывают условно 30млн,то в суперлиги будет раза в 3-4 больше,так почему бы не согласиться? Надо же понимать,что суперлига это не замена чемпам,а замена ЛЧ
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Dm Kznts
прикольно будет если останутся всего два турнира.
АПЛ и Супер лига
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last_guard
Ответ Lionel Andres Messi 10
Сити исключают из АПЛ, Суперлига предоставляет им место в турнире, и первый английский клуб пошёл... Перес просчитал всё на 200 шагов вперёд.
Никто их не будет исключать, это элементарно невыгодно никому.
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Артем_
Есть супер лига. И она называется АПЛ.
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Алвес нэвиновен
Ответ Блуждающий странник
Какую рыбу, откуда начинать. Что за философия? У английских клубов все отлично
Именно поэтому начинать нужно было с покупки руководства Уефа
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Арман Мартиросян
Ответ Stannis_Baratheon
ваша АПЛ без легионеров хуже чемпа Хорватии
Как будто этих легионеров насильно заставляют играть в АПЛ.
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Блуждающий странник
Ответ Bigbadaboom
Суперлига будет жить если туда войдут немцы и лет за 5 АПЛ вернётся на свой уровень 90-х.
Конечно, немцы же мечтают о Суперлиге, там же не завязано все на консерватизме и болельщиках. Почитайте высказывания руководителей немецких клубов о Суперлиге, мнение болельщиков, уж кого не будет в Суперлиге так это точно немцев, максимум Лейпциг
+7
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Экспертное мнение
Ответ Alex1104
Мне показалось, что я достаточно ясно выразил мысль. Показалось. Во-первых - я не знаю клубов именно с таким названием. Смотрю те матчи, что хочу посмотреть. Английский футбол интересен конкуренцией и борьбой. И матч условных Фулхэма и Вест хэма может быть очень интересен. Матч Наполи - Аякс - интересно, но для этого нужно создать такую лигу. Убедить перейти туда и Наполи и Аякс (читай федерации Нидерландов и Италии), что изначально вызывает большие вопросы. Такие дешевые телеги от "создателей пуперлиги" рассчитаны на не самых умных болельщиков. Тех, кто не умеет посчитать второй ход.
Только не самому умному болельщику может быть интересен матч Фульхер Вестхэр, это просто факт)
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Bigbadaboom
Ответ Блуждающий странник
Часть? Зачем английским клубам Суперлига, они итак занимают господствующее положение в Европе на данный момент, при чем разрыв только растет. Я думаю даже Борнмут с Лидс в Суперлигу не пойдут из АПЛ получив прямой инвайт, а грандам это тем более не нужно. Без англичан Суперлига будет смешной, я уже вижу как нынешняя Севилья, Атлетико и Ювентус презентуют этот турнир как битву лучших
Суперлига будет жить если туда войдут немцы и лет за 5 АПЛ вернётся на свой уровень 90-х.
0
-7
-7
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Блуждающий странник
Ответ Алвес нэвиновен
все течет все изменяется... или... никогда не говори никогда. Они просто не оттуда начали. Рыбу нужно гнить с головы.
Какую рыбу, откуда начинать. Что за философия? У английских клубов все отлично
+9
0
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Stannis_Baratheon
Ответ anti4ex
АПЛ > любой Супер Лиги
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Alex1104
Ответ Экспертное мнение
Ну гипотетически без АПЛ можно создать более крутую лигу, если нет, клянись что будешь смотреть Фульхер - Вестхер вместо матча Наполи - Аякс?
Мне показалось, что я достаточно ясно выразил мысль. Показалось.
Во-первых - я не знаю клубов именно с таким названием. Смотрю те матчи, что хочу посмотреть. Английский футбол интересен конкуренцией и борьбой. И матч условных Фулхэма и Вест хэма может быть очень интересен.
Матч Наполи - Аякс - интересно, но для этого нужно создать такую лигу. Убедить перейти туда и Наполи и Аякс (читай федерации Нидерландов и Италии), что изначально вызывает большие вопросы.
Такие дешевые телеги от "создателей пуперлиги" рассчитаны на не самых умных болельщиков. Тех, кто не умеет посчитать второй ход.
+1
0
+1
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Алвес нэвиновен
Ответ Блуждающий странник
Часть? Зачем английским клубам Суперлига, они итак занимают господствующее положение в Европе на данный момент, при чем разрыв только растет. Я думаю даже Борнмут с Лидс в Суперлигу не пойдут из АПЛ получив прямой инвайт, а грандам это тем более не нужно. Без англичан Суперлига будет смешной, я уже вижу как нынешняя Севилья, Атлетико и Ювентус презентуют этот турнир как битву лучших
все течет все изменяется... или... никогда не говори никогда.
Они просто не оттуда начали.
Рыбу нужно гнить с головы.
+1
-8
-7
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anti4ex
АПЛ > любой Супер Лиги
+21
-4
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Lionel Andres Messi 10
Ответ ISkO
Клубам АПЛ нету вообще никакого смысла сейчас присоединяться к суперлиге. У них отлично всё с финансами и оно продолжит улучшаться в будущем.
Создатели Суперлиги и не скрывают, что этот турнир был придуман, дабы составить конкуренцию АПЛ.
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Lionel Andres Messi 10
Сити исключают из АПЛ, Суперлига предоставляет им место в турнире, и первый английский клуб пошёл... Перес просчитал всё на 200 шагов вперёд.
0
-4
-4
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Экспертное мнение
Ответ Alex1104
Главное слово в Вашем комментарии написано первым: "если"... Вспомнилось про бабушку с колёсиками.
Ну гипотетически без АПЛ можно создать более крутую лигу, если нет, клянись что будешь смотреть Фульхер - Вестхер вместо матча Наполи - Аякс?
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-4
-4
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