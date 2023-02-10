Часть клубов АПЛ не хочет участвовать в новой Суперлиге. Идею считают «смехотворной»

Клубы АПЛ не хотят быть частью новой .

Ранее стало известно, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят перезапуск Суперлиги Европы. Обновленный формат турнира будет включать от 60 до 80 команд-участниц, деление на дивизионы и отсутствие постоянных членов.

Несколько клубов Премьер-лиги в частном порядке дистанцировались от идеи участия в турнире, сообщает Sky Sports, так как считают ее «смехотворной».

Пять клубов АПЛ заявили, что не хотят участвовать в Суперлиге. Один из руководителей неназванного клуба из Лондона назвал анонс обновленного проекта «пустой болтовней».

«Нет никаких понятных механизмов, нет структуры. Это смехотворно», – отметил менеджер.

Гендиректор Суперлиги о клубах АПЛ: «Проект не умрет, если одна страна к нам не присоединится»

Очередное восстание Суперлиги! Берут от 60 до 80 клубов, сформировали уже 10 лозунгов

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!