Карло Анчелотти: «Поражения от «Барсы» и «Мальорки» болезненны, но «Реал» уверен в себе. Хотим выиграть клубный ЧМ»

высказался о важности победы в финале клубного чемпионата мира.

Завтра «Реал» и « » разыграют трофей в финале.

«Это очень важный вызов, очень важный титул, потому что попасть в финал клубного чемпионата мира очень сложно. « » уважает все финалы. Это конец очень долгого пути. Прошу команду получить удовольствие от игры.

Мы очень хотим победить, потому что это придаст нам уверенности на будущее. Это мой шестой финал [клубного ЧМ и Межконтинентального кубка] за сорок лет. Это финал, который случается очень редко в жизни.

Конечно, поражения от «Барселоны» и «Мальорки» причинили нам боль, но мы по-прежнему сохраняем уверенность в себе. Я все еще думаю, что наша команда лучше, чем в прошлом году, и что мы преуспеем, как и в прошлом году», – сказал тренер «Мадрида».

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