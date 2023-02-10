Карло Анчелотти: «Поражения от «Барсы» и «Мальорки» болезненны, но «Реал» уверен в себе. Хотим выиграть клубный ЧМ»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига чемпионат мира среди клубов Аль-Хилаль Футбол

Карло Анчелотти высказался о важности победы в финале клубного чемпионата мира.

Завтра «Реал» и «Аль-Хилаль» разыграют трофей в финале.

«Это очень важный вызов, очень важный титул, потому что попасть в финал клубного чемпионата мира очень сложно. «Реал Мадрид» уважает все финалы. Это конец очень долгого пути. Прошу команду получить удовольствие от игры.

Мы очень хотим победить, потому что это придаст нам уверенности на будущее. Это мой шестой финал [клубного ЧМ и Межконтинентального кубка] за сорок лет. Это финал, который случается очень редко в жизни.

Конечно, поражения от «Барселоны» и «Мальорки» причинили нам боль, но мы по-прежнему сохраняем уверенность в себе. Я все еще думаю, что наша команда лучше, чем в прошлом году, и что мы преуспеем, как и в прошлом году», – сказал тренер «Мадрида».

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16 комментариев

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Alexlagodny
Ответ Добряк Гаврила
Клубный ЧМ-больше нам в этом году ничего не светит. Наверно забыл добавить Сениор Анчелотти
И с этим не стоит торопиться. Верблюды тоже могут удивить и серьёзно упереться. Поэтому не стоит думать наперед, что Реал уже победил.
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Alexlagodny
Ответ Ansu Fati
Выиграть этот трофей легче даже, чем какой нибудь ауди кап или кубок бампера. Там хотяб играешь с Арсеналом Миланом, Ромой и т.д. а не всякими аль кебабами
💯
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Александра Александрова
Ответ ML26
Челси проигрывал
Ну это же Челси , чему тут удивляться , в апл вообще евролузеры постоянные , поэтому у ла лиги 35 евротрофеев а у апл 13 )
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Alibi Tasbau
Ответ инок
Успеха Реалу в этом финале и всех последующих за ним.
Интересно, кто минусует?
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-1
-1
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Ansu Fati
Выиграть этот трофей легче даже, чем какой нибудь ауди кап или кубок бампера. Там хотяб играешь с Арсеналом Миланом, Ромой и т.д. а не всякими аль кебабами
+1
-1
0
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ygcn5c2ty9
Ответ ML26
Челси проигрывал
ну вот, знаешь, кчм словно создан чтобы погуглить раз в год, а кто проигрывал-то последний раз)
+2
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+2
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Добряк Гаврила
Клубный ЧМ-больше нам в этом году ничего не светит. Наверно забыл добавить Сениор Анчелотти
+1
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Андрей Хенто
Надеюсь, что завтра команда покажет хорошую игру и зарядится положительными эмоциями. Да, титул не большой, но победа в нем может придать уверенности + в скором времени все травмированные, кроме Ферлана вернутся в строй. Благо его заменяет Камавинга, который играет даже лучше не на родной позиции, чем профильный латераль.
+1
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blaugrano
Шейхам некуда девать деньги - иначе не объяснить то, с какой помпой они организовывают низкосортный по уровню турнир. Словно праздник, который нужен всем, кроме, по сути, единственной топовой команды турнира - европейской.
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ML26
Ответ ygcn5c2ty9
кчм как-то давно не очень интересная вещь) раз в год европейские клубы приезжают , забирают его и уезжают
Челси проигрывал
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Бухгалтер2021
вангую Реал выиграет кубок
+1
-1
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инок
Успеха Реалу в этом финале и всех последующих за ним.
+2
-2
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Savarona25
Выиграет Реал - будет уже 5-й кубок. Плюс 3 межконтинентальных кубка старого формата. Может быть сами кубки и так себе трофеи, но чтобы бороться за них надо выиграть ЛЧ/КЕЧ, а это уже не шутки.
+6
-2
+4
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TemaGovnoed
Очень важный титул💀💀💀
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ygcn5c2ty9
кчм как-то давно не очень интересная вещь) раз в год европейские клубы приезжают , забирают его и уезжают
+9
0
+9
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А. Мостовой
Ну от малерки еще куда не шло, все таки исторически великий клуб. А вот поражение от третьего каталонского принять куда сложнее.
+3
-7
-4
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