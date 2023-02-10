Карло Анчелотти: «Поражения от «Барсы» и «Мальорки» болезненны, но «Реал» уверен в себе. Хотим выиграть клубный ЧМ»
Карло Анчелотти высказался о важности победы в финале клубного чемпионата мира.
Завтра «Реал» и «Аль-Хилаль» разыграют трофей в финале.
«Это очень важный вызов, очень важный титул, потому что попасть в финал клубного чемпионата мира очень сложно. «Реал Мадрид» уважает все финалы. Это конец очень долгого пути. Прошу команду получить удовольствие от игры.
Мы очень хотим победить, потому что это придаст нам уверенности на будущее. Это мой шестой финал [клубного ЧМ и Межконтинентального кубка] за сорок лет. Это финал, который случается очень редко в жизни.
Конечно, поражения от «Барселоны» и «Мальорки» причинили нам боль, но мы по-прежнему сохраняем уверенность в себе. Я все еще думаю, что наша команда лучше, чем в прошлом году, и что мы преуспеем, как и в прошлом году», – сказал тренер «Мадрида».
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
16 комментариев