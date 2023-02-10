Фернанду Мейра: «Зенит» вне конкуренции в России, но до борьбы с лучшими клубами мира далеко»

Теги Зенит Фернанду Мейра премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Матч ТВ Футбол

Фернанду Мейра считает «Зенит» сильнейшим клубом в России.

«Я слежу за «Зенитом», за его результатами. Думаю, в России этот клуб вне конкуренции – очевидно, это лучшая команда. Да, они по‑прежнему хотят заявить о себе в Европе, особенно в Лиге чемпионов.

Но, разумеется, они сейчас далеки от того, чтобы бороться с лучшими клубами мира», – заявил экс-защитник «Зенита».

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4 комментария

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Камбоджа Иванов
Сейчас легионеры разъедутся, если в ближайшее время не вернут в еврокубки, так и ЛК станет для наших клубов запредельным уровнем.
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Великий Алонсо
Зенит уже сильнее Барсилоны
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Назар Игорь
Да любой клуб России далеко от уровня лучших клубов Европы, но всë-же Зенит ближе всех.
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Zenith forever
Да ничего не "разумеется"!
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