Фернанду Мейра: «Зенит» вне конкуренции в России, но до борьбы с лучшими клубами мира далеко»

считает «Зенит» сильнейшим клубом в России.

«Я слежу за «Зенитом», за его результатами. Думаю, в России этот клуб вне конкуренции – очевидно, это лучшая команда. Да, они по‑прежнему хотят заявить о себе в Европе, особенно в Лиге чемпионов.

Но, разумеется, они сейчас далеки от того, чтобы бороться с лучшими клубами мира», – заявил экс-защитник « ».

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!