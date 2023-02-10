Фернанду Мейра: «Зенит» вне конкуренции в России, но до борьбы с лучшими клубами мира далеко»
Фернанду Мейра считает «Зенит» сильнейшим клубом в России.
«Я слежу за «Зенитом», за его результатами. Думаю, в России этот клуб вне конкуренции – очевидно, это лучшая команда. Да, они по‑прежнему хотят заявить о себе в Европе, особенно в Лиге чемпионов.
Но, разумеется, они сейчас далеки от того, чтобы бороться с лучшими клубами мира», – заявил экс-защитник «Зенита».
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