Кириченко об РПЛ после отъезда легионеров: «Уровень и так снижался. Мы просто продолжили движение вниз»

Теги Дмитрий Кириченко премьер-лига Россия Чемпионат.com Сочи Футбол

Дмитрий Кириченко высказался об уровне Мир РПЛ после отъезда легионеров.

– Российский футбол почти год в определенной изоляции. Нет еврокубков и всего остального. Уехала часть легионеров. Уровень РПЛ упал?

– Не могу сказать, что пристально следил. Работа в Казахстане, Иране отнимала много сил. Могу сказать, что уровень очень разный. По качеству, интенсивности мне понравились некоторые матчи. Но понятно, что это не самое частое явление. В целом уровень скорее снизился. Это логично. Когда уезжают некоторые качественные легионеры, это отражается.

Но давайте будем честными: уровень в последние годы и так снижался. Об этом говорят выступления в еврокубках. Так что мы просто продолжили движение вниз, – сказал тренер «Сочи», ранее работавший в иранском «Тракторе», «Кайрате», «Уфе» и «Ростове».

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17 комментариев

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Tigo_Volchara93
Очень актуально.
И это касается не только футбола
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a2wai
В целом он прав.
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Алвес нэвиновен
Ответ Red Line
кроме точек в русском есть и другие знаки препинания. не брезгуй использовать и их.
У нас русский языг был факультативно, да и то мы его обычно прогуливали.
Так что не обесссуць.))
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Red Line
Ответ Алвес нэвиновен
как тут неоднократно писали, власть решает вопрос рассеивания, недопущения различных свободных группировок. Властям фанаты на стадионах не нужны 100%. А лучше хуже будет футбол это совсем второстепенная для них сейчас тема.
кроме точек в русском есть и другие знаки препинания. не брезгуй использовать и их.
+1
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Bot Vinnik
Лаконичная правда. Время вдали от Родины повышает адекватность восприятия. Зато устами невыездных дедов мы прогнали нечисть и растем
+3
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Ростовский
После того как смягчили лимит до 13 иностранцев, РПЛ бы намного сильнее выступала в еврокубках чем, последнее время
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Алвес нэвиновен
Ответ Петр Сосулин
Мальчик: мы скатились на дно. Мужчина: мы нашли свою нишу.
Мальчик: мы скатились на дно.
Мужчина: мы нашли свою нишу.
Петр Сосулин: ааааа... мы все умрем
Прохожий: Чего орешь?
Мудрец: Всё течёт, всё меняется
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Классный руководитель
ни движение вниз,,,а скоростное падение!!!!
+4
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Ковид 07.10.52
Нет...нет и нет ...это взлет вниз...
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Aleksey Yashin
Ответ Петр Сосулин
Мальчик: мы скатились на дно. Мужчина: мы нашли свою нишу.
"Не страшно то, что страна наша в заднице, страшно то, что она начала там обустраиваться" - сказал уральский фермер Василий Мельниченко 25 декабря 2015г.
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0
+7
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Алвес нэвиновен
как тут неоднократно писали, власть решает вопрос рассеивания, недопущения различных свободных группировок. Властям фанаты на стадионах не нужны 100%.
А лучше хуже будет футбол это совсем второстепенная для них сейчас тема.
+5
0
+5
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NickN
Казалось бы - вот момент для молодежки, но чет не задалось...
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Алвес нэвиновен
синусоида
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Петр Сосулин
Мальчик: мы скатились на дно.
Мужчина: мы нашли свою нишу.
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Геннадий Тимченко
Ответ Заборостроитель
Отрицательный рост как полагается
«Россия вступила в эпоху отрицательного роста экономики, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина - и футбол не отстаёт 🤦
+6
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Заборостроитель
Отрицательный рост как полагается
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kulik13
Так давай отхлебнём в 905-й раз за успех безнадёжного дела
Кто-то снизу стучится — ура, мы ещё не на дне!
(с)
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