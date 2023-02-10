Кириченко об РПЛ после отъезда легионеров: «Уровень и так снижался. Мы просто продолжили движение вниз»
Дмитрий Кириченко высказался об уровне Мир РПЛ после отъезда легионеров.
– Российский футбол почти год в определенной изоляции. Нет еврокубков и всего остального. Уехала часть легионеров. Уровень РПЛ упал?
– Не могу сказать, что пристально следил. Работа в Казахстане, Иране отнимала много сил. Могу сказать, что уровень очень разный. По качеству, интенсивности мне понравились некоторые матчи. Но понятно, что это не самое частое явление. В целом уровень скорее снизился. Это логично. Когда уезжают некоторые качественные легионеры, это отражается.
Но давайте будем честными: уровень в последние годы и так снижался. Об этом говорят выступления в еврокубках. Так что мы просто продолжили движение вниз, – сказал тренер «Сочи», ранее работавший в иранском «Тракторе», «Кайрате», «Уфе» и «Ростове».
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
И это касается не только футбола
Так что не обесссуць.))
Мужчина: мы нашли свою нишу.
Петр Сосулин: ааааа... мы все умрем
Прохожий: Чего орешь?
Мудрец: Всё течёт, всё меняется
А лучше хуже будет футбол это совсем второстепенная для них сейчас тема.
Мужчина: мы нашли свою нишу.
Кто-то снизу стучится — ура, мы ещё не на дне!
(с)