Кириченко об РПЛ после отъезда легионеров: «Уровень и так снижался. Мы просто продолжили движение вниз»

высказался об уровне Мир РПЛ после отъезда легионеров.

– Российский футбол почти год в определенной изоляции. Нет еврокубков и всего остального. Уехала часть легионеров. Уровень РПЛ упал?

– Не могу сказать, что пристально следил. Работа в Казахстане, Иране отнимала много сил. Могу сказать, что уровень очень разный. По качеству, интенсивности мне понравились некоторые матчи. Но понятно, что это не самое частое явление. В целом уровень скорее снизился. Это логично. Когда уезжают некоторые качественные легионеры, это отражается.

Но давайте будем честными: уровень в последние годы и так снижался. Об этом говорят выступления в еврокубках. Так что мы просто продолжили движение вниз, – сказал тренер « », ранее работавший в иранском «Тракторе», «Кайрате», «Уфе» и «Ростове».

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