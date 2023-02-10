«Любые протесты будут гаситься – все уже привыкли. Там сильное полицейское государство». Экс-тренер иранского «Трактора» Кириченко о стране

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Дмитрий Кириченко, работавший в иранском «Тракторе», рассказал о протестах в стране.

– В период вашей работы в стране проходили протесты и чуть не дошло до революции. Вам хоть раз было страшно находиться там?

– А мы этого даже не заметили. Наша база находилась в старой промзоне на окраине города. 90% времени проводили там. Понятно, что местные нам рассказывали какие-то новости. А смотреть местное ТВ на фарси довольно трудно.

Да, иранцев эта история тревожила. Какие-то митинги, что-то постоянно происходит. Иногда в городе просто выключалась мобильная связь. Мы не могли связаться с сотрудниками клуба. И связь раз в день, когда есть интернет.

Но это не первые волнения в Иране. Местные подчеркивают, что у них сильное полицейское государство. И любые протесты так или иначе будут гаситься. К этому все уже привыкли.

– Получается, вы тоже попадали в ситуации, когда не могли связаться с людьми из России?

– Конечно. Сначала пробовали VPN для мессенджеров, но с ростом волнений и он переставал работать. Искали разные способы. Пользовались советами местных хакеров. А как еще? – сказал Кириченко, который вошел в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи».

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13 комментариев

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Okaka
показалось
+3
0
+3
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Виктор Литвинов
Ответ RSM-1930
наверное в Ливии и Ираке также молодежь думала, а получила ту же диктатуру, только проамериканскую
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Виктор Литвинов
Ответ RSM-1930
запустили 42 ракеты, сбили 46)))
А зачем запустили?
+1
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-1
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Виктор Литвинов
Ответ prus_3
Там где слабое государство, побеждают майданы. И тогда государству, считай, полный кирдык.
Есть примеры?
+1
-1
0
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BananaMama
Ответ prus_3
Там где слабое государство, побеждают майданы. И тогда государству, считай, полный кирдык.
Там, где вместо демократических процедур и сменяемости власти "великий нацлидер" решает вцепиться в трон пожизненно до старческого маразма, подавляя любое инакомыслие и закручивая гайки, однажды сорвет резьбу и рванет так, что мало не покажется.
Так что гарант сильного и стабильного государства - своевременная сменяемость власти путем демократических процедур
+21
-3
+18
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prus_3
Комментарий скрыт
+2
-13
-11
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Владимир Андреевич
Ответ Павел Светлов
А вот представьте, что у нас попы у власти и росгвардия -- воинство христово, дубинки святой водой сбрызгивают перед дежурством:)))
Сорокин всё это уже представил и даже книжку написал)
+7
0
+7
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RSM-1930
Ответ BananaMama
Ну да, без американцев иранцы бы ни за что не догадались, что навязывать молодежи средневековые представления о жизни старых обезумевших аятолл и убивать за отсутствие хиджаба - это дичь и такой режим не должен существовать
наверное в Ливии и Ираке также молодежь думала, а получила ту же диктатуру, только проамериканскую
+3
-9
-6
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BananaMama
Ответ RSM-1930
там же лезут американцы с насаждениями своего режима. В одной соседней стране не погасили вовремя, теперь неонацисты у власти
Ну да, без американцев иранцы бы ни за что не догадались, что навязывать молодежи средневековые представления о жизни старых обезумевших аятолл и убивать за отсутствие хиджаба - это дичь и такой режим не должен существовать
+8
-3
+5
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RSM-1930
Ответ angry horse
Комментарий удален модератором
запустили 42 ракеты, сбили 46)))
+2
-6
-4
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Павел Светлов
А вот представьте, что у нас попы у власти и росгвардия -- воинство христово, дубинки святой водой сбрызгивают перед дежурством:)))
+4
-5
-1
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RSM-1930
там же лезут американцы с насаждениями своего режима. В одной соседней стране не погасили вовремя, теперь неонацисты у власти
+4
-12
-8
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Lindeman
Точь в точь как в государстве где трактор назвали в честь страны
+1
-2
-1
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BananaMama
Как хорошо что у нас не так, правда Дим?
+32
-5
+27
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BananaMama
Ответ angry horse
Комментарий удален модератором
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angry horse
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