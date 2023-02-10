«Любые протесты будут гаситься – все уже привыкли. Там сильное полицейское государство». Экс-тренер иранского «Трактора» Кириченко о стране

, работавший в иранском « », рассказал о протестах в стране.

– В период вашей работы в стране проходили протесты и чуть не дошло до революции. Вам хоть раз было страшно находиться там?

– А мы этого даже не заметили. Наша база находилась в старой промзоне на окраине города. 90% времени проводили там. Понятно, что местные нам рассказывали какие-то новости. А смотреть местное ТВ на фарси довольно трудно.

Да, иранцев эта история тревожила. Какие-то митинги, что-то постоянно происходит. Иногда в городе просто выключалась мобильная связь. Мы не могли связаться с сотрудниками клуба. И связь раз в день, когда есть интернет.

Но это не первые волнения в Иране. Местные подчеркивают, что у них сильное полицейское государство. И любые протесты так или иначе будут гаситься. К этому все уже привыкли.

– Получается, вы тоже попадали в ситуации, когда не могли связаться с людьми из России?

– Конечно. Сначала пробовали VPN для мессенджеров, но с ростом волнений и он переставал работать. Искали разные способы. Пользовались советами местных хакеров. А как еще? – сказал Кириченко, который вошел в тренерский штаб Курбана Бердыева в « ».

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