Дуайт Йорк: «Каземиро хорош, но Скоулз – в другой лиге. Я бы предпочел Пола в любой день недели»

Экс-форвард « » сравнил Каземиро и .

«Если изучить резюме Каземиро, то можно сказать, что он добился всего. Но настолько ли он продуктивный футболист, как Скоулз? Нет. Обладает ли он настолько прекрасным диапазоном передач, как Скоулз? Нет.

Но он принял свою роль в «МЮ» и зарядил эту команду энергией. У Каземиро отличная карьера, так что стоит ли удивляться тому, что он сейчас делает? Меня это не удивляет.

Я выбрал бы Скоулза в любой день недели. Как бы хорош ни был Каземиро, Скоулз в другой лиге. Я бы никого из «МЮ»-1999, взявшего требл, не поменял на Каземиро», – сказал Йорк.

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