Дуайт Йорк: «Каземиро хорош, но Скоулз – в другой лиге. Я бы предпочел Пола в любой день недели»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз премьер-лига Англия Дуайт Йорк Каземиро Футбол

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк сравнил Каземиро и Пола Скоулза.

«Если изучить резюме Каземиро, то можно сказать, что он добился всего. Но настолько ли он продуктивный футболист, как Скоулз? Нет. Обладает ли он настолько прекрасным диапазоном передач, как Скоулз? Нет.

Но он принял свою роль в «МЮ» и зарядил эту команду энергией. У Каземиро отличная карьера, так что стоит ли удивляться тому, что он сейчас делает? Меня это не удивляет.

Я выбрал бы Скоулза в любой день недели. Как бы хорош ни был Каземиро, Скоулз в другой лиге. Я бы никого из «МЮ»-1999, взявшего требл, не поменял на Каземиро», – сказал Йорк.

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47 комментариев

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RealJericho
А я бы взял цопом Рауля Пейрелеша и Пепса в защиту, чтобы подчищал и аннигилировал угрозу
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Виктор Никитин
Ответ Джон Хартсон
где-то там же и Канте и Давидс, хороших опорников было немало. Игроков уровня Пола Скоулза - не было, штучный экземпляр, уникальный.
Каземиро очевидно более совершенный игрок его позиции чем Канте или Давидс
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Джон Хартсон
Ответ Nickolay Lyskov
Я так понимаю, среди комментаторов Скоулза, играющего опорника, выжигающего центр поля, никто не помнит. Вот что сделали его гениальные пасы - остальное остается незамеченным.
...а ведь он еще и вторым? оттянутым? форвардом мог - с хорошей статистикой забитых...
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Виктор Никитин
Ответ Булат Нуртдинов
Вот я не понимаю. Вроде бывший футболист. Знает, что такое футбол. А сравнивает игроков разных позиций и с разными задачи. К тому же еще разной эпохи. Тогда играли по-другому. Просто посмотрите какой-нибудь финал ЛЧ 90-х 20 века и 15-20-х 21 века.
уметь играть в футбол и знать футбол - разные вещи
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Джон Хартсон
Ответ Zidan GOAT
Довольно спорно конечно, Каземиро один из лучших в истории на своей позиции!
где-то там же и Канте и Давидс, хороших опорников было немало.
Игроков уровня Пола Скоулза - не было, штучный экземпляр, уникальный.
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Yury Fedoseev
Скоулз хорош и он в группе с другими хорошими игроками на этой позиции, он не лучше и не хуже тех же Лампарда и Джеррарда, Модрича, Хави, Иньесты, Пирло, Зеедорфа и многих других…Скоулз помимо хорошего паса и удара, мог и побороться корпусом, не боялся стыков , плюс мог сделать результат…но он не быстр и техника не как у Модрича или Иньесты , мог конкурировать за счёт других своих качеств, правда его возвращение в МЮ после окончания карьеры чуток смазало его карьеру футболиста.
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hoodie melo
Ответ Марк Грит
Скоулз ещё и хороший мотор, он обладал пасом Пирло, виденьем игры как у Иньесты, имел хороший удар и был дико работоспособен, сейчас наверно нет таких игроков каким был разносторонний Скоулз.
лол, скоулз даже среди англичан ниже Лэмпарда и Джерард какие нафиг мировые звезды?!
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Lev Kondratchik
Ответ Tpy6kaMerlina
Строго по фактам. Скоулз - икона эталонного центрального полузащитника в идеальном стиле АПЛ - незаметный бокс-ту-бокс с превосходным разрезающим пасом, отбором и скромностью, незаметностью "чистильщика". А также классным дальним ударом. Пол был легендой, и я рад, что мальчишкой застал повторы и трансляции матчей МЮ, в которых он принимал участие
Вот только Каземиро - совсем не бокс-ту-бокс. У МЮ на бумаге весьма раскрытый центр поля, тк там играют два весьма атакующих полузащитника - Бруну и Эриксен, однако благодаря невероятным оборонительным качествам, бразильцу удается подчищать за ними обоими. Да и с дальним ударом у бразильца тоже всё в порядке - очень классный положил Наполи в 1/8 ЛЧ лет 5 назад и в Ла лиге клал несколько, просто удаётся это не так часто демонстрировать из-за позиции. Не принижаю величие Скоулза - легенды английского футбола, просто Казимиро совсем не так уж и далёк от него.
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ДедаДома.нет
Ответ Марк Грит
Он действительно обладал диким пасом, хз откуда у тебя там стаж, мб приснилось на перемене чего
Тут я понимаю, что мне больше не о чем с тобой разговаривать (;
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Марк Грит
Ответ ДедаДома.нет
У меня по больше стажа будет. А по нарезкам Ютуба и Кокорин божит))))
Он действительно обладал диким пасом, хз откуда у тебя там стаж, мб приснилось на перемене чего
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ДедаДома.нет
Ответ Марк Грит
Я с 2006 болею за МЮ, успел увидеть его магию, держи, наслаждайся https://youtu.be/TDpGyZayA2U >_<
У меня по больше стажа будет. А по нарезкам Ютуба и Кокорин божит))))
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Bunyod Turgunov
Ответ Марк Грит
Скоулз ещё и хороший мотор, он обладал пасом Пирло, виденьем игры как у Иньесты, имел хороший удар и был дико работоспособен, сейчас наверно нет таких игроков каким был разносторонний Скоулз.
Вы ещё забыли добавить что у него было скорость как у Усейн Болта и чтение игры как у Бускетса. Отражал удары как Ноер, был такой мощный как Яп Стам.
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Марк Грит
Ответ ДедаДома.нет
Работоспособный да. Но до пасов Пирло и виденьем Интьесты ты конечно перегнул)
Я с 2006 болею за МЮ, успел увидеть его магию, держи, наслаждайся https://youtu.be/TDpGyZayA2U >_<
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Nickolay Lyskov
Я так понимаю, среди комментаторов Скоулза, играющего опорника, выжигающего центр поля, никто не помнит. Вот что сделали его гениальные пасы - остальное остается незамеченным.
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[torturing_you]
Понимаешь, что ты старый, когда видел Дуайта Йорка игравшим…за Астон Виллу😅
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AminO2
Ясно что имеется в виду. Каземиро - просто очень хороший и полезный игрок. А вот игроков уровня Скоулза, в принципе, почти не бывает.
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LLiriKK
Как по мне, так Скоулз и вовсе является, возможно, лучшим английским игроком 2010-х годов, оставляя позади и Лэмпарда, и Джеррарда. Хотя, конечно, сравнивать их с Каземиро - занятие неблагодарное, так как слишком уж разный функционал на поле.
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Slavick Nemkovsky
если бы у Скоулза играл опорником Каземиро, тот МЮ взял бы на пару ЛЧ больше
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Рашпель793
Пусть он Каземиро ещё с Ван дер Саром сравнит, ну или с Руни.
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Rio (BLR)
А если серьезно - странное сравнение. Никки Бат или Рой Кин ближе по позиции и стилю к Казу. И на их фоне бразил куда мастеровитее и надежнее выглядит.
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Moscwow
Ответ wshnmn
Где-то угорает Канте.
Вот именно «где-то». Кстати, где он? Карьеру не закончил еще?
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Rio (BLR)
Хороший заход, Дуайт. Но нет...
Модрич с Кроосом к вам не поедут)))
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Диер Ташкент
Ответ Михо
Разные позиции. Каз чистый опорник, Скоулз распасовщик, аналог Хави
верно. Каземиро шестёрка. Пол восьмёрка
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Philadelphia51
Видел игру обоих , совсем разные функции выполняли на поле , оба великих игрока для меня, образцовые игроки центра поля
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Tpy6kaMerlina
Строго по фактам. Скоулз - икона эталонного центрального полузащитника в идеальном стиле АПЛ - незаметный бокс-ту-бокс с превосходным разрезающим пасом, отбором и скромностью, незаметностью "чистильщика". А также классным дальним ударом. Пол был легендой, и я рад, что мальчишкой застал повторы и трансляции матчей МЮ, в которых он принимал участие
+9
-2
+7
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