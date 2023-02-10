Покер Роналду, возрождение Суперлиги, Дюрэнт в «Финиксе», а Уэстбрук – в «Юте», Тарасенко обменяли в «Рейнджерс», 4-я версия Алвеса по делу об изнасиловании и другие новости утра

1. Роналду разошелся в Саудовской Аравии: Криштиану оформил покер в матче с «Аль-Вахдой» и принес «Аль-Насру» победу (4:0). Португалец пробил отметку в 500 голов в чемпионатах, а также забил 61-й хет-трик – это рекорд среди действующих игроков. Пирс Морган, конечно, счастлив.

2. «Барса», «Реал» и «Юве» готовят перезапуск Суперлиги. В ней будет 60-80 команд без постоянных членов и деление на дивизионы. Основатели Суперлиги назвали 10 принципов нового турнира, отметив, что спортивные достижения – его основа. Многие против возрождения Суперлиги: с заявлениями выступили болельщики, Ассоциация европейских клубов и вездесущий президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

3. Кевин Дюрэнт стал игроком «Финикса» в результате крупного обмена «Бруклина» и «Санз» перед дедлайном трансферного окна в НБА. «Лейкерс» обменяли Уэстбрука и пик в «Юту» на Расселла, Бизли и Вандербилта. О других главных переходах последнего дня окна читайте в нашем онлайне.

4. НХЛ. «Тампа» разгромила «Колорадо» (5:0), Василевский впервые в сезоне сыграл на ноль, Кучеров набрал очки в 9-м матче подряд. «Флорида» обыграла «Сан-Хосе», Бобровский одержал 350-ю победу в лиге, Барабанов забросил 8-ю шайбу в сезоне. «Миннесота» проиграла «Вегасу», единственный гол «Уайлд» на счету Капризова (29-й в сезоне). Все результаты дня – здесь.

5. Дани Алвес впервые подтвердил, что у него с жертвой был секс с проникновением. Это его 4-я версия событий.

6. Владимира Тарасенко обменяли в «Рейнджерс», где уже играют Панарин, Шестеркин и Кравцов. «Сент-Луис» сохранит 50% его зарплаты в ведомости.

7. В КХЛ «Ак Барс» был сильнее «Амура», СКА победил «Автомобилист», «Авангард» уступил ЦСКА. Все результаты – здесь.

8. НБА. «Бруклин» обыграл «Чикаго» и другие результаты.

9. Трансферные новости. «ПСЖ» и Месси обсуждают два варианта контракта – на год и по схеме «1+1» с активацией опции продления по желанию Лео. «Реал» готов заплатить 40 млн евро за защитника «Зенита» Ренана (впрочем, петербуржцы опровергают). Беллингем не перейдет в «Челси» и «ПСЖ» – к лондонцам он не хочет из-за «безумной» трансферной политики.

10. «Айлендерс» не будут использовать радужную ленту в рамках акции Pride Night. Они никогда не надевают форму с ЛГБТ-символикой.

11. Верховный суд РФ не удовлетворил иск адвоката из Петербурга, оспаривавшего введение Fan ID.

12. Анчелотти, Гвардиола и Скалони – в тройке претендентов на приз The Best от ФИФА.

13. «Динамо» будет зарабатывать 1 млрд рублей в год по новому контракту с букмекером. BetBoom станет партнером москвичей.

14. Месси может пропустить матч с «Баварией» 14-го. Он получил травму бедра в игре с «Марселем».

15. Пастрняк удалил фото с Овечкиным из-за критики болельщиков, сообщил iDNES.cz.

16. В РПЛ продолжат играть мячами Nike в следующем сезоне. Их могут ввезти параллельным импортом, пишет «РБ Спорт».

Цитаты дня.

Карпин об xG и другой статистике: «Что дают эти цифры? Вообще не понимаю. Я не в курсе, что такое вот эти «ппда», «пбп», «пгт», «пкх»

«Почему США не забанили за Афганистан и Ирак? Американцы просто боятся: они знают, что боксеры из России очень хороши». Монсон об отказе США от участия в ЧМ-2023

Роман Ротенберг: «15 лет назад не мог представить, что стану тренером. Я бы этим не занимался, если бы не видел, что могу помочь СКА и Петербургу»

Ари: «Россия – страна больших возможностей, там красивая культура и добрые люди, я увидел ноль минусов. Всегда говорю об этом молодым бразильцам»

Вильхельм о допуске российских спортсменов к Парижу-2024: «Это нормально. Если мы не пустим их, то я не думаю, что Путину вообще будет до этого дело»

Глава Федерации хоккея Чехии: «Нельзя возвращать Россию на турниры, пока идут боевые действия. Спортсмены не виноваты, но они – часть страны»

Мартин Эдегор: «Слуцкий – потрясающий. Он верил в мои способности, не требуя волшебства всякий раз»

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!