«Почему США не забанили за Афганистан и Ирак? Американцы просто боятся: они знают, что боксеры из России очень хороши». Монсон об отказе США от участия в ЧМ-2023

Боец ММА и российский политик прокомментировал решение сборной США по боксу не ехать на чемпионат мира по боксу, где сборная России будет выступать под национальным флагом.

«Это политическое решение! Спортсмены – это не политики. Они не могут принимать решение по внешней или внутренней политике страны.

Спортсмены – это люди, которые готовятся много лет, чтобы выступить на соревнованиях. Спорт – это место, где лучшие человеческие качества выходят наружу.

Почему США не были забанены на Олимпиаде за события в Афганистане и Ираке? Почему никакие санкции к ним не применялись? По моему мнению, американцы просто боятся. Они знают, что боксеры из России очень хороши.

Боксеры из США могут проиграть, они не хотят этого. Поэтому они начали заниматься политикой», – сказал Монсон.

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