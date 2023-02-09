«Почему США не забанили за Афганистан и Ирак? Американцы просто боятся: они знают, что боксеры из России очень хороши». Монсон об отказе США от участия в ЧМ-2023

Теги сборная России по боксу IBA чемпионат мира сборная США MMA Джефф Монсон Политика Спорт-Экспресс Бокс/MMA/UFC

Боец ММА и российский политик Джефф Монсон прокомментировал решение сборной США по боксу не ехать на чемпионат мира по боксу, где сборная России будет выступать под национальным флагом.

«Это политическое решение! Спортсмены – это не политики. Они не могут принимать решение по внешней или внутренней политике страны.

Спортсмены – это люди, которые готовятся много лет, чтобы выступить на соревнованиях. Спорт – это место, где лучшие человеческие качества выходят наружу.

Почему США не были забанены на Олимпиаде за события в Афганистане и Ираке? Почему никакие санкции к ним не применялись? По моему мнению, американцы просто боятся. Они знают, что боксеры из России очень хороши.

Боксеры из США могут проиграть, они не хотят этого. Поэтому они начали заниматься политикой», – сказал Монсон.

«Вслед за Америкой последуют бойкоты других западных стран». Тренер сборной России по боксу про отказ США от ЧМ-2023

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97 комментариев

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sokolok
Ответ maksipol
Они даже из Афганистана ушли. За что их бойкотировать?
Из Афганистана ушли? О да, не прошло и полгода))))
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Vitto
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Посмотри на имена и фамилии английских, американских политиков и спортсменов. Они когда свернули не туда?
Уж не с твоим ником такое писать.))
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PodjigatelVatnikov
Это z чучело по Уфе ходит, эхх не того машина сбила…
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Kanan Jarrus
Ответ Dizzod
Кроме пробирки там к Ираку и другие претензии были. Что-то связанное с разоружением и выплатой репараций Кувейту. Погугли.
причем здесь разоружение и репарации? это мелочи по сравнению с геноцидом сотен тысяч собственных граждан - поэтому мировое сообщество вмешалось!
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Геннадий Туник
США за Афганистан и Ирак не забанили потому,что они не пытались присоединить к себе эти страны.Неужели это нужно повторять из раза в раз?
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marsover
Ответ haymaker
Переводя на русский, это означает, что собственных взглядов и принципов у тебя нет. Просто ожидаешь, что сделают другие, чтобы собезьянничать.
Это означает, что когда ты играешь с шулером, то ты никогда не выиграешь, если будешь играть по правилам.
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sokolok
Ответ SadButTrue
А как ещё диктатора сбросить? У него армия и банда головорезов, так и будет издеваться над страной и ещё и соседние присоединять. Примеров хватает. А на счёт полезных ископаемых и денежных вкладов вы вообще зря написали. Мне вот интересно, когда мне родной паханат вернёт мои добровольные пенсионные накопления изъятые в 2014 году?
Это да, Хуссейн был настоящий злодей, зато теперь, в Ираке тишь и благодать, люди живут богато и счастливо, преступность на нуле, а о терроризме больше и не вспоминают, не то что раньше))
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Dizzod
Ответ DpeMa111
В Афганистане не было мандата от ООН, а в Ираке была поддельна пробирка, США все сошло с рук
Кроме пробирки там к Ираку и другие претензии были. Что-то связанное с разоружением и выплатой репараций Кувейту. Погугли.
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marsover
Ответ Igor Vladimirov
Может потому что США боролись с безумным диктатором терриристом (а не наоборот)? А еще может потому, что они не аннексировали их территории?
Это потому что США сказали, что он безумный диктатор? Так я вам сходу выкачу десяток безумных диктаторов, типа Пиночета, Батисты, Сомосы, Ли Сын Мана и прочих, с которыми США преспокойно вели дела и не парились по этому поводу.
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haymaker
Ответ Владислав Дегтярёв
ппц аргумент. приплыли за полмира и вторглись, получается это другое, не соседняя же страна! афганистан то понятно, это и правда другое, там действительно под мандатом ООН, а вот ирак чем другое? или сирия, например, или ливия? и в ираке и в сирии американцы контролируют добычу нефти, и там и там у них военные базы, но так то не оккупировали и не соседняя же, тогда действительно другое, извините, был не прав. А зачем вы оправдываете их? Почему бы не осудить любую форму агрессии, и их и нашу?
Есть у вас какие-то подробности, в чём состоит контроль добычи нефти США в этих странах и какой от этого профит? И самое интересное, почему не делать это всё за углом, в Венесуэле, где запасы нефти как у этих вместе взятых.
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marsover
Ответ Игорь Новиков
Представляю, что бы писали патриоты России про такие речи русского спортсмена, ставшего политиком в США. Но Монсон - красава, гордость РФ и все такое. Это же другое)
Представляю, что бы писал Игорь Новиков, если бы русский спортсмен, ставший своим и политиком в Эстонии, вдруг признался бы в любви к Советскому Союзу.😂
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Pigmalion
Ответ Reece24
Тише, тише. Такие нюансы вспоминать не принято. Достаточно выучить заклинание «Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан» и вставлять по поводу и без. Кстати, добавлю, что путинская дипломатия перед вторжением США в Ирак предлагала Хусейну покинуть пост «во благо народу Ирака». То есть практически все в мире считали Хусейна поехавших диктатором, потерявшим берега. И попросту опасным не только для соседей, но и для всего мира. Это сейчас вдруг косяки США вспоминаются, но никто не упоминает, что же там происходило. Какая коалиция была у США, кто был за, кто был против и тд. Вот Россия как раз с США проблем не имела. Буш с Путиным тусили по ресторанам и дачам и называли друг друга друзьями. Это потом уже ВВ обидится, что Буш его не расценивал как равного партнера и вернётся мантра «во всем виновата Америка». А тогда business as usual, от Вашингтона до Москвы, от Москвы до Лондона.
Но при этом Россия ветировала бы на совбезе санкцию на вторжение коалиции в Ирак. Как и Франция.
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Kanan Jarrus
Ответ Владислав Дегтярёв
ппц аргумент. приплыли за полмира и вторглись, получается это другое, не соседняя же страна! афганистан то понятно, это и правда другое, там действительно под мандатом ООН, а вот ирак чем другое? или сирия, например, или ливия? и в ираке и в сирии американцы контролируют добычу нефти, и там и там у них военные базы, но так то не оккупировали и не соседняя же, тогда действительно другое, извините, был не прав. А зачем вы оправдываете их? Почему бы не осудить любую форму агрессии, и их и нашу?
выключи первый канал, когда разговариваешь со мной. талибы - афганский режим - были пособниками Бен Ладена и помогли организовать террористическую атаку 11 сентября. хусейн - диктатор и военный преступник, устроивший геноцид суннитов, курдов и туркоман в ираке. поэтому мировое сообщество в рамках оон объединилось и организовало соотвествующие операции. зачем россия в украине? почему она изгой и никто в мире ее не поддержал в этом безумие?
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Reece24
Ответ Teokrat
Кто дал право "бороться с безумными диктаторами"? Кто дал право "аннексировать" - полезные ископаемые , денежные вклады - целых стран? Может, после этого - и территории нахрен никому не всрались, когда целые страны обчищают как липку?
ООН
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Reece24
Ответ SadButTrue
Правда? А чего тогда наш пожизненный президент неоднократно предлагал помощь Бушу в транспортировке грузов для вторжения в Афганистан по территории России? Предлагал помощь в борьбе с международным терроризмом? Открыл транзитную базу в Ульяновске и дал добро на аэродром в Киргизии? Что ж вы сейчас вдруг опомнились?Ну это было давно, ещё когда президент был "не более двух сроков" и когда Талибан ещё не был назван нашим МИДом "нормальными мужиками".
Тише, тише. Такие нюансы вспоминать не принято.
Достаточно выучить заклинание «Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан» и вставлять по поводу и без.

Кстати, добавлю, что путинская дипломатия перед вторжением США в Ирак предлагала Хусейну покинуть пост «во благо народу Ирака». То есть практически все в мире считали Хусейна поехавших диктатором, потерявшим берега. И попросту опасным не только для соседей, но и для всего мира.

Это сейчас вдруг косяки США вспоминаются, но никто не упоминает, что же там происходило. Какая коалиция была у США, кто был за, кто был против и тд.
Вот Россия как раз с США проблем не имела. Буш с Путиным тусили по ресторанам и дачам и называли друг друга друзьями.
Это потом уже ВВ обидится, что Буш его не расценивал как равного партнера и вернётся мантра «во всем виновата Америка».
А тогда business as usual, от Вашингтона до Москвы, от Москвы до Лондона.
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+4
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Kanan Jarrus
Ответ Teokrat
Не дает оон сша никакого "санкционирования", не нужно этой брехни
тебе не нужно писать, о чем понятия не имеешь.
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SadButTrue
Ответ Teokrat
Кто дал право "бороться с безумными диктаторами"? Кто дал право "аннексировать" - полезные ископаемые , денежные вклады - целых стран? Может, после этого - и территории нахрен никому не всрались, когда целые страны обчищают как липку?
А как ещё диктатора сбросить? У него армия и банда головорезов, так и будет издеваться над страной и ещё и соседние присоединять. Примеров хватает.

А на счёт полезных ископаемых и денежных вкладов вы вообще зря написали. Мне вот интересно, когда мне родной паханат вернёт мои добровольные пенсионные накопления изъятые в 2014 году?
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Дмитрий Елисеев
На каком языке кстати он это сказал?
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Kanan Jarrus
Ответ DpeMa111
Я просто констатировал факты
ты написал бред. осуществление операций в этих странах БЫЛИ одобрены и санкционированы оон факты содержатся в резолюциях выше☝️
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marsover
Ответ Kanan Jarrus
потому что сша не вторгались на территорию соседнего гос-ва и не аннексировали его земли. в афганистане и ираке сша вместе с другими цивилизованными странами осуществляли операции санкционированные главным международным органом земли - оон
А есть большая разница для мирняка свалится тебе на голову ракета в результате аннексии или с санкции ООН?
Я просто думал простых людей, таких как спортсмены, заботят человеческие жизни, а не политические заковыки.
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private pyle
Ответ Evil_Truth
Сколько территорий Афганистана и Ирака США аннексировали ?
ну да, они же граничат. сейчас вот нефть из США в Сирию утекла, возвращают её
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haymaker
Ответ marsover
С волками жить, по волчи выть.
Переводя на русский, это означает, что собственных взглядов и принципов у тебя нет. Просто ожидаешь, что сделают другие, чтобы собезьянничать.
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bengalsckyzh
Ответ Emin Zeynali
Там ещё и негров линч... А нет, постойте...
Там загорелых линчевали, а у нас и сегодня бабы кормят грудью благородных господских щенков и не нарадуются... О! Как хорошо... А помещица Коробочка продавала своих молодых девок по сто рублей за штуку, Отцу Протопопу и тот от них никак не нарадуется...
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Игорь Новиков
Ответ CherenkovF
По сути что он не так сказал?
А что правильно в посыле? Раз 100 лет назад были войны, значит и сейчас их можно развязывать? Зачем повторять грехи прошлого? Мир меняется.
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Виктор Ш.
Ответ Pikachu Pikachu
Ну Афганистан, извините, организовал нападение на США при совершении самого серьезного теракта в истории. Тут был ответ на агрессию
Это сарказм или приближение весны так сказывается?))
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