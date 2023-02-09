«Почему США не забанили за Афганистан и Ирак? Американцы просто боятся: они знают, что боксеры из России очень хороши». Монсон об отказе США от участия в ЧМ-2023
Боец ММА и российский политик Джефф Монсон прокомментировал решение сборной США по боксу не ехать на чемпионат мира по боксу, где сборная России будет выступать под национальным флагом.
«Это политическое решение! Спортсмены – это не политики. Они не могут принимать решение по внешней или внутренней политике страны.
Спортсмены – это люди, которые готовятся много лет, чтобы выступить на соревнованиях. Спорт – это место, где лучшие человеческие качества выходят наружу.
Почему США не были забанены на Олимпиаде за события в Афганистане и Ираке? Почему никакие санкции к ним не применялись? По моему мнению, американцы просто боятся. Они знают, что боксеры из России очень хороши.
Боксеры из США могут проиграть, они не хотят этого. Поэтому они начали заниматься политикой», – сказал Монсон.
«Вслед за Америкой последуют бойкоты других западных стран». Тренер сборной России по боксу про отказ США от ЧМ-2023
Достаточно выучить заклинание «Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан» и вставлять по поводу и без.
Кстати, добавлю, что путинская дипломатия перед вторжением США в Ирак предлагала Хусейну покинуть пост «во благо народу Ирака». То есть практически все в мире считали Хусейна поехавших диктатором, потерявшим берега. И попросту опасным не только для соседей, но и для всего мира.
Это сейчас вдруг косяки США вспоминаются, но никто не упоминает, что же там происходило. Какая коалиция была у США, кто был за, кто был против и тд.
Вот Россия как раз с США проблем не имела. Буш с Путиным тусили по ресторанам и дачам и называли друг друга друзьями.
Это потом уже ВВ обидится, что Буш его не расценивал как равного партнера и вернётся мантра «во всем виновата Америка».
А тогда business as usual, от Вашингтона до Москвы, от Москвы до Лондона.
А на счёт полезных ископаемых и денежных вкладов вы вообще зря написали. Мне вот интересно, когда мне родной паханат вернёт мои добровольные пенсионные накопления изъятые в 2014 году?
Я просто думал простых людей, таких как спортсмены, заботят человеческие жизни, а не политические заковыки.