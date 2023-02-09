Вильхельм о допуске российских спортсменов к Парижу-2024: «Это нормально. Если мы не пустим их, то я не думаю, что Путину вообще будет до этого дело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Кати Вильхельм выступила за допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже.
«Думаю, это нормально, нужно рассмотреть этот вопрос. Потому что боевые действия начали не спортсмены.
А еще я думаю, что нельзя наказывать Беларусь вместе с Россией. Все-таки в ее случае нужно смотреть на ситуацию немного по-другому.
Но в любом случае: что изменилось, когда отстранили российских спортсменов? Боевые действия все еще идут. Если мы не пустим россиян на Олимпиаду, то я не думаю, что Путину вообще будет до этого дело», – рассказала Вильхельм.
Эх...
Но как неловко то получается, наказывают в основном российский народ, а не Пу
И сразу видно против кого действительно борется запад, чтобы нам тут местные работники не рассказывали)