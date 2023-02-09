Вильхельм о допуске российских спортсменов к Парижу-2024: «Это нормально. Если мы не пустим их, то я не думаю, что Путину вообще будет до этого дело»

Теги Кати Вильхельм Владимир Путин Олимпийская сборная России сборная Беларуси Париж-2024 Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Кати Вильхельм выступила за допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Думаю, это нормально, нужно рассмотреть этот вопрос. Потому что боевые действия начали не спортсмены.

А еще я думаю, что нельзя наказывать Беларусь вместе с Россией. Все-таки в ее случае нужно смотреть на ситуацию немного по-другому.

Но в любом случае: что изменилось, когда отстранили российских спортсменов? Боевые действия все еще идут. Если мы не пустим россиян на Олимпиаду, то я не думаю, что Путину вообще будет до этого дело», – рассказала Вильхельм.

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16 комментариев

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igorrado@yandex.ru
Всегда Кати нравилась)
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brig_Mercury
Ответ Борец на диване
О, до них кажется доходит, что если и наказывать кого-то по их "справедливости" то только Путина и его олигархов Но как неловко то получается, наказывают в основном российский народ, а не Пу И сразу видно против кого действительно борется запад, чтобы нам тут местные работники не рассказывали)
Интересно, а как Катя Вильхельм, МОК или ещё кто-то из-за границы накажет лично президента и его олигархов? То есть мы к этим товарищам не имеем вообще никакого отношения и не можем никак повлиять?
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Denis Spiridenock
ничего себе, до людей потихоньку стало находить что обнуленному и его шайке было, есть и всегда будет пофиг на народ? Вот бы ещё сам народ это стал понимать
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Кавабунга Шреддоголовый
Голос разума. Даже если спортсмены были вынуждены участвовать на митингах всевозможных, то точно не все это делали по своей воле. Все равно причём здесь они? Война этим отстранениям спортсменов не закончится в ту же минуту
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Koulmann
Катя шарит, понимает разницу между Беларусью и Россией в отличие от сотен политиков и тысяч Ыкспертов.
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Viks
я не думаю, что Путину вообще будет до этого дело» --- Логично. Вроде бы сейчас есть другие дела, более важные.
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Мишаня Кашников
Катя молодец
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Борец на диване
Ответ дамир дугаров
Комментарий удален модератором
Мир не черно-белый, удивительно, да?))
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дамир дугаров
Ответ Борец на диване
О, до них кажется доходит, что если и наказывать кого-то по их "справедливости" то только Путина и его олигархов Но как неловко то получается, наказывают в основном российский народ, а не Пу И сразу видно против кого действительно борется запад, чтобы нам тут местные работники не рассказывали)
Комментарий удален
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marakesh
Ответ Алар
Комментарий удален модератором
Для него спортики это такой же рычаг пропаганды, как и телевидение. В любом случае эту тему о допуске-бойкоте ещё долго будут мусолить все кому не лень(((
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leon74
Катя права.
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nolan_90
Ну вот в том и дело, что это никак абсолютно Украине не поможет. Хотя желание не выступать на одних соревнованиях с путинтимовцами тоже можно понять, но всех ведь все равно под одну гребенку нельзя грести, не все наши спортсмены такие.
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DpeMa111
Да царю вообще ни до кого нет дела, он с ветряными мельницами борется в своей голове
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Tomas Nepotrebko
Урсула, Вильхельм, Апель, трансляции на 7ТВ.
Эх...
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Алар
Комментарий удален
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Beriya
Хороша была Катька!
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slavura71
🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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Борец на диване
О, до них кажется доходит, что если и наказывать кого-то по их "справедливости" то только Путина и его олигархов
Но как неловко то получается, наказывают в основном российский народ, а не Пу
И сразу видно против кого действительно борется запад, чтобы нам тут местные работники не рассказывали)
+15
-3
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