Василевский впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив 30 бросков «Колорадо»

впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив 30 бросков «Колорадо».

Вратарь « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Эвеланш» (5:0).

Команды встретились впервые после финала Кубка Стэнли-2022, выигранного « » со счетом 4-2.

Победа стала для Василевского 24-й в 38 матчах текущего сезона. Россиянин отражает 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,58.