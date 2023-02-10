Василевский впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив 30 бросков «Колорадо»

Теги Тампа-Бэй Колорадо НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив 30 бросков «Колорадо».

Вратарь «Тампы» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эвеланш» (5:0).

Команды встретились впервые после финала Кубка Стэнли-2022, выигранного «Колорадо» со счетом 4-2. 

Победа стала для Василевского 24-й в 38 матчах текущего сезона. Россиянин отражает 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,58. 

4 комментария

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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Наконец - то я дождался! Напьюсь сегодня 😂
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Stewart - 25
Российские вратари в НХЛ ( матчи на "0" ) :
1) Набоков - 59
2) Хабибулин - 46
3) Бобровский - 38
4) Варламов - 37
5) Брызгалов - 34
6) ВАСИЛЕВСКИЙ - 29
+3
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Дмитрий Александрович
Я верил, что после 7 пропущенных, Васи должен сыграть на ноль
+2
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Холден Колфилд
С почином,Вася!
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