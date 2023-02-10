Василевский впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив 30 бросков «Колорадо»
Андрей Василевский впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив 30 бросков «Колорадо».
Вратарь «Тампы» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эвеланш» (5:0).
Команды встретились впервые после финала Кубка Стэнли-2022, выигранного «Колорадо» со счетом 4-2.
Победа стала для Василевского 24-й в 38 матчах текущего сезона. Россиянин отражает 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,58.
1) Набоков - 59
2) Хабибулин - 46
3) Бобровский - 38
4) Варламов - 37
5) Брызгалов - 34
6) ВАСИЛЕВСКИЙ - 29