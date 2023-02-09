Каррагер о тренерах «МЮ»: «При тен Хаге есть что-то особенное. У Моуринью были проблемы с руководством, футбол ван Гала не любили фанаты, в Сульшера никто не верил»

Экс-защитник «Ливерпуля» сравнил последних тренеров « ».

«Мне всегда казалось, что прежних тренеров сопровождает какой-то негатив. У Моуринью были проблемы с руководством. В случае с Луи ван фанаты были недовольны футболом.

Что касается , то никто не верил, что он способен принести «МЮ» титул чемпионов. И он не был статусным тренером.

Тен Хаг же знает, что делает, и в «МЮ» виден такой дух, какого мы не наблюдали уже 5-6 лет. Между фанатами и командами снова появляется связь.

Когда игроки забивают, то празднуют все вместе. Есть что-то особенное сейчас, если сравнивать со временем при других тренерах», – сказал Каррагер.

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