Каррагер о тренерах «МЮ»: «При тен Хаге есть что-то особенное. У Моуринью были проблемы с руководством, футбол ван Гала не любили фанаты, в Сульшера никто не верил»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Жозе Моуринью Джейми Каррагер Луи ван Гал премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер сравнил последних тренеров «Манчестер Юнайтед».

«Мне всегда казалось, что прежних тренеров сопровождает какой-то негатив. У Моуринью были проблемы с руководством. В случае с Луи ван Галом фанаты были недовольны футболом.

Что касается Сульшера, то никто не верил, что он способен принести «МЮ» титул чемпионов. И он не был статусным тренером.

Тен Хаг же знает, что делает, и в «МЮ» виден такой дух, какого мы не наблюдали уже 5-6 лет. Между фанатами и командами снова появляется связь.

Когда игроки забивают, то празднуют все вместе. Есть что-то особенное сейчас, если сравнивать со временем при других тренерах», – сказал Каррагер.

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5 комментариев

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Dm Kznts
При Тен Хаге нет самого главного вредителя - Вудварта.
Тут ему очень повезло.
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Donald J. Trump
Ответ NNC
Я верил в Сульшера, другое дело, что не получилось, но очень надеялся.
в норвежского аматора из чемпа водокачки верили разве что уж совсем недалёкие блюстители ДНК и прочих традиций.
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-1
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Donald J. Trump
Ответ Артур Ганненко
В этих словах есть смысл, но тут скорее дело в низкой базе. То есть в прошлом году было очень плохо и сейчас кажется, что есть большой прогресс. При Ван Гаале и Моуриньо ещё вспоминали эпоху Фергюсона и были слишком высокие ожиданию, отсюда был и негатив
Действительно, после Сульшкьяера и Рагника любой позитивный результат воспринимается как огромный успех
0
0
0
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Артур Ганненко
В этих словах есть смысл, но тут скорее дело в низкой базе. То есть в прошлом году было очень плохо и сейчас кажется, что есть большой прогресс. При Ван Гаале и Моуриньо ещё вспоминали эпоху Фергюсона и были слишком высокие ожиданию, отсюда был и негатив
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NNC
Я верил в Сульшера, другое дело, что не получилось, но очень надеялся.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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