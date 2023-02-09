«Карпин, возможно, мечтает вернуться в «Спартак» и выиграть с ним РПЛ. В «Ростове» он работает на пятерку». Канчельскис о тренере

предположил интерес к возвращению в «Спартак».

– Работу Карпина в « » оцениваю на пятерку. Ему удалось сделать конкурентную команду из тех игроков, которых ему дали. В этом заключается мастерство тренера и его штаба – работать с тем, что есть.

Думаю, «Ростов» может занять третье место по итогам сезона, но «Динамо» и ЦСКА будут наступать на пятки. Последнее время наш чемпионат не балует интригой в борьбе за чемпионство, поэтому остается следить только за серебром и бронзой.

– Может ли Карпин в будущем вернуться в «Спартак»?

– Сложно сказать. Но он все-таки спартаковец. Возможно, в глубине души Карпин мечтает вернуться в « » и выиграть с ним . А может, ему уже по барабану все, что связно с красно-белыми, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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