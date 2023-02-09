«Карпин, возможно, мечтает вернуться в «Спартак» и выиграть с ним РПЛ. В «Ростове» он работает на пятерку». Канчельскис о тренере

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Валерий Карпин Футбол

Андрей Канчельскис предположил интерес Валерия Карпина к возвращению в «Спартак».

– Работу Карпина в «Ростове» оцениваю на пятерку. Ему удалось сделать конкурентную команду из тех игроков, которых ему дали. В этом заключается мастерство тренера и его штаба – работать с тем, что есть.

Думаю, «Ростов» может занять третье место по итогам сезона, но «Динамо» и ЦСКА будут наступать на пятки. Последнее время наш чемпионат не балует интригой в борьбе за чемпионство, поэтому остается следить только за серебром и бронзой.

– Может ли Карпин в будущем вернуться в «Спартак»?

– Сложно сказать. Но он все-таки спартаковец. Возможно, в глубине души Карпин мечтает вернуться в «Спартак» и выиграть с ним РПЛ. А может, ему уже по барабану все, что связно с красно-белыми, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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6 комментариев

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neuklujyi peshehod
на фоне новостей о дани алвесе все остальное не имеет значения
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mitos
Чем плоха команда Абаскаля? Стакан Радимова перешёл Канчельскису?
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Кеша
Карпину не стоит наступать третий раз на грабли . В Ростове вы любимец болельщиков .
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Владимир Молявин
Странно. Канчельскис что-то хорошее сказал.
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ygcn5c2ty9
Ответ Геннадий Тимченко
да, нечасто на этом ресурсе встретишь адекватный комментарий... случилось что❓🤔
слегка протрезвел, ждём завтра двойную отдачу, ахаха
+1
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Геннадий Тимченко
да, нечасто на этом ресурсе встретишь адекватный комментарий... случилось что❓🤔
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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