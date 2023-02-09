Канчельскис о Тедеско и Бельгии: «Не думаю, что он достиг уровня такой большой сборной. Назначение удивляет»

Андрей Канчельскис прокомментировал назначение в сборную Бельгии.

Бывший главный тренер « » возглавил бельгийскую команду, подписав контракт до окончания Евро-2024.

«Не совсем понял, почему сборная Бельгии рассталась с – они довольно неплохо играли под его руководством. Роберто проделал хорошую работу. Возможно, ему нужно было дать больше времени.

Что касается Тедеско, то его назначение удивляет не меньше. Не думаю, что он достиг уровня такой большой европейской сборной. По крайней мере, по результатам. Посмотрим, что из этого получится», – сказал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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