Канчельскис о Тедеско и Бельгии: «Не думаю, что он достиг уровня такой большой сборной. Назначение удивляет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная Бельгии по футболу Андрей Канчельскис Роберто Мартинес Доменико Тедеско Футбол

Андрей Канчельскис прокомментировал назначение Доменико Тедеско в сборную Бельгии.

Бывший главный тренер «Спартака» возглавил бельгийскую команду, подписав контракт до окончания Евро-2024.

«Не совсем понял, почему сборная Бельгии рассталась с Мартинесом – они довольно неплохо играли под его руководством. Роберто проделал хорошую работу. Возможно, ему нужно было дать больше времени.

Что касается Тедеско, то его назначение удивляет не меньше. Не думаю, что он достиг уровня такой большой европейской сборной. По крайней мере, по результатам. Посмотрим, что из этого получится», – сказал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Мостовой о Тедеско в сборной Бельгии: «Я охренел, когда услышал. Как такие тренеры умудряются везде пролезать? В чем их секрет?»

«Тедеско за деньги продастся куда угодно. Он для меня закончился как человек и тренер». Ловчев о Доменико в сборной Бельгии

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ваня Бол
Ребята, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов прогнозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ!
По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, вот: king-ball.ru
Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русском интернете НЕТ!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VV Vvvv
Ответ Artem Karasev
В желче ветеранов Спартака можно титан растворить
А когда он за Спартак играл?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Поливенко
Ответ Pelerin
Осталось только понять, при чём тут Канчельскис ;)
При том, что этот чел далёк от футбола
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
madriden
Ответ Александр Поливенко
Так и есть. Хорошо бы и знаки препинания соблюдать. Извини, и не прими за придирчивость
Вы тоже не примите за придирчивость, вопрос в целях, возможно, самообразования. А почему у вас после «извини» запятая?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Поливенко
Ответ Artem Karasev
В желче ветеранов Спартака можно титан растворить
Это больше к тебе относится. Призадумайся, чел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ALMANAC
Ответ Александр Поливенко
Всё просто. Что он тренировал(и к тому же,успешно), ненавистный им Спартак
Да это от всех старичков футбольных. Тем более от спартаковских ветеранов, которые похоже и правда сумасшедшие. Ваноли, Виторию и Абаскаля не так сильно поливали грязью, как Тедеско. Он им до сих пор покоя не дает)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
игрочишка всея руси
Он хотел сказать что б его назначили он больше достоин .андрейс канчельских Александр мостовой помощник
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
Сейчас в Европе мода на прогрессивных,молодых тренеров,которые много времени уделяют тактики и энергичны.Наверное прежде чем назначить Тедеско,бельгицы изучили его кандидатуру.То,что Тедеску в 10 раз выше уровнем Канчельскиса,это факт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
Завидует, что его не позвали. Он же в Манчестере играл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Поливенко
Ответ TaR
Думаю бельгийцы прислушаются к авторитетному мнению Канчельскиса и завтра уберут Тедеско
Чем тебе думать то, когда,по сути, и не чем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Поливенко
Ответ ALMANAC
Как же у них горит, от этого назначения Тедеско) Хотя и не понятно, что он им сделал, вот просто что… Несут полнейший бред
Всё просто. Что он тренировал(и к тому же,успешно), ненавистный им Спартак
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вася Васильков
Потрясение от творчества Стаса Михайлова так и не отпустило кончельскиса
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Konstantin Zorin
В каждой второй бочке Канчельскис, а в каждой первой Мостовой.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Поливенко
Ответ Нога Абелардо
Канчельскис и думать это несовместимые вещи
Так и есть. Хорошо бы и знаки препинания соблюдать. Извини, и не прими за придирчивость
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кан и Баллак сидят в баре
Тоесть Мартинесу, до этого возглавляя Эвертон, после 6 лет работы в сборной надо было дать еще время... а Тедеско - плохо. Гениальные рассуждения)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ALMANAC
Как же у них горит, от этого назначения Тедеско) Хотя и не понятно, что он им сделал, вот просто что… Несут полнейший бред
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Поливенко
Что за мода пошла у этих ветеранах... Преждевременно трындеть о ни о чём... Впечатление такое, что это всё к тому, чтоб проявить себя в качестве, якобы, экспорта, вот таким вот образом. Методом тыка. Если сыграет, ззначит пальцы веером... Типа вот смотрите, а я что говорил. А нет, так сразу же в кусты. На фоне таких Зарема и вправду выглядит ЭКСПЕРТОМ
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eden-bat
Ответ Альфред
Зависть - плохое качество))
Зависть страшное чувство, если тебя не в состоянии переплюнуть, то стараются оплевать!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Никитин
Ответ Artem Karasev
В желче ветеранов Спартака можно титан растворить
Когда он стал ветераном Спартака?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Ничего удивительного. Сейчас в стране время злых стариков. Они ненавидят молодых. Поэтому всячески пытаются противостоять им, кто как может...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
укротитель троллей
Ответ Artem Karasev
В желче ветеранов Спартака можно титан растворить
какое отношение Канчельскис к Спартаку имеет?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pelerin
Ответ Artem Karasev
В желче ветеранов Спартака можно титан растворить
Осталось только понять, при чём тут Канчельскис ;)
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
miguel_diaz
Я уже хочу,что бы он выиграл крупный турнир,что бы эти эксперты закрыли варюшку
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Savarona25
Наверняка бельгийцы не кота в мешке покупают, а подробно обсудили предварительно с Тедеско его идеи по развитию сборной и достижения наконец-то каких-то результатов. Удивляет злобное и несправедливое отношение к Тедеско всех этих ветеранов - человек пусть и недолго работал в РФ, но добрую память о себе несомненно оставил и кое-чего добился.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TaR
Думаю бельгийцы прислушаются к авторитетному мнению Канчельскиса и завтра уберут Тедеско
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий