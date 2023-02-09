Заварзин верит в Тедеско и Бельгию на Евро-2024: «Он современный тренер. Не станет чемпионом – никто его не расстреляет»

Юрий Заварзин оценил назначение главным тренером сборной Бельгии.

— С моей точки зрения, Тедеско рановато возглавлять сборную. Все-таки нужен какой-то опыт. Тренер в клубе и тренер в сборной – это две совершенно разные вещи.

С другой стороны, сейчас все кругом омолаживается. 70-летние уже никому не нужны. И 50-летние. Сегодня надо заниматься большой аналитикой. Смотрят не только физику и медицину. Все считает компьютер, а ты должен анализировать и понимать. По 20 человек обслуживают команду.

— В сборной Бельгии есть проблемы в коллективе. Как вы думаете, Тедеско сможет их решить? Хватит ему авторитета, чтобы всех помирить?

— Он сам европеец. Там другой менталитет. Русский бы вряд ли справился. А они там все на одной волне. Считаю, что Тедеско справится. Думаю, не один человек принимал решение по нему. Наверное, по каким-то параметрам он подошел.

— Как вы считаете, Тедеско сможет чего-то добиться в сборной Бельгии на чемпионате Европы?

— – это не сборная Бразилии. Если он не станет чемпионом, никто его не расстреляет. Мое мнение, что он сможет. Тедеско – современный тренер, – сказал бывший гендиректор «Спартака».

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