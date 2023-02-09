Директор «Ромы» о Дзаньоло: «Если тобой интересуются только «Борнмут» и «Галатасарай», что-то не так»

Теги Рома премьер-лига Англия серия А Италия Галатасарай высшая лига Турция Тиагу Пинту Борнмут Николо Дзаньоло Футбол

Генеральный директор «Ромы» прокомментировал уход Николо Дзаньоло из клуба.

В январе хавбек «Ромы» изъявил желание покинуть клуб, однако отказался от перехода в «Борнмут», поскольку ждал предложения от «Милана». В среду «Рома» подтвердила трансфер Дзаньоло в турецкий «Галатасарай».

«Дзаньоло очень любили. Я не хочу увиливать от ответа, но если вы посмотрите на самые важные команды Серии А, сколько игроков ушли бесплатно? Многие, но, к счастью, не из «Ромы».

Когда речь идет о продлении контракта, за этим всегда стоят переговоры – желание игрока, его агента, интересы клуба и выступления на поле.

У нас хорошие отношения с агентом, но к соглашению по этим пунктам мы прийти так и не смогли. Можно думать, что ты очень хорош и мог бы получать определенную сумму денег, но если при желании покинуть «Рому» ты видишь интерес к себе только от «Борнмута» и «Галатасарая», то либо ты не так хорош, либо что-то не так.

Мы были немного разочарованы отношением Дзаньоло, но жизнь продолжается. «Рома» выше любого игрока», – сказал Тиагу Пинту.

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7 комментариев

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Ответ Three Days Grace
Нормально так Пинту раздел Сарай. С бонусами почти 30 млн, 20% с продажи и "право первой ночи" на Демира и Акмана
А как активируются эти бонусы? И кто такие Демир и Акман? Может они и даром не нужны (скорее всего).
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grande Inter
ещё год или полтора назад писал, что Роме нужно продавать это дерево, пока клубы АПЛ нормальные деньги предлагают, потому что это тело вообще не тянет уровень, постоянно вредит команде, ну хоть 16 +13 лямов выручили.
вот турецкая лига как раз его уровень
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-1
-1
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haykblaugrana
Мхитарян ушёл бесплатно
0
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Three Days Grace
Нормально так Пинту раздел Сарай. С бонусами почти 30 млн, 20% с продажи и "право первой ночи" на Демира и Акмана
+3
0
+3
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LorenzoInsigne
Всё по делу
Скатертью дорога
+7
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+7
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rigobersong
Жаль милан таким клубцом стал:)) сами ныли о предателях, и в тоже время хотели нагло своровать у другого клуба игрока еще более мерзким способом:)))
+8
-8
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Андрей Хенто
Дзаньоло во всем виноват сам. Красиво ответил.
+18
-1
+17
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