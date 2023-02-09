Директор «Ромы» о Дзаньоло: «Если тобой интересуются только «Борнмут» и «Галатасарай», что-то не так»

Генеральный директор «Ромы» прокомментировал уход из клуба.

В январе хавбек «Ромы» изъявил желание покинуть клуб, однако отказался от перехода в «Борнмут», поскольку ждал предложения от «Милана». В среду « » подтвердила трансфер Дзаньоло в турецкий « ».

«Дзаньоло очень любили. Я не хочу увиливать от ответа, но если вы посмотрите на самые важные команды Серии А, сколько игроков ушли бесплатно? Многие, но, к счастью, не из «Ромы».

Когда речь идет о продлении контракта, за этим всегда стоят переговоры – желание игрока, его агента, интересы клуба и выступления на поле.

У нас хорошие отношения с агентом, но к соглашению по этим пунктам мы прийти так и не смогли. Можно думать, что ты очень хорош и мог бы получать определенную сумму денег, но если при желании покинуть «Рому» ты видишь интерес к себе только от « » и «Галатасарая», то либо ты не так хорош, либо что-то не так.

Мы были немного разочарованы отношением Дзаньоло, но жизнь продолжается. «Рома» выше любого игрока», – сказал Тиагу Пинту.

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