Мать Дзаньоло расстроена поведением фанатов «Ромы»: «Это катастрофа. Не люблю о таком молчать, но Николо уже взрослый и способен постоять за себя»

Теги Рома Лацио серия А Италия болельщики Николо Дзаньоло Футбол

Мать Николо Дзаньоло расстроена отношением болельщиков «Ромы» к своему сыну.

«Раньше его оскорбляли только болельщики «Лацио», а теперь и фанаты «Ромы». Это катастрофа.

Я не люблю молчать в подобных ситуациях, но его агент сказал не говорить ни слова, и, что важнее, Николо уже почти 24 года, он уже взрослый и умеет постоять за себя. Моя помощь в этом ему не нужна», – сказала Франческа Коста в интервью Corriere della Sera.

Ранее полузащитник изъявил желание покинуть «Рому», однако отказался переходить в «Борнмут». Болельщики отреагировали на поступок Николо, вывесив неподалеку от Колизея баннер с надписью: «Дзаньоло – предатель и кусок дерьма без чести».

4 комментария

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red hikkikomori
"он уже взрослый и умеет постоять за себя "- видимо не умеет, раз мамка впрягается
+2
0
+2
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corazón blanco
Ответ Старый Волк
Ее сын сам виноват в таком отношении к себе со стороны фанатов и руководства
Ни в коем случае не оправдываю поведение Дзаньоло, абсолютно не красивый поступок. Но это ведь мама, а для неё её чадо всегда будет самым лучшим. Её понять можно.
+6
0
+6
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Старый Волк
Ее сын сам виноват в таком отношении к себе со стороны фанатов и руководства
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Агент шарит
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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