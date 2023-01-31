Мать Дзаньоло расстроена поведением фанатов «Ромы»: «Это катастрофа. Не люблю о таком молчать, но Николо уже взрослый и способен постоять за себя»

Мать Николо Дзаньоло расстроена отношением болельщиков «Ромы» к своему сыну.

«Раньше его оскорбляли только болельщики « », а теперь и фанаты «Ромы». Это катастрофа.

Я не люблю молчать в подобных ситуациях, но его агент сказал не говорить ни слова, и, что важнее, Николо уже почти 24 года, он уже взрослый и умеет постоять за себя. Моя помощь в этом ему не нужна», – сказала Франческа Коста в интервью Corriere della Sera.

Ранее полузащитник изъявил желание покинуть «Рому», однако отказался переходить в «Борнмут». Болельщики отреагировали на поступок Николо, вывесив неподалеку от Колизея баннер с надписью: «Дзаньоло – предатель и кусок дерьма без чести».