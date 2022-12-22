Эммануэль Пети: «Не помню, когда «Челси» выигрывал в последний раз, Поттер под давлением. Летом потратили много денег на панические покупки»
Экс-хавбек «Челси» Эммануэль Пети высказался о состоянии команды в этом году.
«У «Челси» очень трудный сезон. У меня возникает много вопросов насчет футболистов, особенно Тиаго Силвы, который был сильно расстроен после вылета Бразилии. У очень многих людей на «Стэмфорд Бридж» есть какие-то проблемы.
Грэм Поттер находится под давлением, потому что я и вспомнить не могу, когда «Челси» в последний раз выигрывал, тем более в матче с крупной командой. Мы все знаем, что у «Челси» был ужасный год за пределами поля, но я не уверен, что ситуация изменится во второй части сезона.
Я не знаю точно, что клуб будет делать на рынке, он уже потратил много денег летом. Мне казалось, что у «Челси» не было понимания, что делать, возникло ощущение того, что он делал панические покупки. Казалось, что они покупали футболистов просто потому, что надо было кого-то купить, когда срывались сделки по основным и запасным целям.
«Челси» нужно вернуться к тем принципам управления, которые были до начала всех проблем. Уверен, он это сделает, но данный сезон будет переходным», – сказал Пети Mega Casino.
Комментарии