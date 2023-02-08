Эрик тен Хаг: «Я в «МЮ» не на год. Всегда думаю о долгосрочной перспективе, выстраивании культуры и системы игры»
Эрик тен Хаг не планирует покидать должность главного тренера «Манчестер Юнайтед».
«Я всегда думаю о долгосрочной перспективе. В каждом клубе я думал о долгосрочной работе с целью выстраивания культуры и системы игры, развития игроков и команды.
Такой же подход у меня и к контрактам, и к трансферным окнам. Я думаю, что это правильно.
Я здесь не на год, я здесь на более длительный срок. Я вижу, что проект здесь строится надолго. На какой именно срок – не могу сказать», – отметил тен Хаг.
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