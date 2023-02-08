Куман о Гакпо в «Ливерпуле»: «Если бы это был 28-летний игрок с опытом, все было бы иначе. Он попал в команду, у которой не лучший период»

Теги Бавария Ливерпуль сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман Энди ван дер Мейде премьер-лига Англия бундеслига Германия Коди Гакпо Райан Гравенберх Футбол

Тренер сборной Нидерландов Роналд Куман высказался об игре Коди Гакпо в «Ливерпуле».

«Как вы видите, он оказался в команде, у который сейчас не лучший период. Он новичок, а из-за этого ему стало еще сложнее. Тебе сразу же устраивается проверка. И если ты не забиваешь, не играешь важную роль и не побеждаешь, становится очень сложно. Особенно молодому игроку. Если бы это был 28-летний игрок с опытом, все было бы иначе.

Уровень в Англии выше, чем в Нидерландах, но ведь это же совсем молодые парни, не так ли? Например, Гравенберх поехал в «Баварию», теперь он не играет. И из-за этого все становится еще сложнее», – сказал Куман в ютуб-шоу, которое ведет экс-полузащитник «Эвертона» Энди ван дер Мейде.

У Гакпо нет результативных действий в 6 матчах за «Ливерпуль». Статистику 23-летнего вингера можно найти здесь.

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7 комментариев

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ПравдоРуб
Он сам предпочёл только набирающему обороты МЮ нынешний Ливерпуль, думая что все будет как предыдущие 4 года
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Okaka
Гравенберх зря туда поехал, повторяет судьбу Кьюсанса
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Андрей
Ответ Бухгалтер2021
пусть в каждой игре делает дубль тогда и подымет команду
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инок
У Ливерпуля сейчас сложный период, но надеюсь, что Гакпо скоро освоиться в команде.
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mr kovalsky
Да в Ливерпуле сейчас практически все не очень хорошо играют
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Sergey Kuznetsov
у Кумана воинское звание капитан?
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-1
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Бухгалтер2021
пусть в каждой игре делает дубль тогда и подымет команду
0
-2
-2
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