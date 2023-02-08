Куман о Гакпо в «Ливерпуле»: «Если бы это был 28-летний игрок с опытом, все было бы иначе. Он попал в команду, у которой не лучший период»

Тренер сборной Нидерландов Роналд Куман высказался об игре в « ».

«Как вы видите, он оказался в команде, у который сейчас не лучший период. Он новичок, а из-за этого ему стало еще сложнее. Тебе сразу же устраивается проверка. И если ты не забиваешь, не играешь важную роль и не побеждаешь, становится очень сложно. Особенно молодому игроку. Если бы это был 28-летний игрок с опытом, все было бы иначе.

Уровень в Англии выше, чем в Нидерландах, но ведь это же совсем молодые парни, не так ли? Например, поехал в «Баварию», теперь он не играет. И из-за этого все становится еще сложнее», – сказал Куман в ютуб-шоу, которое ведет экс-полузащитник «Эвертона» Энди ван дер .

У Гакпо нет результативных действий в 6 матчах за «Ливерпуль». Статистику 23-летнего вингера можно найти здесь.