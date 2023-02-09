Анчелотти о 4:1 с «Аль-Ахли»: «Реал» с нетерпением ждет финала КЧМ. Для победы нужно хорошо отдохнуть»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Аль-Ахли» (4:1) на клубном ЧМ.
«Мы с нетерпением ждем финального матча, надеюсь, что все пройдет хорошо. Мы беспокоимся о том, чтобы добиться успеха.
Нам нужно хорошо отдохнуть, времени мало. Чтобы постараться победить, нужно хорошо отдохнуть», – сказал Анчелотти.
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Единственная радость бчкашек это лички,хотя и там у Реала отрыв от кабинета)
А вот Барса наша опять будет гордиться единичными победами в личных встречах и 8-очковым отрывом...