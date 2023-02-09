Анчелотти о 4:1 с «Аль-Ахли»: «Реал» с нетерпением ждет финала КЧМ. Для победы нужно хорошо отдохнуть»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Египет Аль-Ахли Каир чемпионат мира среди клубов Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Аль-Ахли» (4:1) на клубном ЧМ.

«Мы с нетерпением ждем финального матча, надеюсь, что все пройдет хорошо. Мы беспокоимся о том, чтобы добиться успеха.

Нам нужно хорошо отдохнуть, времени мало. Чтобы постараться победить, нужно хорошо отдохнуть», – сказал Анчелотти.

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7 комментариев

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S.Bernabeu
Ответ белошип
бчк никогда не был соперником для Реала Тому свидетельство двукратное преимущество Реала по трофеям,что в ЛЛ,что в ЛЧ Единственная радость бчкашек это лички,хотя и там у Реала отрыв от кабинета)
Сейчас прибегут и настрочат тебе:4:0 и тому подобное
+1
-1
0
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белошип
Ответ Artem Piatkov
Ну что сказать, Реал возьмёт свой 8-й кубок Клубных Чемпионов (считая Межконтинентальный) А вот Барса наша опять будет гордиться единичными победами в личных встречах и 8-очковым отрывом...
бчк никогда не был соперником для Реала
Тому свидетельство двукратное преимущество Реала по трофеям,что в ЛЛ,что в ЛЧ
Единственная радость бчкашек это лички,хотя и там у Реала отрыв от кабинета)
+8
-4
+4
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GuruFutbola
Эстонец наконец-то сыграл против равного соперника)
0
-7
-7
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Kyancey
Ответ Artem Piatkov
Ну что сказать, Реал возьмёт свой 8-й кубок Клубных Чемпионов (считая Межконтинентальный) А вот Барса наша опять будет гордиться единичными победами в личных встречах и 8-очковым отрывом...
Какими победами в личных встречах?))) Целых 2 штуки за 4 года, 1 из которых при 18-ти очковом отставании? :)
+14
-2
+12
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Kyancey
Давайте, Анчи! Мы все уже соскучились по золотому бейджу на футболке «Реала»!
+7
-1
+6
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Андрей Хенто
Хорошую игру показали и добились положительного результата. Надеюсь Аррибас убедил Карло, что его надо почаще выпускать на поле, потенциал у парня очень большой.
+2
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+1
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Artem Piatkov
Ну что сказать, Реал возьмёт свой 8-й кубок Клубных Чемпионов (считая Межконтинентальный)

А вот Барса наша опять будет гордиться единичными победами в личных встречах и 8-очковым отрывом...
+3
-5
-2
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