Анчелотти о 4:1 с «Аль-Ахли»: «Реал» с нетерпением ждет финала КЧМ. Для победы нужно хорошо отдохнуть»

Главный тренер « » подвел итоги матча с «Аль-Ахли» (4:1) на клубном ЧМ.

«Мы с нетерпением ждем финального матча, надеюсь, что все пройдет хорошо. Мы беспокоимся о том, чтобы добиться успеха.

Нам нужно хорошо отдохнуть, времени мало. Чтобы постараться победить, нужно хорошо отдохнуть», – сказал Анчелотти.

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