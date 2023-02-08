«Реал» в рекордный 5-й раз вышел в финал клубного ЧМ и сыграет с «Аль-Хилахем» 11 февраля

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Египет Аль-Ахли Каир чемпионат мира среди клубов рекорды Футбол

«Реал» установил рекорд чемпионата мира среди клубов, в пятый раз дойдя до финала.

Команда Карло Анчелотти разгромила каирский «Аль-Ахли» (4:1) в полуфинальном матче.

Мадридцы доходили до решающей игры в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. Каждый раз они становились чемпионами.

«Барселона» играла в финале клубного ЧМ 4 раза – три победы, одно поражение. У «Коринтианс», «Баварии», «Ливерпуля» и «Челси» по два финала.

11 февраля «Реал» встретится с «Аль-Хилалем».

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36 комментариев

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M93
А ведь хороший матч. И грязи не было, какая имеется в Ла Лиге. Никаких клоунов вроде Мафео с Алехо.
Особенно рад за Вальверде с Аррибасом, что забили. Может поможет Феде снять свой груз внутренних проблем и начать возвращаться.
Себальос опять показал свой класс. Ну просто красавец.
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Собираюсь спать. Как думаешь, Себальос сделал то, чего не может сделать Педри?
На бутылке он сидит, какое джакузи в таджикских селах? 😂
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Отдать голевой пас пяткой, перед этим протащив мяч
Педри в 26 лет в сегунде б такие в каждом матче проворачивал бы, ты о чем вообще?
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артмаст
Ответ белошип
Величайший клуб в истории футбола)
Аль ахли?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Сидеть под 37 летним дедом? Не думаю, Педри забил в 2,5 больше голов, чем оно, играющее на 6 лет дольше
Отдать голевой пас пяткой, перед этим протащив мяч
+1
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артмаст
Ответ GuruFutbola
Мой день испорчен Грозный аль-что-то там наказан
согласен, не то что унижение 1:3 в суперкубке
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артмаст
Ответ rigobersong
С чего вдруг-то?:) Вроде Барселона выиграла трофей, Месси чемпион мира, кринжтиану на задворках футбола:) У меня все хорошо, с чего гореть?:)
Ты что, реал ведь выиграл фк пустыню из Египта, ты плакать должен
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Sardor Khoshimov
Ответ rigobersong
Так что, новости на Edge так долго доходят?:))
быстрее чемм ЛЕ
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GuruFutbola
Ответ артмаст
Они думают ты плачешь из-за того что реал выиграл египтскую команду 😁
Мой день испорчен
Грозный аль-что-то там наказан
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rigobersong
Ответ Sardor Khoshimov
какой еще трофей? если не горит, че тогда ты здесь делаешь?
Так что, новости на Edge так долго доходят?:))
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Sardor Khoshimov
Ответ rigobersong
С чего вдруг-то?:) Вроде Барселона выиграла трофей, Месси чемпион мира, кринжтиану на задворках футбола:) У меня все хорошо, с чего гореть?:)
какой еще трофей? если не горит, че тогда ты здесь делаешь?
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Собираюсь спать. Как думаешь, Себальос сделал то, чего не может сделать Педри?
Сидеть под 37 летним дедом? Не думаю, Педри забил в 2,5 больше голов, чем оно, играющее на 6 лет дольше
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артмаст
Ответ GuruFutbola
Отлично, сижу в джакузи А ты?
Они думают ты плачешь из-за того что реал выиграл египтскую команду 😁
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белошип
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Собираюсь спать. Как думаешь, Себальос сделал то, чего не может сделать Педри?
Себальос не умеет играть поперёк-назад,здесь каталунская тумбочка посильнее будет)
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rigobersong
Ответ Sardor Khoshimov
Ригоберка у тебя нверно зад горит
С чего вдруг-то?:) Вроде Барселона выиграла трофей, Месси чемпион мира, кринжтиану на задворках футбола:) У меня все хорошо, с чего гореть?:)
+3
-9
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Sardor Khoshimov
Ответ rigobersong
Никто тут не смеется, ты матч не смотрел видимо, интернет не провели еще высокоскоростной, до сих пор на Edge?:))
посмотрим хватит ли скорости у тебя в ЛЕ
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Отлично, сижу в джакузи А ты?
Собираюсь спать. Как думаешь, Себальос сделал то, чего не может сделать Педри?
+1
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rigobersong
Ответ Sardor Khoshimov
смешно будет у тебя в лиги европы
Никто тут не смеется, ты матч не смотрел видимо, интернет не провели еще высокоскоростной, до сих пор на Edge?:))
0
-3
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Гурудубиду, каковы ощущения?
Отлично, сижу в джакузи
А ты?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Негры хоть на поле понимали где свои а где чужие негры?
Гурудубиду, каковы ощущения?
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Sardor Khoshimov
Ответ rigobersong
Победил Африканский клуб где было больше чернокожих:)
смешно будет у тебя в лиги европы
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GuruFutbola
Негры хоть на поле понимали где свои а где чужие негры?
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Sardor Khoshimov
Ригоберка у тебя нверно зад горит
Из него вылезает горячая жидкость из кишки. Поймите Человека
+3
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Artem Piatkov
Ответ Андрей Хенто
Отличный матч, Аль-Ахли тоже молодцы, заставили Лунина сделать несколько важных сэйвов. Хорошая игра, надо добавлять очередной трофей в клубный музей.
Скоро у Реала будет 8-й Кубок клубных чемпионов Мира

у Барсы - 8 очковый отрыв...
+4
-3
+1
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Sardor Khoshimov
Ригоберка у тебя нверно зад горит
+11
-3
+8
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