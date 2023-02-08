«Реал» в рекордный 5-й раз вышел в финал клубного ЧМ и сыграет с «Аль-Хилахем» 11 февраля
«Реал» установил рекорд чемпионата мира среди клубов, в пятый раз дойдя до финала.
Команда Карло Анчелотти разгромила каирский «Аль-Ахли» (4:1) в полуфинальном матче.
Мадридцы доходили до решающей игры в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. Каждый раз они становились чемпионами.
«Барселона» играла в финале клубного ЧМ 4 раза – три победы, одно поражение. У «Коринтианс», «Баварии», «Ливерпуля» и «Челси» по два финала.
11 февраля «Реал» встретится с «Аль-Хилалем».
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