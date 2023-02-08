«Реал» в рекордный 5-й раз вышел в финал клубного ЧМ и сыграет с «Аль-Хилахем» 11 февраля

« » установил рекорд чемпионата мира среди клубов, в пятый раз дойдя до финала.

Команда Карло Анчелотти разгромила каирский «Аль-Ахли» (4:1) в полуфинальном матче.

Мадридцы доходили до решающей игры в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. Каждый раз они становились чемпионами.

«Барселона» играла в финале клубного ЧМ 4 раза – три победы, одно поражение. У «Коринтианс», «Баварии», «Ливерпуля» и «Челси» по два финала.

11 февраля «Реал» встретится с «Аль-Хилалем».

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