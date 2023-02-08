«Челси» надеется, что Канте восстановится к матчу с «Тоттенхэмом» 26 февраля. Хавбек может вернуться в общую группу на этой неделе
Полузащитник Нголо Канте может вернуться на поле до конца февраля.
По сведениям Football.London, француз с конца прошлой недели занимается на базе в индивидуальном порядке, и в клубе надеются, что к концу текущей недели или в начале следующей он присоединится к общей группе.
«Челси» не хочет форсировать его возвращение, но, если все будет идти по плану, Канте может быть включен в заявку на матч АПЛ с «Тоттенхэмом» 26 февраля или с «Лидсом» 4 марта.
Из-за травм Канте не играет с 14 августа. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Канте скоро 32. В этом сезоне пропустил 200 дней. В прошлом - 100. В 19/20 Нголо пропустил, кажется, полгода. Так человек каждые полсезона получает бесплатные деньги. За три следующих года Канте получит не менее 45 млн. фунтов.
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