«Челси» надеется, что Канте восстановится к матчу с «Тоттенхэмом» 26 февраля. Хавбек может вернуться в общую группу на этой неделе

Полузащитник Нголо Канте может вернуться на поле до конца февраля.

По сведениям Football.London, француз с конца прошлой недели занимается на базе в индивидуальном порядке, и в клубе надеются, что к концу текущей недели или в начале следующей он присоединится к общей группе.

« » не хочет форсировать его возвращение, но, если все будет идти по плану, Канте может быть включен в заявку на матч АПЛ с «Тоттенхэмом» 26 февраля или с «Лидсом» 4 марта.

Из-за травм Канте не играет с 14 августа. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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