«Челси» надеется, что Канте восстановится к матчу с «Тоттенхэмом» 26 февраля. Хавбек может вернуться в общую группу на этой неделе

Теги Челси премьер-лига Англия Нголо Канте Футбол

Полузащитник Нголо Канте может вернуться на поле до конца февраля.

По сведениям Football.London, француз с конца прошлой недели занимается на базе в индивидуальном порядке, и в клубе надеются, что к концу текущей недели или в начале следующей он присоединится к общей группе.

«Челси» не хочет форсировать его возвращение, но, если все будет идти по плану, Канте может быть включен в заявку на матч АПЛ с «Тоттенхэмом» 26 февраля или с «Лидсом» 4 марта.

Из-за травм Канте не играет с 14 августа. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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*MVP*
Ответ Сергей Кайзер
Он хочет контракт на 3 года, Челси даёт на 2, чтобы просто иметь возможность продажи. Канте скоро 32. В этом сезоне пропустил 200 дней. В прошлом - 100. В 19/20 Нголо пропустил, кажется, полгода. Так человек каждые полсезона получает бесплатные деньги. За три следующих года Канте получит не менее 45 млн. фунтов. Отпустить его бесплатно и купить Кайседо за 60 - честное слово, так всем было бы даже проще.
ну и кто продаст Кайседо за 60?
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Ice Cold
Ответ Streetbor
Жаль трансферное окно закрылось, а то обескровленный Челси не успел укрепить состав ☹️
Летом докупят, ничего страшного
Для второй половины предсезонки много игроков им не надо
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deadjoker
Ну если не будет ломаться после операции и играть хотябы на 80% от старого то с фернандесом может быть отличная связка.
+1
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+1
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Сергей Кайзер
Ответ Федя Зубиков
Давно его не было, а главное чтобы травмы коленей отпустили. Может потом и продлится.
Он хочет контракт на 3 года, Челси даёт на 2, чтобы просто иметь возможность продажи.
Канте скоро 32. В этом сезоне пропустил 200 дней. В прошлом - 100. В 19/20 Нголо пропустил, кажется, полгода. Так человек каждые полсезона получает бесплатные деньги. За три следующих года Канте получит не менее 45 млн. фунтов.
Отпустить его бесплатно и купить Кайседо за 60 - честное слово, так всем было бы даже проще.
+5
0
+5
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Федя Зубиков
Давно его не было, а главное чтобы травмы коленей отпустили. Может потом и продлится.
+6
0
+6
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Streetbor
Жаль трансферное окно закрылось, а то обескровленный Челси не успел укрепить состав ☹️
+5
-3
+2
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Акира_1
После такого длительного простоя сложно представить его в хорошей форме, но для ротации отличный вариант.
+7
-1
+6
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