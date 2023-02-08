Рехнер – новый тренер вратарей «Баварии». Он работал с Нагельсманном в «Хоффенхайме»
«Бавария» объявила о назначении Михаэля Рехнера новым тренером вратарей.
42-летний специалист с 2015 года занимал аналогичную должность в «Хоффенхайме», которым с 2016 по 2019 год руководил главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.
Специалист сменил на посту Тони Тапаловича, об отставке которого было объявлено в январе.
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Обычно новый тренер тащит свою команду и когда уходит, то обычно команду уходит с ним.
Когда пришел в Баварию Анчелотти, он притащил свою команду. Когда пришел Ковач, он притащил своих.
Бывает что часть тренерского штаба остаётся, но тогда они должны найти общий язык и долдно быть доверие. Если нет, то кто-то уходит.
Нойер просто окерел. Своими действиями он сделал так, что второй вратарь, Ульрайх скажем, был намного слабее его и не было у Баварии более-менее сильного вратаря.
Пока он не получал травмы, то это не сильно сказывалось, но в последние годы он начал вылетать. И по сути у Баварии вратарь был слабым звеном, после травм Нойера.
Думаю Нойеру тяжело будет вернутся в основу, а в с одной наверняка будет стоять Тер Штеген.