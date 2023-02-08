Рехнер – новый тренер вратарей «Баварии». Он работал с Нагельсманном в «Хоффенхайме»

« » объявила о назначении Михаэля Рехнера новым тренером вратарей.

42-летний специалист с 2015 года занимал аналогичную должность в « », которым с 2016 по 2019 год руководил главный тренер «Баварии» .

Специалист сменил на посту , об отставке которого было объявлено в январе.

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