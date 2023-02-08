«У Ивана жировая – 20%, 5-7 лишних кг. Ненормально, когда не видно мышц. В диете его хватило на 2 недели». Жевнов об экс-вратаре «Зенита»

Теги Зенит Юрий Жевнов Васко да Гама высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Sports.ru Иван Куарезма Футбол

Юрий Жевнов в интервью Sports.ru рассказал об экс-вратаре «Зенита» Иване Куарезме.

– Иван. Какое впечатление он произвел?

– Если бы Юри Алберто не решил остаться в Бразилии, конечно, мы не рассматривали бы Ивана. Нам предложили обмен: два футболиста вместо Алберто. Я просматривал игры Ивана во второй бразильской лиге, было сложно увидеть откровенные минусы. Хорошие габариты, хорошая игра на линии – ничего необычного.

Когда Иван приехал, мы были немного в шоке. Я не понимаю, как игрок в разгар чемпионата Бразилии мог находиться в таком состоянии: у него жировая была 20 процентов. Визуально тоже все было заметно – на мой взгляд, пять-семь лишних килограмм. 

Конечно, есть индивидуальные особенности организма. Еще в СССР говорили, что вес должен быть на десять единиц меньше роста. Тогда я должен был весить 70 кг – конечно, такого никогда не было, в «Москве» и до 86 доходило. Если я подбирался к 80, то очень плохо себя чувствовал, не было ни силы, ни выносливости. Вспомни Артура Боруца – не худенький парень, но как играл на линии. Каспер Шмейхель – плотненький, в 90-х и начале нулевых был Анджело Перуцци.

Но это все не про Ивана: его физическое состояние сказывалось на качестве его работы. Визуально было видно, что ему тяжеловато. Когда не видно мышц, это ненормально.

– По ходу осени Иван привел себя в порядок?

– Уже не умирал так, как вначале. Первые недели мы боялись, что Иван может и сломаться. А он же не первый вратарь – мы не могли подстраивать тренировки под него.

К сожалению, глобально ничего не изменилось. Ивану разработали диету, после тренировок он должен был крутить велосипед. Его хватило на две недели. Мы пару раз с ним разговаривали, но в конце ноября он уехал с теми же двадцатью процентами жировой, – сказал тренер вратарей «Зенита».

Иван провел в «Зенита» полгода, а в январе перешел в «Васко да Гама» на правах аренды. У него 4 матча в Фонбет Кубке России.

«У Ивана жировая – 20 процентов. В диете его хватило на две недели». Интервью Юрия Жевнова о вратарях «Зенита»

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14 комментариев

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1OOOOOO
Ответ Klinsmann32
главное, что Иван в серии пендалей выкинул спам
ахахаха. кого он там выкинул? Зенит в путь регионов?))
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Fox Pyromaniac
Ответ LLiriKK
У меня такие же ощущения, когда смотрю игры «Юнайтед», от Эриксена: кажется, что он совсем маленький, а на деле там чуть ли не под два метра роста.
Рост Эриксена - 182 см. До двух метров ещё расти и расти.
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LLiriKK
Ответ Вадим Сидоров
Жевнов всегда казался невысоким вратарём - в инете 180 см это перебор
У меня такие же ощущения, когда смотрю игры «Юнайтед», от Эриксена: кажется, что он совсем маленький, а на деле там чуть ли не под два метра роста.
0
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Вадим Сидоров
Жевнов всегда казался невысоким вратарём - в инете 180 см это перебор
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Шурик Шурик
Жевнов и без лишнего веса был поленом, до сих пор вспоминается матч с Бенфикой, где этот "воротчик" исполнял
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Klinsmann32
главное, что Иван в серии пендалей выкинул спам
0
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-2
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Isshin88
Ответ ЛеваяНогаХалка
И даже такой жировой Иван был ничем не хуже остальных
Это как аксиома Эскобара в действии.
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инок
Хороший вратарь был на подмену, ничем не хуже
наших. Удачи ему на родине...
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lovec23
Самый толстый на ворота
+8
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Garikus89
Ну по лицу Вани видно было, что лишка наел. Другой вопрос, что ему это не особо мешало, но он и играл раз в два месяца)
+1
-1
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Wiley Fox
Иван не выдержал диеты на сельдерее

Жеанов смешной, конечно

Просидеть под малафеевым - это ахаха

Впрочем, от него ничего не зависело. Бандосами засунут на лавку зенита для освоения бабла
+2
-9
-7
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Иван Рыбаков
Ответ ЛеваяНогаХалка
И даже такой жировой Иван был ничем не хуже остальных
В пенальти так точно.
+5
-1
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Николай Грехов
Наел массу заранее, чтобы среди белых медведей не замёрзнуть...
+12
-3
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ЛеваяНогаХалка
И даже такой жировой Иван был ничем не хуже остальных
+23
-2
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