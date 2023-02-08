Тен Хаг о Вегорсте: «Ваут заставляет футболистов вокруг себя играть лучше. Он будет забивать»

Эрик тен Хаг поделился мнением об игре .

«Он заставляет футболистов вокруг себя играть лучше. Как команда мы должны лучше работать, чтобы предугадывать его движения, потому что его движения хороши, много раз он был близок [к голу]. У него было много хороших действий, и он уже внес большой вклад в наши результаты.

Он будет забивать, а пока он делает другие вещи и делает их хорошо. Речь не об индивидуальных голах, а о командных, и команда должна побеждать. В данный момент он проделывает очень хорошую работу в разных аспектах игры», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Форвард сборной Нидерландов перешел в « » на правах аренды из «Бернли» в середине января. С тех пор Вегорст забил 1 гол в 6 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.