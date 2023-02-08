Тен Хаг о Вегорсте: «Ваут заставляет футболистов вокруг себя играть лучше. Он будет забивать»
Эрик тен Хаг поделился мнением об игре Ваута Вегорста.
«Он заставляет футболистов вокруг себя играть лучше. Как команда мы должны лучше работать, чтобы предугадывать его движения, потому что его движения хороши, много раз он был близок [к голу]. У него было много хороших действий, и он уже внес большой вклад в наши результаты.
Он будет забивать, а пока он делает другие вещи и делает их хорошо. Речь не об индивидуальных голах, а о командных, и команда должна побеждать. В данный момент он проделывает очень хорошую работу в разных аспектах игры», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Форвард сборной Нидерландов перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды из «Бернли» в середине января. С тех пор Вегорст забил 1 гол в 6 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.
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