Тен Хаг о Вегорсте: «Ваут заставляет футболистов вокруг себя играть лучше. Он будет забивать»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ваут Вегорст Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг поделился мнением об игре Ваута Вегорста.

«Он заставляет футболистов вокруг себя играть лучше. Как команда мы должны лучше работать, чтобы предугадывать его движения, потому что его движения хороши, много раз он был близок [к голу]. У него было много хороших действий, и он уже внес большой вклад в наши результаты.

Он будет забивать, а пока он делает другие вещи и делает их хорошо. Речь не об индивидуальных голах, а о командных, и команда должна побеждать. В данный момент он проделывает очень хорошую работу в разных аспектах игры», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Форвард сборной Нидерландов перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды из «Бернли» в середине января. С тех пор Вегорст забил 1 гол в 6 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

 

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4 комментария

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окечуква
Факт. Он заставил же аргентинцев играть лучше, замотивировал.
+1
0
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инок
Вегорст очень полезный нап. Молодец - сразу вписался в командную игру МЮ. Удачи ему
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Nuraly Amirov
У Ваута пока исключительно положительная пресса, но на основного цф он пока и близко не тянет
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-1
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Dm Kznts
да пора уже
+1
0
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