«Ювентус» выкупает Локателли у «Сассуоло» за 25+12,5 млн евро

«Ювентус» выкупает у «Сассуоло».

Как сообщает Calcio e Finanza, опция выкупа полузащитника была автоматически активирована после матча « » с «Салернитаной» (3:0). За полноценный трансфер игрока «Ювентус» отдаст 25 миллионов евро. Эта сумма будет выплачиваться в течение трех финансовых лет.

Сделка также предусматривает бонусные выплаты в размере 12,5 миллиона евро. Условия для выплаты части этой суммы – 5 млн евро – уже были выполнены.

Локателли перешел из « » в «Ювентус» на правах аренды летом 2021 года. С тех пор он провел 49 матчей за туринскую команду в Серии А, отметившись 3 голами и 4 ассистами.

Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.