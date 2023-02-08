«Ювентус» выкупает Локателли у «Сассуоло» за 25+12,5 млн евро

Теги Ювентус серия А Италия трансферы Сассуоло Мануэль Локателли Футбол

«Ювентус» выкупает Мануэля Локателли у «Сассуоло».

Как сообщает Calcio e Finanza, опция выкупа полузащитника была автоматически активирована после матча «Ювентуса» с «Салернитаной» (3:0). За полноценный трансфер игрока «Ювентус» отдаст 25 миллионов евро. Эта сумма будет выплачиваться в течение трех финансовых лет. 

Сделка также предусматривает бонусные выплаты в размере 12,5 миллиона евро. Условия для выплаты части этой суммы – 5 млн евро – уже были выполнены. 

Локателли перешел из «Сассуоло» в «Ювентус» на правах аренды летом 2021 года. С тех пор он провел 49 матчей за туринскую команду в Серии А, отметившись 3 голами и 4 ассистами.

Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь

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23 комментария

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RAMIK
Если Юве хочет снова стать топ клубом, им нужно усиляться игроками другого уровня.
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Halicarnassus
Лучший полузащитник в команде . Поддерживаю решение руководства !
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А.Э.РАСИМ
Ответ headmaster
Даже если бы выкуп был опциональным, то Юве все равно бы взял. Добавил качества полузащите
В чем конкретно?

Ожидали большего.
Человек медленный, задумчивый, и непостоянный.
Такие трансферы задерживают становление команды, замедляют рост клуба.
Локателли усиление?
Нет.
Локателли закрывает дыру, но не усиление.
Вернее, не провал.
В Ювентусе должны играть люди быстрые.
Наиболее удачные отрезки были, когда играли скоростные опорники.
Локателли иногда играет очень хорошо.
Ждать этих игр?

Локателли игрок не уровня Ювентуса, но к сожалению в настоящее время его считают за усиление.
Значит будем ждать, когда появятся настоящие игроки, и помогут команде.
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Футбол, хоккей итд
Главное, чтобы выплаты были без... махинаций. Хочется верить, что у нового руководства с головой полный порядок.
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Заяцволк
Ответ Милан. Тео.19.
А ведь это воспитанник Милана...
Так часто бывало, что топы - воспитанники и другие легенды Милана - в итоге оказывались в Ювентусе, и только в туринском гегемоне по-настоящему раскрылись - Пирло, Игуаин, Бонуччи, Матри, теперь вот Локателли. Так что ничего удивительного, просто закономерность
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Милан. Тео.19.
А когда там дебют Погба уже будет? 🤭😄
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ZID@NE 21
Ответ Евгений Громов 22
У Дэ Дзерби хорошо играл
У Де Дзерби многие хорошо играют.
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Заяцволк
Лучше бы вложили эти деньги в конверт, и погасили долг перед моим Криштивантусом
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Евгений Громов 22
У Дэ Дзерби хорошо играл
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gPk
Ответ Пако
Несмотря ни на что, «Ювентус» с оптимизмом смотрит на будущее. И это отлично!
Ну с такими игроками только с оптимизмом и смотреть в будущее))
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Милан. Тео.19.
А ведь это воспитанник Милана...
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2RIN
Даже при Максе показывает хорошую игру
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Evgeny Trifonov
При нынешних ценах, просто даром
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Juve storia di un grande amore
Логично, учитывая то, что он в полузащите крайне хорош
0
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ForzaGandzasar
Второго мнения быть не может - Лока наше все, душа команды🖤🤍
+2
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Никита Самарин
Локателли достаточно качественный игрок, Юве точно пригодится.
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Пако
Несмотря ни на что, «Ювентус» с оптимизмом смотрит на будущее. И это отлично!
+3
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Адепт Суперлиги
Абсолютно грамотрое решение. В этом сезоне один из лучших, даже несмотря на удрувающие 0+0
0
-1
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Город Новосибирск
Хороший трансфер👍
0
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Bryan
Честно говоря, ожидал большего от него.
Может при другом тренер сможет проявить себя, талант то очевиден.
+9
0
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headmaster
Даже если бы выкуп был опциональным, то Юве все равно бы взял. Добавил качества полузащите
+16
-1
+15
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Армен Онфрой
Надеюсь, вернет уровень игры как был до травмы, считался супер талантом
+11
0
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Генадий Филимонов
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-12
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