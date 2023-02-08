«Ювентус» выкупает Локателли у «Сассуоло» за 25+12,5 млн евро
«Ювентус» выкупает Мануэля Локателли у «Сассуоло».
Как сообщает Calcio e Finanza, опция выкупа полузащитника была автоматически активирована после матча «Ювентуса» с «Салернитаной» (3:0). За полноценный трансфер игрока «Ювентус» отдаст 25 миллионов евро. Эта сумма будет выплачиваться в течение трех финансовых лет.
Сделка также предусматривает бонусные выплаты в размере 12,5 миллиона евро. Условия для выплаты части этой суммы – 5 млн евро – уже были выполнены.
Локателли перешел из «Сассуоло» в «Ювентус» на правах аренды летом 2021 года. С тех пор он провел 49 матчей за туринскую команду в Серии А, отметившись 3 голами и 4 ассистами.
Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.
Ожидали большего.
Человек медленный, задумчивый, и непостоянный.
Такие трансферы задерживают становление команды, замедляют рост клуба.
Локателли усиление?
Нет.
Локателли закрывает дыру, но не усиление.
Вернее, не провал.
В Ювентусе должны играть люди быстрые.
Наиболее удачные отрезки были, когда играли скоростные опорники.
Локателли иногда играет очень хорошо.
Ждать этих игр?
Локателли игрок не уровня Ювентуса, но к сожалению в настоящее время его считают за усиление.
Значит будем ждать, когда появятся настоящие игроки, и помогут команде.
Может при другом тренер сможет проявить себя, талант то очевиден.