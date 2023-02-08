Где смотреть Ювентус – Фиорентина, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 12 февраля

Теги Фиорентина Ювентус серия А Италия Футбол

В воскресенье, 12 февраля, сыграют Ювентус и Фиорентина в 22 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.

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Во сколько играют Ювентус – Фиорентина

  • Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

Ювентус: все новости

Фиорентина: все новости

Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости

Прогноз на матч Ювентус – Фиорентина

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