Тен Хаг о серии «МЮ» дома: «На выезде мы тоже можем побеждать. Поле такого же размера, 11 игроков – ничего не меняется»

считает, что «Манчестер Юнайтед» способен побеждать в гостях так же, как дома.

Победная серия «Манчестер Юнайтед» на « » длится уже 13 матчей. Последний раз «МЮ» терял очки на домашнем стадионе 16 октября, сыграв вничью против «Ньюкасла» (0:0).

«Это было одной из наших целей в этом сезоне в рамках процесса возвращения «Юнайтед» [на вершину].

Это часть игры, дома мы хороши, но на выезде у нас тоже отличные результаты. Однако в выездных матчах мы можем проявить еще больше индивидуальности и уверенности – это следующий шаг, который мы должны сделать.

Здорово иметь связь с «Олд Траффорд», но я думаю, мы должны осознавать, что когда мы играем на выезде, за нами следит много болельщиков.

Мы можем побеждать в гостях. Ничего не меняется – поля одинакового размера, 11 игроков.

Мы можем расти, нам еще предстоит идти вперед, но уже сейчас мы довольны. Это хороший вызов», – сказал главный тренер « ».