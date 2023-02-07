Тен Хаг о серии «МЮ» дома: «На выезде мы тоже можем побеждать. Поле такого же размера, 11 игроков – ничего не меняется»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» способен побеждать в гостях так же, как дома.

Победная серия «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» длится уже 13 матчей. Последний раз «МЮ» терял очки на домашнем стадионе 16 октября, сыграв вничью против «Ньюкасла» (0:0).

«Это было одной из наших целей в этом сезоне в рамках процесса возвращения «Юнайтед» [на вершину].

Это часть игры, дома мы хороши, но на выезде у нас тоже отличные результаты. Однако в выездных матчах мы можем проявить еще больше индивидуальности и уверенности – это следующий шаг, который мы должны сделать.

Здорово иметь связь с «Олд Траффорд», но я думаю, мы должны осознавать, что когда мы играем на выезде, за нами следит много болельщиков.

Мы можем побеждать в гостях. Ничего не меняется – поля одинакового размера, 11 игроков.

Мы можем расти, нам еще предстоит идти вперед, но уже сейчас мы довольны. Это хороший вызов», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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13 комментариев

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John Doe
Ответ Леонид Ботвинник
По поводу размера поля Эрик не прав. Есть допуски - минимальный и максимальный . И помню к нам должна была приехать очень сильная команда. Так тренер наш дал команду и поле отчертили минимальных размеров. А против атакующий сильной команды на меньшем поле защищаться полегче все таки. Так по нулям и скатали. С той игры мы коуча Стратегом и прозвали )))
Ну там пять метров разница на стометровом поле, скорее психологический бонус был.)
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Vezdexodof
Успехов Хагу!
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Леонид Ботвинник
По поводу размера поля Эрик не прав. Есть допуски - минимальный и максимальный .
И помню к нам должна была приехать очень сильная команда. Так тренер наш дал команду и поле отчертили минимальных размеров. А против атакующий сильной команды на меньшем поле защищаться полегче все таки. Так по нулям и скатали. С той игры мы коуча Стратегом и прозвали )))
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Lavinka
Про поля одинакового размера Хаг не прав .
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Игорь Климов
Тег Хаг навёл порядок в команде сбросив Балласт7, и всё потом наладилось, удачи!
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Руслан Чесебиев
Помню матч с Ньюкаслом, на последних минутах Рэшфорд мог забить головой, но мяч пролетел рядом со штангой. В итоге потеряли 2 важных очка, а так серия была бы не 13, а 16 матчей ведь до этого у Арсенала (3:1) и Ливерпуля (2:1) выиграли дома в АПЛ. И тем не менее работа тренера впечатляет и сейчас перед игрой МЮ уже у болельщиков появилась уверенность что их любимая команда победит, если конечно судьи не будут пробивать очередное дно и не будут делать вид что не видят моментов в игре которые могут повлиять на результат матча
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Анвар Масимов
заруба с Барсой будет знатная. обе сейчас на ходу
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Галым Нуркеев
Эрику теперь никто не мешает ,теперь это его команда, где он имеет неоспоримый авторитет. Самое главное - теперь есть воля к победе и горящие глаза игроков
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уличный иуда
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Тренер раскрылся после ухода нарцисса, классная игра у МЮ
Да, прям свободно начали играть. Еще и повезло прям. Ливерпуль,Челси и Тоттенхем откровенно обсираются в этом сезоне, да еще и мутня какая-то у Сити. В общем, при таких делах, есть шанс побороться за трофеи
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Nuraly Amirov
Вперёд ЭТХ
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scuderiafan
Адекватные мысли нормального человека! У Клоппа вечно то ретроградный Меркурий, то рефери)
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Сижу на факсах Барселоны
Тренер раскрылся после ухода нарцисса, классная игра у МЮ
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Arm Niko
Верим и надеемся 🤞
+13
-3
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