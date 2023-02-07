Тен Хаг о серии «МЮ» дома: «На выезде мы тоже можем побеждать. Поле такого же размера, 11 игроков – ничего не меняется»
Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» способен побеждать в гостях так же, как дома.
Победная серия «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» длится уже 13 матчей. Последний раз «МЮ» терял очки на домашнем стадионе 16 октября, сыграв вничью против «Ньюкасла» (0:0).
«Это было одной из наших целей в этом сезоне в рамках процесса возвращения «Юнайтед» [на вершину].
Это часть игры, дома мы хороши, но на выезде у нас тоже отличные результаты. Однако в выездных матчах мы можем проявить еще больше индивидуальности и уверенности – это следующий шаг, который мы должны сделать.
Здорово иметь связь с «Олд Траффорд», но я думаю, мы должны осознавать, что когда мы играем на выезде, за нами следит много болельщиков.
Мы можем побеждать в гостях. Ничего не меняется – поля одинакового размера, 11 игроков.
Мы можем расти, нам еще предстоит идти вперед, но уже сейчас мы довольны. Это хороший вызов», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
И помню к нам должна была приехать очень сильная команда. Так тренер наш дал команду и поле отчертили минимальных размеров. А против атакующий сильной команды на меньшем поле защищаться полегче все таки. Так по нулям и скатали. С той игры мы коуча Стратегом и прозвали )))