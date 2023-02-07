Чемпионшип не обязан принимать «Манчестер Сити» в турнир в случае исключения из АПЛ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия чемпионшип Футбол

Чемпионшип не обязан принимать «Манчестер Сити» в турнир в случае исключения клуба из АПЛ.

6 февраля АПЛ обвинила клуб более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18. «Горожане» уверены в своей правоте по этому делу.

Английская футбольная лига (EFL) имеет право не принимать «Манчестер Сити» как участника первого дивизиона.

После вылета из АПЛ клубы должны подать заявку, чтобы стать членами Чемпионшипа.

Английская футбольная лига, который владеет правами на проведение Чемпионшипа, Первой лиги и Второй лиги, не обязана автоматически принимать клуб в случае исключения из АПЛ, поскольку только 72 команды могут быть членами EFL.

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17 комментариев

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Фут.Боль
МС нужно срочно уходить в Азию.
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Фан Рубина
Да, помню, в Футбольном Менеджере с помощью редактора можно было устроить полную английскую пирамиду лиг и тащить клуб из низов в Премьерку по 15+ сезонов. А у МС теперь такой опыт в реальности будет.
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Кирилл Мирошниченко
Ответ Masynchin
Сити в Нон-Лигу 💪🏻
И лишить всех титулов начиная с 2009 года🤭
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nobrainnopain
Странно, что только сейчас заметили. Толстый намек шейхам от сэров?
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68.39
Главное чтоб ЛЧ не лишили
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bibendum
Добро пожаловать в Конференцию
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-2
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BobbySe7en
Со следующего сезона хоть в блю сквер лигу, но в этом дайте Арсеналу победить уже без форы, это мы точно заслужили
+2
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Роман
Ответ Recreated
ЗНАЧИТ РАСФОРМИРОВАТЬ!!
Блестяще.
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Recreated
Ответ Роман
А что ниже Чемпионшипа идёт? Лига города?
1 английская лига. Там ща играют такие команды, как: Шеффилд Уэнсдей, Дерби Каунти, Болтон, Барнсли, Портсмут, Петерборо....ну это из самых известных.
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Роман
А что ниже Чемпионшипа идёт?
Лига города?
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Recreated
ЗНАЧИТ РАСФОРМИРОВАТЬ!!
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Руслан Женетль
Огласите весь список пожалуйста...
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TeLLer
Небесная лига ждёт 😆
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Акира_1
Ну ничего, начнут со самого низа как Рейнджерс когда-то. )
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Vlad Emelin
Го к нам в лучшую лигу мира! В ФНЛ!
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Марк Грит
Самая крупная вывеска: за выход в АПЛ борятся МС и Болтон Уондерерс.
Или будет дерби с Юнайтед оф Манчестер.
+14
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Masynchin
Сити в Нон-Лигу 💪🏻
+10
-2
+8
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