Чемпионшип не обязан принимать «Манчестер Сити» в турнир в случае исключения из АПЛ

Чемпионшип не обязан принимать «Манчестер Сити» в турнир в случае исключения клуба из АПЛ.

6 февраля АПЛ обвинила клуб более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18. «Горожане» уверены в своей правоте по этому делу.

Английская футбольная лига (EFL) имеет право не принимать « » как участника первого дивизиона.

После вылета из клубы должны подать заявку, чтобы стать членами Чемпионшипа.

Английская футбольная лига, который владеет правами на проведение Чемпионшипа, Первой лиги и Второй лиги, не обязана автоматически принимать клуб в случае исключения из АПЛ, поскольку только 72 команды могут быть членами EFL.