Чемпионшип не обязан принимать «Манчестер Сити» в турнир в случае исключения из АПЛ
Чемпионшип не обязан принимать «Манчестер Сити» в турнир в случае исключения клуба из АПЛ.
6 февраля АПЛ обвинила клуб более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18. «Горожане» уверены в своей правоте по этому делу.
Английская футбольная лига (EFL) имеет право не принимать «Манчестер Сити» как участника первого дивизиона.
После вылета из АПЛ клубы должны подать заявку, чтобы стать членами Чемпионшипа.
Английская футбольная лига, который владеет правами на проведение Чемпионшипа, Первой лиги и Второй лиги, не обязана автоматически принимать клуб в случае исключения из АПЛ, поскольку только 72 команды могут быть членами EFL.
Лига города?
Или будет дерби с Юнайтед оф Манчестер.