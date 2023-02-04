Тен Хаг об удалении Каземиро: «Он переступил черту, но я недоволен непоследовательными судейством. Игроки «Пэлас» тоже переступали черту, ВАР не вмешивался»

Эрик тен Хаг прокомментировал удаление Каземиро в матче с « ».

На 66-й минуте после фола Джеффри Шлуппа на Антони между футболистами команд возник конфликт, в ходе которого бразилец схватил за горло Уилла Хьюза. Главный судья Андре Марринер, ознакомившись с видеоповтором, принял решение показать Каземиро красную карточку.

« переступил черту, вы это видели. Но я недоволен непоследовательным судейством – не только в этой игре, но и вообще что касается «Пэлас». Они ударили локтем Мартинеса, а на прошлой неделе – Эриксена.

Многие другие игроки переступили черту, включая некоторых футболистов «Кристал Пэлас». ВАР не вмешивался в их действия», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед»