Тен Хаг об удалении Каземиро: «Он переступил черту, но я недоволен непоследовательными судейством. Игроки «Пэлас» тоже переступали черту, ВАР не вмешивался»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Кристал Пэлас Андре Марринер Каземиро Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг прокомментировал удаление Каземиро в матче с «Кристал Пэлас».

На 66-й минуте после фола Джеффри Шлуппа на Антони между футболистами команд возник конфликт, в ходе которого бразилец схватил за горло Уилла Хьюза. Главный судья Андре Марринер, ознакомившись с видеоповтором, принял решение показать Каземиро красную карточку.

«Каземиро переступил черту, вы это видели. Но я недоволен непоследовательным судейством – не только в этой игре, но и вообще что касается «Пэлас». Они ударили локтем Мартинеса, а на прошлой неделе – Эриксена.

Многие другие игроки переступили черту, включая некоторых футболистов «Кристал Пэлас». ВАР не вмешивался в их действия», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед»

 

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9 комментариев

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Большой био
Какую черту? Обхватил шею, дальше что? В этих разборках и толкаются, и бодаются красные за это не дают
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Никки Бат
Судьи в Англии любят выделываться
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Lavinka
Хаг всё правильно говорит . Если дали КК Каземиро то давайте игроку Пелас который тоже руками по лицу Фреду размахивал . Плюс вспомнить сколько пенальти не назначили в предыдущих матчах очевидных в пользу МЮ . Только вдумайтесь в матче с Пелас МЮ бил свой второй пенальти за сезон !
+2
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+2
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grinch
Чёрная линия ,-расходимся.)
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Dm Kznts
но вот и Эрик возмутился.
Это хорошо.
А то всё молчал раньше
+1
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Токсик
Хайзенберг фактит
0
-2
-2
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red hikkikomori
Переступы Каземиро)
+1
0
+1
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igls54
Черту переступил один фрукт, остальные просто ошиблись
0
-2
-2
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Bashibuzuck
Короче все переступали черту, расходимся😁
+7
0
+7
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