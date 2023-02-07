«Я теперь чемпион АПЛ?» Экс-хавбек «Ливерпуля» Лейва про обвинения в адрес «Ман Сити»

прокомментировал обвинения АПЛ в адрес « ».

АПЛ обвиняет «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. В случае подтверждения нарушений клуб может столкнуться с различными наказаниями вплоть до снятия очков и исключения из АПЛ.

«Теперь я чемпион Премьер-лиги?» – написал в твиттере полузащитник « », выступавший за « » с 2007 по 2017 год.

Экс-защитник «Ливерпуля» Флэнаган пошутил о лишении «Сити» титула АПЛ-2013/14: «Когда у нас чемпионский парад?»

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан