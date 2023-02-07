«Я теперь чемпион АПЛ?» Экс-хавбек «Ливерпуля» Лейва про обвинения в адрес «Ман Сити»
Лукас Лейва прокомментировал обвинения АПЛ в адрес «Манчестер Сити».
АПЛ обвиняет «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. В случае подтверждения нарушений клуб может столкнуться с различными наказаниями вплоть до снятия очков и исключения из АПЛ.
«Теперь я чемпион Премьер-лиги?» – написал в твиттере полузащитник «Гремио», выступавший за «Ливерпуль» с 2007 по 2017 год.
Экс-защитник «Ливерпуля» Флэнаган пошутил о лишении «Сити» титула АПЛ-2013/14: «Когда у нас чемпионский парад?»
АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан
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