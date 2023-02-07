«Я теперь чемпион АПЛ?» Экс-хавбек «Ливерпуля» Лейва про обвинения в адрес «Ман Сити»

Теги Ливерпуль Гремио Лукас Лейва Манчестер Сити премьер-лига Англия Д2 Бразилия соцсети ахахаха Футбол

Лукас Лейва прокомментировал обвинения АПЛ в адрес «Манчестер Сити».

АПЛ обвиняет «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. В случае подтверждения нарушений клуб может столкнуться с различными наказаниями вплоть до снятия очков и исключения из АПЛ.

«Теперь я чемпион Премьер-лиги?» – написал в твиттере полузащитник «Гремио», выступавший за «Ливерпуль» с 2007 по 2017 год.

Экс-защитник «Ливерпуля» Флэнаган пошутил о лишении «Сити» титула АПЛ-2013/14: «Когда у нас чемпионский парад?»

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан

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11 комментариев

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Евгений Садчиков
Unluckyyy
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mqh9pzrxgf
Ответ salogiannis
Наивный Лука! Это же не случайно "вдруг" вскрылось именно сейчас, когда Мансити вряд ли стать чемпионом. Снимут 1000 очков за один неудачный сезон -- и ладненько! Нефть животворящая и не такие чудеса делает!
100 очков если даже снимут и они будут в чемпионшипе)
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mqh9pzrxgf
Ответ salogiannis
Наивный Лука! Это же не случайно "вдруг" вскрылось именно сейчас, когда Мансити вряд ли стать чемпионом. Снимут 1000 очков за один неудачный сезон -- и ладненько! Нефть животворящая и не такие чудеса делает!
100 очков если даже снимут и они будут в чемпионшипе)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fooler
Ответ Ненавидящий2.0
да знаем, проходили. 10 млн в CAS и ещё раз всю АПЛ нагнут
так была же новость,что в CAS не смогут обратиться.
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salogiannis
Наивный Лука! Это же не случайно "вдруг" вскрылось именно сейчас, когда Мансити вряд ли стать чемпионом. Снимут 1000 очков за один неудачный сезон -- и ладненько! Нефть животворящая и не такие чудеса делает!
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Дворец культуры Центральный
Ответ arsenal.ave
Слиппи Джи уже не Слиппи получается
теперь он просто Джи и точка, получается.
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Ненавидящий2.0
да знаем, проходили. 10 млн в CAS и ещё раз всю АПЛ нагнут
+7
-1
+6
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Юрий Балышев
Ну сейчас понеслась косая в щавель, только хромой не станет в составе Ливерпуля чемпионом, Джерард молчит ,что бы не сглазить.
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-1
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arsenal.ave
Слиппи Джи уже не Слиппи получается
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-4
-2
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AF007
Роналду со слезами на глазах выслал Суаресу ЗМ за 2014 год
+2
-3
-1
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Барсик Юрана
Не мечтай 🤡
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-6
-2
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