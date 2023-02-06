Лиам Галлахер: «Адвокаты «Сити» пустят тупиц из АПЛ на фарш. Расследуете дела одного клуба – расследуйте и остальных, говнюки»

Музыкант Лиам Галлахер прокомментировал обвинения АПЛ в адрес «Манчестер Сити».

«АПЛ устроила натуральный наезд. Расследуете дела одного клуба – расследуйте и всех остальных, говнюки.

Адвокаты «Ман Сити» пустят этих мелких тупиц из АПЛ на фарш. Давайте, гондоны, вперед!

За «Сити» до конца!» – написал бывший участник Oasis и болельщик «горожан».

«Ман Сити» уверен в своей правоте по делу о финансовых нарушениях. Клуб предоставил АПЛ доказательства до публичных обвинений

Экс-следователь УЕФА о 1-м деле против «Сити»: «Армия юристов мешала аудиторам, но у нас остались неопровержимые доказательства мошенничества. Дело АПЛ еще масштабнее»