Лиам Галлахер: «Адвокаты «Сити» пустят тупиц из АПЛ на фарш. Расследуете дела одного клуба – расследуйте и остальных, говнюки»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия брань музыка контент Футбол

Музыкант Лиам Галлахер прокомментировал обвинения АПЛ в адрес «Манчестер Сити».

«АПЛ устроила натуральный наезд. Расследуете дела одного клуба – расследуйте и всех остальных, говнюки.

Адвокаты «Ман Сити» пустят этих мелких тупиц из АПЛ на фарш. Давайте, гондоны, вперед!

За «Сити» до конца!» – написал бывший участник Oasis и болельщик «горожан».

«Ман Сити» уверен в своей правоте по делу о финансовых нарушениях. Клуб предоставил АПЛ доказательства до публичных обвинений

Экс-следователь УЕФА о 1-м деле против «Сити»: «Армия юристов мешала аудиторам, но у нас остались неопровержимые доказательства мошенничества. Дело АПЛ еще масштабнее»

8 комментариев

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Молодой ствол
Ответ llolishe
Называет кого-то мелкими тупицами хотя сам такой является если он болеет за Манчестер Сити лишь когда у них миллиардные траты,когда Сити был в Чемпионшипе он где был?
он всю жизнь за Сити болеет)
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AF007
А манся-то оказывается знаменитый певец...
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llolishe
Называет кого-то мелкими тупицами хотя сам такой является если он болеет за Манчестер Сити лишь когда у них миллиардные траты,когда Сити был в Чемпионшипе он где был?
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LLiriKK
Лайам, хорош уже всякую чушь нести. Мутите лучше реюнион с братцем!
+2
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Адепт Суперлиги
А вообще, просто вступайте в суперлигу, УЕФА всё больше теряет контроль над ситуацией. Зачем клубам такая бестолковая федерация?
+1
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Адепт Суперлиги
Галлахеру надо с Пирсом Морганом забатлиться.
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Чёрный тюльпан
Забавно, конечно, будет, если цистерну лишат всего, а Галлахер, который понтовался за счёт потенциально липовых побед, вернётся к своему исходному состоянию - болельщик клуба из середины-подвала таблицы АПЛ, который порой и в Чемпионшип на огонёк заглядывает.
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GuruFutbola
Скорее всего так и будет
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