«Раньше на предложения из АПЛ игроки отвечали: «Что плохого я сделал?» Теперь все хотят играть в Англии». Агент Холанда о популярности лиг

рассказала, что большинство современных игроков мечтает играть в .

«Когда я только начинала [агентскую деятельность], если бы я предложила игроку перейти в АПЛ, он бы ответил мне: «Что плохого я сделал? Я хочу в Италию или в Испанию».

Сегодня игроки говорят: «Я мечтаю играть в Англии». Они не говорят о [конкретных] клубах, только о Премьер-лиге.

Я латиноамериканка, и у меня сильная эмоциональная связь с Испанией, Португалией и Италией. Я хочу , чтобы была сильной!

Лапорта, Хосе Анхель Санчес (исполнительный директор « » – прим. Sports.ru), [руководство] «Севильи» и «Валенсии» утверждают, что работают над этим. У них есть план», – рассказала глава агентства Райолы, представляющая среди прочих интересы Эрлинга Холанда.