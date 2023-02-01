«Раньше на предложения из АПЛ игроки отвечали: «Что плохого я сделал?» Теперь все хотят играть в Англии». Агент Холанда о популярности лиг

Теги высшая лига Португалия премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Валенсия Севилья серия А Италия Ла Лига Жоан Лапорта агенты Эрлинг Холанд Рафаэла Пимента Футбол

Рафаэла Пимента рассказала, что большинство современных игроков мечтает играть в АПЛ.

«Когда я только начинала [агентскую деятельность], если бы я предложила игроку перейти в АПЛ, он бы ответил мне: «Что плохого я сделал? Я хочу в Италию или в Испанию».

Сегодня игроки говорят: «Я мечтаю играть в Англии». Они не говорят о [конкретных] клубах, только о Премьер-лиге.

Я латиноамериканка, и у меня сильная эмоциональная связь с Испанией, Португалией и Италией. Я хочу , чтобы Ла Лига была сильной!

Лапорта, Хосе Анхель Санчес (исполнительный директор «Реала» – прим. Sports.ru), [руководство] «Севильи» и «Валенсии» утверждают, что работают над этим. У них есть план», – рассказала глава агентства Райолы, представляющая среди прочих интересы Эрлинга Холанда.

14 комментариев

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Фан Рубина
Ответ DolJun
давно пора. на самом деле после ухода месси и роналду подобные посылы были лишь вопросом времени. т.е. да, ла лига успешно пиарила эль класико этим противостоянием плюс исторический момент как столица против провинции, но тем не менее реальное зрелище там было только когда моур тренировал реал, в остальном там пиара было куда больше. а тут лига, где анчи тренировал эвертон, где конте в шпорах, где целая россыпь команд, тренеров и идей - не зря апл называют лучшей лигой мира. увы, есть еще люди, которые выбирают пойти за мечтой, вместо того, чтобы более разумно распорядиться своим временем в футболе, но все больше историй типа холанда и мбаппе, которые отказываются предпочитая другой вариант развития карьеры.
Лучшая лига мира - ФНЛ.
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Бухгалтер2021
выиграй что то со сборной...хотя бы....
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ПомБур-Шиномонтажник
Последние год-два совершенно очевидно что за АПЛ не угнаться другим лигам. Нам, болельщим испанских клубов обидно, ну а что поделаешь. Реальность такая что лет через 10 Реал и Барса будут с брайтонами и борнмутами за игроков бороться. Про другие лиги промолчу.
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DolJun
давно пора. на самом деле после ухода месси и роналду подобные посылы были лишь вопросом времени. т.е. да, ла лига успешно пиарила эль класико этим противостоянием плюс исторический момент как столица против провинции, но тем не менее реальное зрелище там было только когда моур тренировал реал, в остальном там пиара было куда больше. а тут лига, где анчи тренировал эвертон, где конте в шпорах, где целая россыпь команд, тренеров и идей - не зря апл называют лучшей лигой мира.
увы, есть еще люди, которые выбирают пойти за мечтой, вместо того, чтобы более разумно распорядиться своим временем в футболе, но все больше историй типа холанда и мбаппе, которые отказываются предпочитая другой вариант развития карьеры.
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Savarona25
В АПЛ сейчас просто огромное количество денег. Соответственно, клубы могут платить за трансферы (иногда в разы выше реальной стоимости игрока) и обеспечивать огромные зарплаты. Но парадокс в том, что в целом в европейских турнирах английские клубы почему-то не доминируют. Хотя вроде бы и должны.
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Вася Столяр
Кстати, есть ли какие-нибудь исследования на тему долгосрочных последствий от увеличения зарплат футболистов и просто количества денег в футболе. Это плюс или минус? К АПЛ просто как к достаточно богатой лиге
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simplehumble
АПЛ это и есть суперлига, но в этой суперлиге нету грандов, таких как: реал, барса, юве, бавария, милан. Я бы хотел бы видеть суперлигу, тем более когда эти клубы из Англии просто раздувает рынок. Если создадут суперлигу, то хоть доходы будут хорошо распределяться, а не как сейчас в топ 5 лигах
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vaslover
Будет теперь всегда на побегушках у Подданных Его Королевского Величества. Рабы денег.
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& Co1366
Времена меняются: в 90-е Серия А была очень мощной, в 00-е Да Лига зажигала. Сейчас АПЛ
+1
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Вячеслав Новиков
Всё правильно тебас убил Ла Лигу напрочь, в Англии матч середняков приятно смотреть, скоро видимо добьет
+6
-1
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Cruel Snake
Сейчас так про РПЛ говорят
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HULK_95
Сколько ему лет ?
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-1
-1
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Nuraly Amirov
А ведь и правда раньше АПЛ для латиносов пыткой была)
+10
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bostonKG
Работай Рафаэла!
+3
-1
+2
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