«Раньше на предложения из АПЛ игроки отвечали: «Что плохого я сделал?» Теперь все хотят играть в Англии». Агент Холанда о популярности лиг
Рафаэла Пимента рассказала, что большинство современных игроков мечтает играть в АПЛ.
«Когда я только начинала [агентскую деятельность], если бы я предложила игроку перейти в АПЛ, он бы ответил мне: «Что плохого я сделал? Я хочу в Италию или в Испанию».
Сегодня игроки говорят: «Я мечтаю играть в Англии». Они не говорят о [конкретных] клубах, только о Премьер-лиге.
Я латиноамериканка, и у меня сильная эмоциональная связь с Испанией, Португалией и Италией. Я хочу , чтобы Ла Лига была сильной!
Лапорта, Хосе Анхель Санчес (исполнительный директор «Реала» – прим. Sports.ru), [руководство] «Севильи» и «Валенсии» утверждают, что работают над этим. У них есть план», – рассказала глава агентства Райолы, представляющая среди прочих интересы Эрлинга Холанда.
увы, есть еще люди, которые выбирают пойти за мечтой, вместо того, чтобы более разумно распорядиться своим временем в футболе, но все больше историй типа холанда и мбаппе, которые отказываются предпочитая другой вариант развития карьеры.