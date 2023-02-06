Неймар в 6-й раз признан лучшим бразильским футболистом года в Европе. Он опубликовал фото с наградой раньше срока
Неймар выиграл награду «Золотая самба» по итогам 2022 года.
Премия «Золотая самба» ежегодно вручается лучшему бразильскому игроку, выступающему за пределами Бразилии.
В понедельник, 6 февраля, Неймар опубликовал в твиттере фотографии, на которых держит в руках награду. Однако, как сообщает RMC Sport, результаты голосования должны были объявить лишь 15 февраля – спустя две недели после его завершения.
Нападающий «ПСЖ» стал обладателем приза в третий раз подряд. За всю карьеру Неймар выигрывал «Золотую самбу» 6 раз – это рекорд.
До 2021 года «Золотая самба» присуждалась лучшему бразильскому игроку, выступающему в Европе. С 2021-го на награду претендуют все бразильцы, играющие за пределами родины. В этом году номинированы были только игроки из Европы.
Фото: twitter.com/neymarjr
Неймар же во Франции в пол силы играет, со сборной провалился, постоянно какие-то мелкие травмы у него..
Так что в этом году спорный победитель