Неймар в 6-й раз признан лучшим бразильским футболистом года в Европе. Он опубликовал фото с наградой раньше срока

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция рейтинги Неймар соцсети Футбол

Неймар выиграл награду «Золотая самба» по итогам 2022 года.

Премия «Золотая самба» ежегодно вручается лучшему бразильскому игроку, выступающему за пределами Бразилии.

В понедельник, 6 февраля, Неймар опубликовал в твиттере фотографии, на которых держит в руках награду. Однако, как сообщает RMC Sport, результаты голосования должны были объявить лишь 15 февраля – спустя две недели после его завершения.

Нападающий «ПСЖ» стал обладателем приза в третий раз подряд. За всю карьеру Неймар выигрывал «Золотую самбу» 6 раз – это рекорд.

До 2021 года «Золотая самба» присуждалась лучшему бразильскому игроку, выступающему в Европе. С 2021-го на награду претендуют все бразильцы, играющие за пределами родины. В этом году номинированы были только игроки из Европы.

Фото: twitter.com/neymarjr

18 комментариев

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Mr@k
Обмельчали нынче бразильцы, конкуренции никакой особой
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Blaumerc
Ответ AF007
Хорватии потрясающий гол забил. Мой роналду к сожалению никогда так не умел...
к сожалению мой Роналду умеет только клюшку подставлять пред пустыми воротами.
+1
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+1
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Blaumerc
Ответ Tpy6kaMerlina
Ней уже приелся этой наградой) 6-ой раз получил, даже по фотке видно что дежурно доволен) Да и выложил раньше срока, такое себе отношение)
сделал себе подарок на день рождения.
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С 2009 года здесь
Tiago Silva 👊
0
-2
-2
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Кирилл Шарапов
Каземиро тоже мог спокойно претендовать - выиграл ЛЧ, Ла Лигу, Суперкубок Испании и УЕФА, а так же прекрасно себя показывает в новом клубе.
Неймар же во Франции в пол силы играет, со сборной провалился, постоянно какие-то мелкие травмы у него..
Так что в этом году спорный победитель
+2
-1
+1
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СуперНегр228
Обокрали Винисиуса с 40+ резкльтативными действиями
0
-1
-1
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Дмитрий Гудков
Дани Алвес тоже хочет раньше срока
+3
0
+3
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AF007
Хорватии потрясающий гол забил. Мой роналду к сожалению никогда так не умел...
+2
-1
+1
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Игорь Климов
Ответ Анвар Масимов
Комментарий удален модератором
Я просто знаю, что он всегда пишет.
+1
-3
-2
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нелюбитель футбола
Надо было Вини отдать .. Он лучше самбу танцует...
+1
0
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Рустам Атаев
🤡
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-2
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Анвар Масимов
Ответ Игорь Климов
Это же был сарказм)
Комментарий удален
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Любитель побеждать
Гений, не то что Каземиро.
0
-1
-1
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Игорь Климов
Ответ Анвар Масимов
в глаза долбишься??? бразилец!!!!
Это же был сарказм)
+5
-3
+2
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Андрей Хенто
А ведь играй Винисиус в футбол, как это делал до середины сентября, вполне мог бы претендовать на эту награду. Но к сожалению борьба с расизмом, провокации стали во главе угла. Радует, что Начо на правах капитана высказался по этому поводу и публично высказал Винисиусу, что не стоит провоцировать и самому вестись на провокации.
+13
-2
+11
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Tpy6kaMerlina
Ней уже приелся этой наградой) 6-ой раз получил, даже по фотке видно что дежурно доволен) Да и выложил раньше срока, такое себе отношение)
+6
-1
+5
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Arman FCSM
Ней начал прошлый год ударно, а закончил, как обычно
0
0
0
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Анвар Масимов
Ответ Барсик Юрана
Мбапе лутпший
в глаза долбишься??? бразилец!!!!
+12
-5
+7
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Барсик Юрана
Мбапе лутпший
+5
-5
0
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