Кейта вряд ли продлит контракт с «Ливерпулем» и может вернуться в Бундеслигу

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Наби Кейта Футбол

Полузащитник Наби Кейта вряд ли останется в «Ливерпуле» на следующий сезон.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, продление контракта между сторонами маловероятно, и гвинеец, скорее всего, уйдет летом в качестве свободного агента.

Утверждается, что интерес к 27-летнему футболисту проявляет множество клубов, не исключено его возвращение в Германию. Заключать договор с «Галатасараем» он не будет.

В текущем сезоне Кейта провел 6 матчей в АПЛ, 4 из них – в 2023 году. Подробно со статистикой экс-хавбека «Лейпцига» можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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Илхам Кабулов
Наби Кейта худший игрок сезона срочно продать его отдать даром надо
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Иван Павлов
Ответ headmaster
В комментариях все его выгоняют. А у меня другой вопрос. А кто играть-то будет? У Ливерпуля и так регулярные проблемы с составом
Так и он толком не играет, лол. Постоянно травмирован и 40-50% сезона недоступен. Не тот игрок, об уходе которого можно переживать. Вот после завершения контракта Вейналдума стоило задавать вопрос "а кто будет играть?", так как голландец был железным игроком основы и стабильно здоровым.
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Кирилл Набухов
Ответ Curry30
50 лямов фунтов в свое время за это полено заплатили
не полено, а скорее хрусталь. Если бы не травмы...
Он очень хорошо с Салахом взаимодействовал, когда был здоров. Пасы выкатывал, или сам вбегал в штрафную после стенки с Салахом.
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j30
никогда не забуду его удар в финале против реала
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headmaster
В комментариях все его выгоняют. А у меня другой вопрос. А кто играть-то будет? У Ливерпуля и так регулярные проблемы с составом
0
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Tahir Turk
Когда его брали, даже тогда не понял, что за игрок, за эти несколько лет в Ливерпуле у меня все ещё нет понимания слабый он или нормальный полузащитник. Думаю, что просто нет химии с ним в команде
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Curry30
50 лямов фунтов в свое время за это полено заплатили
+12
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Арман Мартиросян
Скатертью дорога. Самый провальный трансфер Эдвардса.
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Орхан Ашумов
Скорее бы выгнать этот хрустальный балласт из клуба.
+4
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Артемий Кузнецовский
Ну и прекрасно!
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