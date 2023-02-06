Кейта вряд ли продлит контракт с «Ливерпулем» и может вернуться в Бундеслигу

Полузащитник Наби Кейта вряд ли останется в « » на следующий сезон.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, продление контракта между сторонами маловероятно, и гвинеец, скорее всего, уйдет летом в качестве свободного агента.

Утверждается, что интерес к 27-летнему футболисту проявляет множество клубов, не исключено его возвращение в Германию. Заключать договор с « » он не будет.

В текущем сезоне Кейта провел 6 матчей в , 4 из них – в 2023 году. Подробно со статистикой экс-хавбека «Лейпцига» можно ознакомиться здесь.