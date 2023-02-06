Кейта вряд ли продлит контракт с «Ливерпулем» и может вернуться в Бундеслигу
Полузащитник Наби Кейта вряд ли останется в «Ливерпуле» на следующий сезон.
По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, продление контракта между сторонами маловероятно, и гвинеец, скорее всего, уйдет летом в качестве свободного агента.
Утверждается, что интерес к 27-летнему футболисту проявляет множество клубов, не исключено его возвращение в Германию. Заключать договор с «Галатасараем» он не будет.
В текущем сезоне Кейта провел 6 матчей в АПЛ, 4 из них – в 2023 году. Подробно со статистикой экс-хавбека «Лейпцига» можно ознакомиться здесь.
Он очень хорошо с Салахом взаимодействовал, когда был здоров. Пасы выкатывал, или сам вбегал в штрафную после стенки с Салахом.