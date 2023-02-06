Куртуа может сыграть в финале клубного ЧМ. Травма ноги не так серьезна, как предполагалось

Вратарь «Реала» сохраняет шансы выступить на клубном чемпионате мира.

По сведениям Marca, повреждение левой ноги, которое голкипер получил перед матчем с «Мальоркой» (0:1) в 20-м туре , оказалась менее серьезной, чем предполагалось.

Если в ближайшие дни состояние бельгийца улучшится, не исключается его участие в финале клубного ЧМ (при условии победы « » над «Аль-Ахли» в полуфинале). Матч с победителем пары «Фламенго» – «Аль-Хилаль» запланирован на 11 февраля.

В текущем сезоне 30-летний вратарь провел 15 матчей в чемпионате Испании и пропустил 14 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.