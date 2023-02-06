Куртуа может сыграть в финале клубного ЧМ. Травма ноги не так серьезна, как предполагалось
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа сохраняет шансы выступить на клубном чемпионате мира.
По сведениям Marca, повреждение левой ноги, которое голкипер получил перед матчем с «Мальоркой» (0:1) в 20-м туре Ла Лиги, оказалась менее серьезной, чем предполагалось.
Если в ближайшие дни состояние бельгийца улучшится, не исключается его участие в финале клубного ЧМ (при условии победы «Реала» над «Аль-Ахли» в полуфинале). Матч с победителем пары «Фламенго» – «Аль-Хилаль» запланирован на 11 февраля.
В текущем сезоне 30-летний вратарь провел 15 матчей в чемпионате Испании и пропустил 14 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Скорейшего восстановления.