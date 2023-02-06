Куртуа может сыграть в финале клубного ЧМ. Травма ноги не так серьезна, как предполагалось

Теги Реал Мадрид Ла Лига чемпионат мира среди клубов Тибо Куртуа Футбол

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа сохраняет шансы выступить на клубном чемпионате мира.

По сведениям Marca, повреждение левой ноги, которое голкипер получил перед матчем с «Мальоркой» (0:1) в 20-м туре Ла Лиги, оказалась менее серьезной, чем предполагалось.

Если в ближайшие дни состояние бельгийца улучшится, не исключается его участие в финале клубного ЧМ (при условии победы «Реала» над «Аль-Ахли» в полуфинале). Матч с победителем пары «Фламенго» – «Аль-Хилаль» запланирован на 11 февраля.

В текущем сезоне 30-летний вратарь провел 15 матчей в чемпионате Испании и пропустил 14 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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Андрей Хенто
Лучше не форсировать возвращение, а полностью залечить травму, от Тибо будет зависеть очень многое в этом сезоне, здоровья!
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инок
Получит игровую практику перед игрой с Ливерпулем.
Скорейшего восстановления.
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Бухгалтер2021
будет символьно поднять кубок над головой
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Плотников Семен
Главное чтоб до ливера восстановился
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