Куртуа не сыграет на КЧМ из-за травмы, скорее всего. Его цель – восстановиться к «Ливерпулю»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы чемпионат мира среди клубов Тибо Куртуа Андрей Лунин Футбол

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа может пропустить несколько матчей из-за травмы.

Вчера вместо Куртуа в старте «Реала» на матч 20-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» вышел Андрей Лунин. Тибо почувствовал дискомфорт в левой ноге во время разминки.

Как пишет Marca, голкипер, скорее всего, не сможет выступить на клубном чемпионате мира. Сегодня он пройдет дополнительное обследование. Ожидается, что Тибо пропустит как минимум три матча с учетом игры против «Мальорки».

Цель Куртуа – восстановиться к первому матчу против «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 21 февраля на «Энфилде».

За последние дни повреждения у «Реала» получили Куртуа, защитник Эдер Милитао и нападающий Карим Бензема.

Отметим, что Куртуа получил уже вторую травму в этом сезоне. Из-за предыдущего повреждения он пропустил 6 игр «Реала» (4 – в Ла Лиге и 2 – в Лиге чемпионов).

Статистику 30-летнего вратаря можно изучить здесь.

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10 комментариев

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Amalfitano
Реально стало столько матчей, что лично я перестал смотреть футбол. Большие клубы всегда играют на фоне усталость и у них полный лазарет. В этой связи интереснее посмотреть на игру Брайтона или условного Бохума. Они всегда играют основой и на все 100.
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Игорь Новиков
Для нынешнего Реала это прямо катастрофа. Тибо очень много спасает.
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ruslan_khaibulov
КЧМ это самый плюшевый выставочный турнир, там победитель ЛЧ его должен брать и дублем. в суперкубке ещё какое то сопротивление победитель ЛЕ может оказать. КЧМ в этом виде гарантированный ещё 1 титул для победителя ЛЧ. конечно его нужно реформировать, в нем должны играть все 4 полуфиналиста ЛЧ, оба финалиста ЛЧ и финалисты кубка Либертадорес, вот 8 самых мастеровитых команд. для развлечения в первом туре эта 8 может сыграть с 8 мальчиков для битья в виде арабских японских и австралийских и африканских чемпионов. вынести из в первом круге, а дальше сыграть уже между собой.
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белошип
Ответ Игорь Климов
Без Куртуа скорее всего Реал не выиграет КЧМ.
Без фарта и отскоков бчк то-же не выиграет чемпионат,а про ЛЕ вообще молчу)
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*****Mr.Vaart_23*****
Отсутствие Куртуа, не такая большая проблема, а вот импотенция в атаке, заставляет задуматься о победе в КЧМ
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Игорь Климов
Без Куртуа скорее всего Реал не выиграет КЧМ.
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инок
Надеюсь, что Тибо полностью восстановится к игре с Ливерпулем.
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hedgehog111
))
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белошип
По-хорошему на КЧМ не должны играть и два гения Модрич и Кросс,пусть то-же готовятся к Ливерпулю)
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cektor
Лунин не тянет , его уровень Зоря или Олимпик Донецк
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