Куртуа не сыграет на КЧМ из-за травмы, скорее всего. Его цель – восстановиться к «Ливерпулю»

Вратарь «Реала» может пропустить несколько матчей из-за травмы.

Вчера вместо Куртуа в старте «Реала» на матч 20-го тура с «Мальоркой» вышел Андрей Лунин. Тибо почувствовал дискомфорт в левой ноге во время разминки.

Как пишет Marca, голкипер, скорее всего, не сможет выступить на клубном чемпионате мира. Сегодня он пройдет дополнительное обследование. Ожидается, что Тибо пропустит как минимум три матча с учетом игры против «Мальорки».

Цель Куртуа – восстановиться к первому матчу против « » в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 21 февраля на «Энфилде».

За последние дни повреждения у «Реала» получили Куртуа, защитник Эдер Милитао и нападающий Карим Бензема.

Отметим, что Куртуа получил уже вторую травму в этом сезоне. Из-за предыдущего повреждения он пропустил 6 игр « » (4 – в Ла Лиге и 2 – в Лиге чемпионов).

Статистику 30-летнего вратаря можно изучить здесь.