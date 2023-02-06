«Хоффенхайм» уволил Брайтенрайтера. Клуб 9 матчей не выигрывает в Бундеслиге и идет 14-м

Теги бундеслига Германия отставки Хоффенхайм Андре Брайтенрайтер Футбол

«Хоффенхайм» объявил об увольнении Андре Брайтенрайтера с поста главного тренера.

Немецкий специалист возглавлял команду с начала сезона. Под его руководством клуб набрал 19 очков за 19 матчей в Бундеслиге.

В чемпионате Германии «Хоффенхайм» не побеждает с 14 октября – 2 ничьих и 7 поражений за это время. В последних двух турах команда уступила гладбахской «Боруссии» и «Бохуму» с общим счетом 3:9.

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10 комментариев

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Filipp Gorski
Ответ Антон Шаповалов
тем более он там играл долгое время
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0
-1
-1
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Sergey Parashchenko
Ответ Бухгалтер2021
давай в лидс
а Кержакова куда?
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0
0
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Бухгалтер2021
давай в лидс
+1
-1
0
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Антон Шаповалов
Ответ Filipp Gorski
Маттиаса Яйссле бы им из Зальцбурга Было бы интересно посмотреть
тем более он там играл долгое время
+3
0
+3
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Данила Вишневский
Брайтенбюхлер из ЧГК на вход?)
0
0
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Enotaz24
Там Марш освободился
+1
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Bashibuzuck
Симпатичный клуб, надеюсь не вылетит
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-1
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NottinghamForest79
Ответ Filipp Gorski
Маттиаса Яйссле бы им из Зальцбурга Было бы интересно посмотреть
его в англию
+2
-2
0
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Адепт Суперлиги
Февральский тренеропад
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Filipp Gorski
Маттиаса Яйссле бы им из Зальцбурга
Было бы интересно посмотреть
+5
0
+5
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