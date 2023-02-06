«Хоффенхайм» уволил Брайтенрайтера. Клуб 9 матчей не выигрывает в Бундеслиге и идет 14-м

« » объявил об увольнении с поста главного тренера.

Немецкий специалист возглавлял команду с начала сезона. Под его руководством клуб набрал 19 очков за 19 матчей в Бундеслиге.

В чемпионате Германии «Хоффенхайм» не побеждает с 14 октября – 2 ничьих и 7 поражений за это время. В последних двух турах команда уступила гладбахской «Боруссии» и «Бохуму» с общим счетом 3:9.