«Сербы и русские – братья навек. Я с большой любовью отношусь к русскому народу». Защитник «Сочи» Миладинович о паспорте РФ
Сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал, как получил паспорт РФ.
«Получил российский паспорт прошлой весной. Процедура заняла около года. Никаких проблем не возникло. Сдавал экзамен на русском: тебе задают вопросы, ты на них отвечаешь. Обычный разговор, чтобы проверить твой уровень языка.
Чувствую ли себя русским? Да, сербы и русские – братья навек. Для меня здесь нет разницы. С первого дня в России меня очень хорошо приняли, во многом помогли. Я отношусь с большой любовью к русскому народу», – заявил Миладинович.
В текущем сезоне Мир РПЛ 28-летний защитник провел 4 матча. Его подробную статистику можно найти здесь.
Жоаозиньо о паспорте РФ для Миладиновича: «Поддерживаю, он вполне может рассчитывать на сборную»
Общее у них с русскими - это необоснованное пренебрежение к другим народам Югославии, точно по лекалам российской империи, СССР и нынешнего строя
Что скажешь по заявлению категоричного отрицания Сербией некоторых территорий? Сербы выходили на митинги против этого?
В ресторане случаем не было болгар, которые восхитились?
или другие братья)))