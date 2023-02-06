«Сербы и русские – братья навек. Я с большой любовью отношусь к русскому народу». Защитник «Сочи» Миладинович о паспорте РФ

Теги премьер-лига Россия Политика натурализация Иван Миладинович Р-Спорт Сочи Футбол

Сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал, как получил паспорт РФ.

«Получил российский паспорт прошлой весной. Процедура заняла около года. Никаких проблем не возникло. Сдавал экзамен на русском: тебе задают вопросы, ты на них отвечаешь. Обычный разговор, чтобы проверить твой уровень языка.

Чувствую ли себя русским? Да, сербы и русские – братья навек. Для меня здесь нет разницы. С первого дня в России меня очень хорошо приняли, во многом помогли. Я отношусь с большой любовью к русскому народу», – заявил Миладинович.

В текущем сезоне Мир РПЛ 28-летний защитник провел 4 матча. Его подробную статистику можно найти здесь.

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30 комментариев

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Матрос Кот
Сербы хитрожопые. Никакие они не братья. Сейчас уйдет старшее поколнние и вступят они в ЕС. Вучич допустил присоединение к санкциям. Единственный больной вопрос,это Косово,для сербов святое место,там битва была с османами в средние века. А русских называют братьями,те кто хочет поиметь выгоду. Армяне например.
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Сарсен Абдрахманов
Украинцы с русскими тоже были братьями…
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Phantom1289
Ответ Влад Путман
Сербы лижут России но просятся в ЕС. Принцип двух табуреток от братушек.
Не совсем понимаю, как одно противоречит другому?
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Wiley Fox
Сербы - позор Балкан

Общее у них с русскими - это необоснованное пренебрежение к другим народам Югославии, точно по лекалам российской империи, СССР и нынешнего строя
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Raybar
путин не предлагал вучичу союзное государство?
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Dmitrii K.
Ответ Arthurino
Ахаха В ресторане случаем не было болгар, которые восхитились?
Ты о чем вообще? Сербки шикарные, длинноногие красавицы, черты лица бомбические. Или ты по западным ценностям уже живешь и больше по своему полу?
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Alex1104
Ответ DpeMa111
Тогда это говорили единицы и на Западе Украины, а сейчас все, все поняли, что из себя представляет россиянин
Да вроде бы скакали далеко не единицы.
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здоровяк
Ответ Dmitrii K.
Это реально правда, был в Сербии в прошлом месяце, все поддерживают нас, в ресторанах улыбаются и говорят, что президент сильный. Сша ненавидят, хотят чтобы мы их уничтожили. Девушки классные, с одной в клубе познакомился, узнала, что русский была в восторге. Так что сербам уважение!
Вучич тебе паспорт не выдал сразу Евросоюзный?

Что скажешь по заявлению категоричного отрицания Сербией некоторых территорий? Сербы выходили на митинги против этого?
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David Aprasidze
Ответ Dmitrii K.
Это реально правда, был в Сербии в прошлом месяце, все поддерживают нас, в ресторанах улыбаются и говорят, что президент сильный. Сша ненавидят, хотят чтобы мы их уничтожили. Девушки классные, с одной в клубе познакомился, узнала, что русский была в восторге. Так что сербам уважение!
У них тоже был сильный президент. Потом правда судили в Гааге.
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DpeMa111
Ответ Влад Путман
Сербы лижут России но просятся в ЕС. Принцип двух табуреток от братушек.
С таким мировоззрением тяжело жить, один ты никогда не выстоишь в этом мире насколько бы сильным ты не был
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Ivan Balashov
Всегда казалось странным это стремление называть одну толпу разных незнакомцев и другую толпу разных незнакомцев "братьями" и другими "родственниками".
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Arthurino
Ахаха В ресторане случаем не было болгар, которые восхитились?
а болгарам вообще фиолетово, русский ты хохол или немец. Вот так то, Рен ТВ в Болгарии не смотрят и не видят всей ситуации:)))
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Sevuska
Спасибо Ивану за добрые слова .
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d.xoxlov
Ответ Влад Путман
Сербы лижут России но просятся в ЕС. Принцип двух табуреток от братушек.
Так это разные сербы. Одни – живые, другие – "масс-медийные".
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DpeMa111
Ответ Крэнг
Ага, так думали до недавнего времени, что аж в 2014 уже по сети гуляло "никогда мы не будем братьями". Клоун
Тогда это говорили единицы и на Западе Украины, а сейчас все, все поняли, что из себя представляет россиянин
+1
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Arthurino
Ответ Dmitrii K.
Это реально правда, был в Сербии в прошлом месяце, все поддерживают нас, в ресторанах улыбаются и говорят, что президент сильный. Сша ненавидят, хотят чтобы мы их уничтожили. Девушки классные, с одной в клубе познакомился, узнала, что русский была в восторге. Так что сербам уважение!
Ахаха

В ресторане случаем не было болгар, которые восхитились?
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Влад Путман
Сербы лижут России но просятся в ЕС. Принцип двух табуреток от братушек.
+14
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Фан Рубина
Ответ FantomAss
Подскажите, почему братья хотят вступить в ес, а не союзное государство с рф?
Потому что блокадная удавка - убедительный аргумент для маленькой страны без выхода к морю.
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Ванька-Манька
сербы для русских такие же братья, как украинцы?))

или другие братья)))
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Крэнг
Ответ DpeMa111
Украинцы тоже так же думали до недавнего времени :)
Ага, так думали до недавнего времени, что аж в 2014 уже по сети гуляло "никогда мы не будем братьями". Клоун
+9
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coimbra
нет больше патриота, чем серб играющий в РФ, и армяне-журналисты работающие в РФ...
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DpeMa111
Украинцы тоже так же думали до недавнего времени :)
+7
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FantomAss
Подскажите, почему братья хотят вступить в ес, а не союзное государство с рф?
+4
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Bucefall
Если об этом кричали в 1914, то век уже прошёл.
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Барсик Юрана
Ответ Dmitrii K.
Это реально правда, был в Сербии в прошлом месяце, все поддерживают нас, в ресторанах улыбаются и говорят, что президент сильный. Сша ненавидят, хотят чтобы мы их уничтожили. Девушки классные, с одной в клубе познакомился, узнала, что русский была в восторге. Так что сербам уважение!
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