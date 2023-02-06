«Сербы и русские – братья навек. Я с большой любовью отношусь к русскому народу». Защитник «Сочи» Миладинович о паспорте РФ

Сербский защитник « » рассказал, как получил паспорт РФ.

«Получил российский паспорт прошлой весной. Процедура заняла около года. Никаких проблем не возникло. Сдавал экзамен на русском: тебе задают вопросы, ты на них отвечаешь. Обычный разговор, чтобы проверить твой уровень языка.

Чувствую ли себя русским? Да, сербы и русские – братья навек. Для меня здесь нет разницы. С первого дня в России меня очень хорошо приняли, во многом помогли. Я отношусь с большой любовью к русскому народу», – заявил Миладинович.

В текущем сезоне Мир 28-летний защитник провел 4 матча. Его подробную статистику можно найти здесь.

Жоаозиньо о паспорте РФ для Миладиновича: «Поддерживаю, он вполне может рассчитывать на сборную»