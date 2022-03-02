Никто из легионеров «Сочи» не поднимал вопрос об отъезде из клуба

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Легионеры не собираются покидать «Сочи».

Ни один иностранец, выступающий в составе южан, не поднимал вопрос об отъезде из команды, пишет журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.

Ранее Sport24 сообщил, что все легионеры покинули «Сочи» после матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с ЦСКА (1:2). Затем эти сведения опровегли гендиректор клуба Дмитрий Рубашко и полузащитник Кристиан Нобоа.

В «Сочи» играют 8 легионеров: Ванья Дркушич, Родригао, Ивелин Попов, Кристиан Нобоа, Викторьен Ангбан, Матео Кассьерра, а также Матео Барач, арендованный «Крыльями Советов», и Иван Миладинович, арендованный «Нижним Новгородом».

Также за клуб выступает имеющий российский паспорт Жоаозиньо, родившийся в Бразилии.

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