Никто из легионеров «Сочи» не поднимал вопрос об отъезде из клуба

Легионеры не собираются покидать «Сочи».

Ни один иностранец, выступающий в составе южан, не поднимал вопрос об отъезде из команды, пишет журналист Константин Алексеев.

Ранее Sport24 сообщил, что все легионеры покинули «Сочи» после матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с ЦСКА (1:2). Затем эти сведения опровегли гендиректор клуба Дмитрий Рубашко и полузащитник Кристиан Нобоа.

В играют 8 легионеров: Ванья Дркушич, Родригао, , Кристиан Нобоа, Викторьен Ангбан, , а также Матео Барач, арендованный «Крыльями Советов», и , арендованный «Нижним Новгородом».

Также за клуб выступает имеющий российский паспорт Жоаозиньо, родившийся в Бразилии.