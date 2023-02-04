Где смотреть Аль-Вахда Мекка – Аль-Наср Эр-Рияд, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Саудовской Аравии 9 февраля
В четверг, 9 февраля, сыграют Аль-Вахда Мекка и Аль-Наср Эр-Рияд в рамках Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе King Abdulaziz Sports City Stadium.
- Встречу будет в прямом эфире показывать официальный вещатель чемпионата Саудовской Аравии. Стоимость подписки начинается от 14 долларов.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.
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