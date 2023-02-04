Где смотреть Аль-Вахда Мекка – Аль-Наср Эр-Рияд, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Саудовской Аравии 9 февраля

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Вахда Мекка Футбол

В четверг, 9 февраля, сыграют Аль-Вахда Мекка и Аль-Наср Эр-Рияд в рамках Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

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Криштиану Роналду: все новости

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1 комментарий

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Мокеле-Мбембе
Боюсь, после прихода КР большинство ценителей чемпионата Саудовской Аравии плюнет и отвернётся от своих любимцев.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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