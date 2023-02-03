Где смотреть Марсель – ПСЖ, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Франции 8 февраля
В среду, 8 февраля, сыграют Марсель и ПСЖ в 1/8 финала Кубка Франции по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Оранж Велодром».
- Встречу будет в прямом эфире показывать один из зарубежных каналов, доступных в IP-TV сервисах.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Марсель – ПСЖ
- Начало матча запланировано на 23:10 по московскому времени.
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