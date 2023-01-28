Кавазашвили о санкциях: «Иностранцы хотели погубить Россию, но только помогли. Мы стали лучше в финансовом, социальном, спортивном планах. Вперед, страна!»
Анзор Кавазашвили считает, что санкции помогли развитию российского футбола.
«Не пора ли Мелешина уже подпускать к основному стартовому составу «Спартака», который выходит на все основные матчи? Думаю, что в принципе наши молодые российские футболисты давно уже подходят к основным составам своих команд. Наших ребят нужно больше ставить в состав и переставать быть зависимыми от легионеров.
Чем быстрее мы к этому придем, тем быстрее будем опираться на своих футболистов. Этим мы будем укреплять не только свои клубы, но и выполнять главную задачу с национальной командой. Мы вернем ту сильную сборную, которая у нас была во времена СССР.
Да, в матче против «Ботева» голевая атака «Спартака» прошла почти только через наших русских ребят. Подходят ли красно-белые к тому моменту, когда в команде произойдет смена поколения? Я об этом думал, когда УЕФА только наложили на нас санкции. Тогда уже стало появляться больше наших российских футболистов – и это радует.
Эти санкции, как ни странно, помогли нашему футболу. Иностранцы хотели нас погубить, но в итоге только помогли. Мы стали лучше не только в финансовом плане, но и в техническом, научном, социальном и спортивном. Мы стали развиваться быстрыми темпами, так что вперед, страна!» – сказал бывший вратарь «Спартака».
1/2 лч без шуток это прекрасно , но где в Европе Киев был был после этого ? 25 лет так то прошло уже
Если не ошибаюсь один раз вышли в плей офф лиги чемпионов , на фоне того же Шахтёра жалкие просто
И вообще приплести его сюда это надо очень постараться
Тошнит уже от этого лицемерия и дешевой демагогии!