Кавазашвили о санкциях: «Иностранцы хотели погубить Россию, но только помогли. Мы стали лучше в финансовом, социальном, спортивном планах. Вперед, страна!»

считает, что санкции помогли развитию российского футбола.

«Не пора ли уже подпускать к основному стартовому составу «Спартака», который выходит на все основные матчи? Думаю, что в принципе наши молодые российские футболисты давно уже подходят к основным составам своих команд. Наших ребят нужно больше ставить в состав и переставать быть зависимыми от легионеров.

Чем быстрее мы к этому придем, тем быстрее будем опираться на своих футболистов. Этим мы будем укреплять не только свои клубы, но и выполнять главную задачу с национальной командой. Мы вернем ту сильную сборную, которая у нас была во времена СССР.

Да, в матче против «Ботева» голевая атака «Спартака» прошла почти только через наших русских ребят. Подходят ли красно-белые к тому моменту, когда в команде произойдет смена поколения? Я об этом думал, когда УЕФА только наложили на нас санкции. Тогда уже стало появляться больше наших российских футболистов – и это радует.

Эти санкции, как ни странно, помогли нашему футболу. Иностранцы хотели нас погубить, но в итоге только помогли. Мы стали лучше не только в финансовом плане, но и в техническом, научном, социальном и спортивном. Мы стали развиваться быстрыми темпами, так что вперед, страна!» – сказал бывший вратарь « ».