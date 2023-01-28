Кавазашвили о санкциях: «Иностранцы хотели погубить Россию, но только помогли. Мы стали лучше в финансовом, социальном, спортивном планах. Вперед, страна!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Политика Павел Мелешин Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что санкции помогли развитию российского футбола. 

«Не пора ли Мелешина уже подпускать к основному стартовому составу «Спартака», который выходит на все основные матчи? Думаю, что в принципе наши молодые российские футболисты давно уже подходят к основным составам своих команд. Наших ребят нужно больше ставить в состав и переставать быть зависимыми от легионеров.

Чем быстрее мы к этому придем, тем быстрее будем опираться на своих футболистов. Этим мы будем укреплять не только свои клубы, но и выполнять главную задачу с национальной командой. Мы вернем ту сильную сборную, которая у нас была во времена СССР.

Да, в матче против «Ботева» голевая атака «Спартака» прошла почти только через наших русских ребят. Подходят ли красно-белые к тому моменту, когда в команде произойдет смена поколения? Я об этом думал, когда УЕФА только наложили на нас санкции. Тогда уже стало появляться больше наших российских футболистов – и это радует.

Эти санкции, как ни странно, помогли нашему футболу. Иностранцы хотели нас погубить, но в итоге только помогли. Мы стали лучше не только в финансовом плане, но и в техническом, научном, социальном и спортивном. Мы стали развиваться быстрыми темпами, так что вперед, страна!» – сказал бывший вратарь «Спартака».

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121 комментарий

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Игорь Новиков
Ответ денежная масса
Точно, вот ты здесь антироссийскую пургу и несешь ыстонец под его влиянием))
Я по ТВ разве что погоду смотрю. И то редко.
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Кукич
Больной человек должен принимать таблетки ,особенно касается старых и пожилых людей с деменцией.
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Раиль Хафизов
Лично я скоро потеряю хорошую работу благодаря санкциям(
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Захар Кривостоев
Он же про Грузию, правильно?
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Серый
А потом он проснулся
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Dizzod
Очень рад за сборную Узбекистана, которая сыграла на равных со ставшей ещё более сильной сборной России.
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АГОШКИН Алексей
Старый маразматик
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Okaka
Ответ Slavnov
только очень не умные проводят параллели с прошлым,в этом конфликте,Донбасс лишь одна из причин
ты до сих пор не понял, что Донбасс оттяпали просто для того, чтобы отвлечь от Крыма?
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Все будет хорошо
Печально на таких смотреть.
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atomio
Ответ Ко-ко-джамбо
Полное ощущение, что эти люди учасники какой то религиозной секты, полное отрицание реальности и здравого смысла, а вместо этого лишь пафосные мантры. Хорошо бы, когда в стране совсем станет туго с экономикой, этому 🤡 первому пенсию отменили.
я так понимаю закончится этот этап российской истории примерно в той же точке где и начался: плюс/минус в 2000 году. ЗВР нет, экономика в развале, экспорта толком нет, СВО опять же. Из нового - санкции и полное огосударствление, плюс огромная армия силовиков, которую надо кормить и поддерживать в довесок. "Иран на максималках" кароче.
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Катя СПб
Ответ Владислав Бондарчук
А он россиянин? Думал что грузин
Россиянином может быть хоть грузин, хоть китаец, хоть индеец сиу.
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ALEKS66
Старость не радость
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Slavnov
Ответ Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Коммент из параллельной вселенной 🤦🏻‍♂️
а что изменилось?карты виза мастеркард блокировка,потерял там немного,упаковки не было на продукты местные,сейчас все есть,а бумаги для чеков еще не было,тоже наладили,в остальном вообще все так же,машины,как покупали так и покупают,иномарки имею ввиду,отдыхать как ездили,так и ездят,европу сменили на бали или египет,не вижу вообще эффекта от санкций,курс как был так и есть,продукты как были так и есть,техника,одежда,все есть,а да мака нет,есть вкусно и точка,беда то какая
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ahma007
опять старик забыл таблетки принять, санитары хоть куда смотрят
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Владислав Бондарчук
А он россиянин? Думал что грузин
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Юрий Кечко
Ответ Reece24
Динамо доходило до 1/2 ЛЧ. Шевченко брал золотой мяч, Шовковский был в топ10 на золотой мяч. Были ещё Ребров, Ярмоленко. Сейчас Мыколенко, Цыганков. Все нормально с киевлянами.
Как это отменяет то что я сказал про сборную ?)
1/2 лч без шуток это прекрасно , но где в Европе Киев был был после этого ? 25 лет так то прошло уже
Если не ошибаюсь один раз вышли в плей офф лиги чемпионов , на фоне того же Шахтёра жалкие просто
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Maxim Yevdokimov
Про политические взгляды говорить не приходится. Родился в СССР, хочет обратно. Но дед матч вообще не смотрел что ли!? Там отбор Дуарте в начале атаки, а перевод на Денисова от Рыбуса. А так да, сплошь русские ребята ))
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XXXVI
Сегодня день методичек? Я не понимаю
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sled
Ответ mr.snooker
В сборной СССР в основном киевляне играли или южане сильные 😂
Но чемпионат Европы в основном москвичи выиграли и россияне
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Slavnov
Ответ toldo_slava
Может быть Донбасс обстреливал и получал в ответ? Согласно опубликованным данным официальной власти России в результате конфликта на востоке Украины за два года до войны погибло 12 человек. 12 человек в течение двух лет!
аха ага это как в грузии,осетины,обстреливали грузию,грузии пришлось защищаться,вам не смешно?когда вас 30 тысяч,ты не станешь прыгать на пол миллионную армию,а кондиционеры ведь у них взрывались,когда жилые дома разносили или администрацию...
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paradose
Почему спортс вечно транслирует мнения каких-то бездарных лохов вроде условного Шмурнова или ветеранов Спартака? Лайфньюс устроили полный за последние годы… А такой охренительный сайт был лет 10 назад, но всё испоганили. Пздц.
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Юрий Кечко
Ответ Dinamik1
Мы.стали.лучше особенно в футбольном плане.Ни в одной уважающей себя стране дзюба не стал бы лучшим.Ставить рекорды забивая Гиброартару Люксембургу и Лихтенштейну это удел нашнго футбола.
Дзюба не играл не с Гибралтаром, ни с Люксембургом , держу в курсе
И вообще приплести его сюда это надо очень постараться
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Саша Пушкин
Ответ Nuraly Amirov
Вас только это смущает? Без статьи непонятно, насколько плохи санкции?
Смущает как раз то, что хозяева России, их прикорытники и прочие ура-патриоты на зарплате все эти годы внушают крепостному населению, что санкции ни только невредны стране и ее обитателям, а идут на пользу, способствуют развитию и улучшают качество жизни.
Тошнит уже от этого лицемерия и дешевой демагогии!
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Slavnov
сильнее не сильнее,но особо ничего не изменилось,да больше российского бизнеса теперь в России,хорошо это или плохо,время покажет,честно говоря ожидал большего,но чего то слабенько
Коммент из параллельной вселенной 🤦🏻‍♂️
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toldo_slava
Ответ Slavnov
бомбили Донбасс,Донбасс у населения которого ,родственники в России
Может быть Донбасс обстреливал и получал в ответ? Согласно опубликованным данным официальной власти России в результате конфликта на востоке Украины за два года до войны погибло 12 человек. 12 человек в течение двух лет!
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