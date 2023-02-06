Паршивлюк о возвращении Норманна в РПЛ: «Человек сделал выбор. Могу его только уважать»

высказался о хавбеке «Динамо» .

— Удивились, что сейчас все футболисты из Евросоюза уезжают из России, а он вернулся? Понимаете ли его мотивацию, тем более что ему пришлось пожертвовать местом в сборной Норвегии?

— Я в подробности не вдавался, у каждого своя ситуация. После неудачного периода в Англии он понимал, что хочет стабильно играть в футбол. Российский чемпионат он знал.

Насчет сборной — мне кажется, Матиас не до конца осознавал, что такое может случиться. Потому что, например, на Ловрене в сборной Хорватии игра в России никак не отразилась.

— Но тренер норвежцев Сольбаккен еще до подписания Норманном контракта с «Динамо» предупредил о последствиях, как и президент федерации.

— Значит, человек сделал выбор. Могу его только уважать.

— Почему у него до такой степени не пошло в начале пребывания в «Динамо»? Роковой обрез с «Зенитом», слабая игра, потом травмы...

— Видимо, потому что пропустил предсезонку. Пришел — сразу нужно было играть. Организм не готов — отсюда постоянные мелкие повреждения. Это все покатилось как снежный ком. У меня тоже такое было, хоть и не в таком объеме. Когда не готовился к сезону, целиком на него тебя не хватает, – сказал защитник « ».