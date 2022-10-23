Норманн о «Динамо»: «Обязательно окажемся в топ-3 по итогам сезона, если продолжим так играть»
Матиас Норманн считает, что «Динамо» может попасть в топ-3 по итогам розыгрыша Мир РПЛ.
Вчера «Динамо» победило «Локомотив» (3:1) в матче 14-го тура чемпионата. Бело-голубые выиграли три матча подряд после серии из четырех игр без побед. На данный момент команда Славиши Йокановича занимает 6-е место в таблице.
– Мне понравился матч, парни молодцы. На мой взгляд, команда здорово играла. Рад, что мы победили.
– Сможет ли «Динамо» попасть в топ-3 РПЛ?
– Посмотрим. Если мы продолжим так играть, то по итогу сезона обязательно окажемся в тройке.
Что касается моего возвращения, то это будет уже скоро. Жду момента, когда смогу помочь команде на поле, – сказал полузащитник «Динамо».
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