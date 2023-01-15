Врач «Динамо» о травмах Норманна: «Не сказал бы, что Матиас – «хрусталь». Это трагическое стечение обстоятельств»

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Главный врач «Динамо» высказался о травмах хавбека Матиаса Норманна.

В текущем сезоне норвежец провел лишь 6 матчей.

— Норманн долго лечится в «Динамо», его мучили травмы и в других клубах. Многие считают норвежца «хрустальным» футболистом.

— К сожалению для меня, это трагическое стечение обстоятельств. На момент нашего углубленного предконтрактного медосмотра никаких предпосылок к тому, что игрок пропустит у нас столько времени, не было.

Мы досконально проверили Норманна, он прошел все тесты без ограничений. Но такая трагическая цепь событий произошла. Надеюсь, она в том году прервалась, и в новом году Матиас после проведенных предсезонных сборов будет совершенно другой. Никогда бы не сказал про Норманна, что он «хрусталь», — сказал Александр Родионов.

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