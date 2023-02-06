«Барса» выиграла 7-й матч подряд, 5 из них – всухую. Команда Хави не проигрывает с октября

« » продлила серию без поражений до 15 матчей.

Каталонцы сегодня разгромили «Севилью» (3:0).

Это седьмая подряд победа команды во всех турнирах. В пяти из них не было пропущено ни одного гола.

«Блауграна» не проигрывает с 26 октября – после матча чемпионов с «Баварией» (0:3).