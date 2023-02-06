«Барса» выиграла 7-й матч подряд, 5 из них – всухую. Команда Хави не проигрывает с октября

Теги Барселона Севилья Хави Ла Лига Футбол

«Барселона» продлила серию без поражений до 15 матчей.

Каталонцы сегодня разгромили «Севилью» (3:0).

Это седьмая подряд победа команды Хави во всех турнирах. В пяти из них не было пропущено ни одного гола.

«Блауграна» не проигрывает с 26 октября – после матча Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3).

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54 комментария

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прощай Роналду
Ответ Роман
Есть и фанаты БЧК, а есть и завсегдатые униженные БЧКашники. Фалькао, Футболэтожызн ещё объявятся.
Есть хейтеры, глоры, скейтеры, хейталоры, а есть ТЫ
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Зуев.....
Рома!
Тяф тяф тяф
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прощай Роналду
Ответ Parce
Теперь надо не просто выиграть Ла Лигу, а набрать 100 очков и продлить сухари Штегена
И выиграть Эль-Классико 5.0
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Роман
Есть и фанаты БЧК, а есть и завсегдатые униженные БЧКашники. Фалькао, Футболэтожызн ещё объявятся.
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Зуев.....
Ромка!
Тяф-тяф!
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Зуев.....
Ответ Футбол_это_жизнь
Роман: тяф тяф
Пхаха, хорош
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Зуев.....
Ответ Игорь Климов
Ты совершенно прав!
Это я промолчу про 7 золотых мячей (скоро 8)))
6 золотых бутс
И ЧМ.
Португалец таким похвастаться не может, но зато у него больше подписчиков в Инстаграме 😂
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Joey Ramone
Всё что нужно знать о качестве команд Ла Лиги за пределом двойки грандов))
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Футбол_это_жизнь
Роман: тяф тяф
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Goofts
Ответ Parce
Теперь надо не просто выиграть Ла Лигу, а набрать 100 очков и продлить сухари Штегена
Надеюсь отрыв будет большой от преследователей, у барсы очень много молодежи топовой ( я сейчас не про бальде, фати, Феррара) и заиграть ее было бы прекрасно в конце сезона
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Футбол_это_жизнь
Хави Топарь!!!!
Раскатал Лигу!!!
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Игорь Климов
Ответ Зуев.....
Для меня он закончился после перехода в Ювентус. И когда мне давали выбор Кринж или Месси, то я всегда выбирал Аргентинца, так как он скромный, не лицемер
Ты совершенно прав!
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Goofts
Ответ Гамаль Хайдаров
раньше у Барсы было крутое нападение и некому было играть в защите, теперь наоборот, выходят всякие Фераны с Фати, но зато в защите куча топов
Этих двоих по хорошему в аренду отправить, или продать, пока молоды и есть спрос
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Зуев.....
Ответ Игорь Климов
Я этого Кринжа7 вообще больше не воспринимаю как топ-игрока.
Для меня он закончился после перехода в Ювентус.
И когда мне давали выбор Кринж или Месси, то я всегда выбирал Аргентинца, так как он скромный, не лицемер
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Goofts
Ответ Роман
Барса доказала, что гном был помехой. И без него выстроили нападение.
Целый год были проблемы без лучшего в истории футболиста, и только этот сезон нащупали игру, спасибо ХАВИ
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Игорь Климов
Ответ Зуев.....
И вообще, у кого осталось сожаление к португальцу?
Я этого Кринжа7 вообще больше не воспринимаю как топ-игрока.
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Роман
Недавно прочитал как фаны Леопольда плачут. Петицию хотели создать что мне не могут написать. Климов, Теминатор, Верблюд, Климов и прочие неадекваты.
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Зуев.....
Ответ Игорь Климов
Этот персонаж "Роман", один из сочуствующих Кринжу7)
И вообще, у кого осталось сожаление к португальцу?
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Зуев.....
Ответ Игорь Климов
Этот персонаж "Роман", один из сочуствующих Кринжу7)
Этот персонаж просто плачет😂
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atomio
Жаль все таки что от Бетиса автогол тогда залетел((( так бы вообще 5 сухарей подряд было
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maxwinner87
Ответ encaro_one
До построения действительно хорошей команды пока далеко, матчи с Бетисом и с Жироной вполне были показательны.
с Бетисом хорошо играли, моментов уйму создали.
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Игорь Климов
Ответ Зуев.....
Суперкубок 🤫🤭
Этот персонаж "Роман", один из сочуствующих Кринжу7)
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Зуев.....
Ответ Роман
Два года унижений и терпений. Наша Барса всё смогла. Теперь никакие болельщики Реала не смогут насмехаться. А то отожрались своими трофеями.
Суперкубок 🤫🤭
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Игорь Климов
Ответ Parce
Теперь надо не просто выиграть Ла Лигу, а набрать 100 очков и продлить сухари Штегена
Это отличное предложение для всех игроков Барселоны!
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Андрей Бандалак
Ответ Анвар Масимов
они плачут в Мадриде
))) думаю и на спортс слезы текут)
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