«Барса» выиграла 7-й матч подряд, 5 из них – всухую. Команда Хави не проигрывает с октября
«Барселона» продлила серию без поражений до 15 матчей.
Каталонцы сегодня разгромили «Севилью» (3:0).
Это седьмая подряд победа команды Хави во всех турнирах. В пяти из них не было пропущено ни одного гола.
«Блауграна» не проигрывает с 26 октября – после матча Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3).
Тяф тяф тяф
Тяф-тяф!
6 золотых бутс
И ЧМ.
Португалец таким похвастаться не может, но зато у него больше подписчиков в Инстаграме 😂
Раскатал Лигу!!!
И когда мне давали выбор Кринж или Месси, то я всегда выбирал Аргентинца, так как он скромный, не лицемер