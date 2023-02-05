«Ференцварош» Черчесова не проигрывает 9 матчей подряд в лиге Венгрии – 7 побед, 2 ничьих. Клуб лидирует с 14-очковым отрывом

«Ференцварош» продлил серию без поражений.

Команда российского тренера обыграла « » (3:1) в чемпионате Венгрии.

« » в последний раз проигрывал в чемпионате 16 октября, с тех пор – 7 побед и 2 ничьих.

Клуб, набравший 44 очка, лидирует в чемпионате с отрывом в 14 баллов от идущего вторым «Кечкемета».