«Ференцварош» Черчесова не проигрывает 9 матчей подряд в лиге Венгрии – 7 побед, 2 ничьих. Клуб лидирует с 14-очковым отрывом
«Ференцварош» Станислава Черчесова продлил серию без поражений.
Команда российского тренера обыграла «Уйпешт» (3:1) в чемпионате Венгрии.
«Ференцварош» в последний раз проигрывал в чемпионате 16 октября, с тех пор – 7 побед и 2 ничьих.
Клуб, набравший 44 очка, лидирует в чемпионате с отрывом в 14 баллов от идущего вторым «Кечкемета».
Зачем они пригласили такого противного "специалиста"?
Что этот лысый пес понимает в футболе? Всю карьеру на раме стоят