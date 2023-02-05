«Ференцварош» Черчесова не проигрывает 9 матчей подряд в лиге Венгрии – 7 побед, 2 ничьих. Клуб лидирует с 14-очковым отрывом

Теги Станислав Черчесов Уйпешт высшая лига Венгрия Ференцварош Футбол

«Ференцварош» Станислава Черчесова продлил серию без поражений.

Команда российского тренера обыграла «Уйпешт» (3:1) в чемпионате Венгрии.

«Ференцварош» в последний раз проигрывал в чемпионате 16 октября, с тех пор – 7 побед и 2 ничьих.

Клуб, набравший 44 очка, лидирует в чемпионате с отрывом в 14 баллов от идущего вторым «Кечкемета».

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21 комментарий

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Yujanin
Ответ Вадим Дзахоев
Так и в ЛЕ дела у Ференца хорошо идут. Не понимаю, почему люди так недолюбливают Стаса. Да, человек он специфический, но это один из лучших российских тренеров последних десятилетий
че непонятного-мало,что не русский,так еще и кавказец
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zer
Ответ Slavnov
не знаю,знает ли черчесов немецкий,но в перспективе,вполне бы мог поработать в бундеслиге,надеюсь в рфпл не вернется
знает. думаю в Бундеслигу и уйдёт работать, а куда - зависит от дальнейших выступлений в ЛЕ
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Gaiar
Ответ Евгений Цыбулин
Ференцварош уже много лет рвал всех,в своем чемпе и без быдлоуса!)Тренера поменяли из-за провалов в Еврокубках!)
А кубок не брали около 5 лет. И из группы не выходили очень давно. Так что жалко вас и ваши познания в футболе
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Artem89S
Ответ Вадим Дзахоев
Так и в ЛЕ дела у Ференца хорошо идут. Не понимаю, почему люди так недолюбливают Стаса. Да, человек он специфический, но это один из лучших российских тренеров последних десятилетий
какой он лучший? Что он сделал, что завоевал? Ноль трофеев. Обыграл в группе ЧМ арабскую помойку и египет? Устроил Сталинград испанцам с автобусом у своих ворот? И последние годы в сборной это разгромы от сербов и т.д. Какие трофеи он взял с клубами? Не смешите, нулевой тренеришка, может только быдлить.
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Metalloid
На самом деле дать бы ему клуб уровня Майнца, Униона, Фрайбурга, я бы посмотрел. Возраст не тот, конечно, но стать новым Магатом может, вернуть олдскул.
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хай
Вот Вам и усатый козлобык!
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Tahir Hudayarow
Ответ Евгений Цыбулин
Ференцварош уже много лет рвал всех,в своем чемпе и без быдлоуса!)Тренера поменяли из-за провалов в Еврокубках!)
Проблем не было, но вот до Черчесова почему то одновременно в Кубке и в Чемпе не выигрывали
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РОМЫЧ
Ответ Михаил Зюбин
Топовый российский тренер! Следущим клубом будет из Турции, скриньте.
Для квадрпула еще МАЛЬТА,ФАРЕРЫ,и ГИБРАЛТАР))
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Вадим Дзахоев
Ответ Евгений Цыбулин
Ференцварош уже много лет рвал всех,в своем чемпе и без быдлоуса!)Тренера поменяли из-за провалов в Еврокубках!)
Так и в ЛЕ дела у Ференца хорошо идут. Не понимаю, почему люди так недолюбливают Стаса. Да, человек он специфический, но это один из лучших российских тренеров последних десятилетий
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Gravdaar Iyaad
С Ференцварошем и я мог бы брать чемпионство каждый год
Зачем они пригласили такого противного "специалиста"?
Что этот лысый пес понимает в футболе? Всю карьеру на раме стоят
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инок
Черчесов классный тренер! Он это уже всем доказал
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Евгений Цыбулин
Ответ Гусейн Магомедрасулов
У российских журналистов, зато есть Карпин
Ференцварош уже много лет рвал всех,в своем чемпе и без быдлоуса!)Тренера поменяли из-за провалов в Еврокубках!)
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Левая бровь Анчелотти
Ну теперь только в АПЛ тренировать. Ой, командовать…
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Slavnov
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Конечно, знает, он же играл там плюс австрийское гражданство даже есть🤓
я знаю,поэтому и написал,что может знать,я просто не слышал,чтоб он разговаривал,где то на немецком,на чм немецким журналистам говорил на русском,им переводили
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Slavnov
не знаю,знает ли черчесов немецкий,но в перспективе,вполне бы мог поработать в бундеслиге,надеюсь в рфпл не вернется
Конечно, знает, он же играл там плюс австрийское гражданство даже есть🤓
+5
-3
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ХавиГави_Паратрупер
Настоящий лысый шарлатан показывает класс одной из своих копий из Манчестера😎
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Slavnov
не знаю,знает ли черчесов немецкий,но в перспективе,вполне бы мог поработать в бундеслиге,надеюсь в рфпл не вернется
+15
-3
+12
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Михаил Зюбин
Топовый российский тренер! Следущим клубом будет из Турции, скриньте.
+9
-4
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Гусейн Магомедрасулов
У российских журналистов, зато есть Карпин
+7
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Андрей Хенто
Пришёл, увидел, победил. Интересно, какую другую лигу стран ранее входивщих в ОВД возглавит маршал российского футбола?)
+2
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Зизуха
Братушка Наполи
+1
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0
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