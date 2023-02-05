Антон Шипулин: «Печально, что братья Бо не видят в нас соперников, друзей. Мы должны дружить, соревноваться только на трассе, а не в политике»

Теги Уле Эйнар Бьорндален сборная России сборная Норвегии Антон Шипулин Тарьей Бо Йоханнес Бо Политика Р-Спорт Биатлон

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин высказался о позиции норвежцев Тарьея и Йоханнеса Бо по допуску российских спортсменов к международным стартам.

«На 100 процентов уверен, что все должно остаться так, как сейчас. Если МОК устроит голосование среди спортсменов, то, думаю, большинство проголосует против возвращения России», – сказал ранее Тарьей Бо.

«Слова Бо не читал. Печально, что они не видят в нас соперников, не видят в нас друзей. Всегда считали, что спорт вне политики. Так и было. Сейчас такого нет.

Надеюсь, что когда-нибудь это вернется. Мы должны дружить. Соревноваться только на трассе, а не в политике.

Недавно переписывались с Бьорндаленом. Он поддерживает, хочет, чтобы российские спортсмены вернулись», – сказал Шипулин. 

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

15 комментариев

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sav187
"Мы должны дружить, соревноваться только на трассе, а не в политике" - сказал человек, который покинул трассу ради того, чтобы заняться политикой.
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Iuasamotu
Хороши друзья, которые на госканалах перебирают столицы Европы по которым нужно ударить. Тоха, это ведь ты законодатель, это такие как ты призывают к розни и насилию
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JL JL
Что-то сказал, как ничего не сказал. Лишь бы сказать. Ни рыба ни мясо. Надо или как Тихонов или как честный порядочный человек. Или, или. А так, молчал бы уж, неуважаемый.
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Павел Мельников
Ответ Sergey Yevseev
Вот подойдешь ты, Шипулин, к ним. Они спросят: - Антон, как ты голосовал по поводу признания независимости ДНР и ЛНР? Как ты голосовал по поводу включения Херсона в состав РФ? Как ты голосовал по поводу закона о дискредитации? И что ты им сможешь ответить?
Скажет: дружба дружбой, а табачок врозь.
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Sergey Yevseev
Вот подойдешь ты, Шипулин, к ним. Они спросят:
- Антон, как ты голосовал по поводу признания независимости ДНР и ЛНР? Как ты голосовал по поводу включения Херсона в состав РФ? Как ты голосовал по поводу закона о дискредитации?
И что ты им сможешь ответить?
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петрович сектор1
А с Педручным списываешься?)
+2
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Щелкунчик
На трассе на танках
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SadButTrue
Ответ Погладь быка
Антоша как истинный депутат чувствует куда ветер дует. Еще недавно кричал, про обязательную победу, про всех завоюем, всех нагнем. А сейчас, "ребята, давайте жить дружно. Мы всем друзья".
Ну у Антона, поскольку он молодой, есть угроза оказаться в будущем на скамье подсудимых как минимум по двум статьям УК РФ, грозящим десятилетиями тюрьмы. Это и без всякой условной Гааги. Я думаю ему пара коллег поумнее уже объяснили как это может произойти, вот он и стал как кот Леопольд.
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Дешариковизация
Лицемер.
+6
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Василий Смолин
голосующий за убийства провякал о дружбе. редкое...
+22
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Ковид 07.10.52
Как они могут дружить с типом, который поддерживает убийство людей...
+28
-3
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Melnikov1968
Антон, когда «лучшие друзья» поливают всех известной субстанцией, самое время вспомнить о дружбе. Хватит уже этих песен,выглядишь паскудно.
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BuTaJIbKa
можно подумать, что при потенциальной зеркальной ситуации Шипулин бы бился за свободы норгов
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Pertinax Gandi
Комментарий скрыт
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-10
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Погладь быка
Антоша как истинный депутат чувствует куда ветер дует. Еще недавно кричал, про обязательную победу, про всех завоюем, всех нагнем. А сейчас, "ребята, давайте жить дружно. Мы всем друзья".
+41
-2
+39
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