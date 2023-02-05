Антон Шипулин: «Печально, что братья Бо не видят в нас соперников, друзей. Мы должны дружить, соревноваться только на трассе, а не в политике»
Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин высказался о позиции норвежцев Тарьея и Йоханнеса Бо по допуску российских спортсменов к международным стартам.
«На 100 процентов уверен, что все должно остаться так, как сейчас. Если МОК устроит голосование среди спортсменов, то, думаю, большинство проголосует против возвращения России», – сказал ранее Тарьей Бо.
«Слова Бо не читал. Печально, что они не видят в нас соперников, не видят в нас друзей. Всегда считали, что спорт вне политики. Так и было. Сейчас такого нет.
Надеюсь, что когда-нибудь это вернется. Мы должны дружить. Соревноваться только на трассе, а не в политике.
Недавно переписывались с Бьорндаленом. Он поддерживает, хочет, чтобы российские спортсмены вернулись», – сказал Шипулин.
МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?
- Антон, как ты голосовал по поводу признания независимости ДНР и ЛНР? Как ты голосовал по поводу включения Херсона в состав РФ? Как ты голосовал по поводу закона о дискредитации?
И что ты им сможешь ответить?