Антон Шипулин: «Печально, что братья Бо не видят в нас соперников, друзей. Мы должны дружить, соревноваться только на трассе, а не в политике»

Чемпион мира по биатлону высказался о позиции норвежцев Тарьея и по допуску российских спортсменов к международным стартам.

«На 100 процентов уверен, что все должно остаться так, как сейчас. Если МОК устроит голосование среди спортсменов, то, думаю, большинство проголосует против возвращения России», – сказал ранее .

«Слова Бо не читал. Печально, что они не видят в нас соперников, не видят в нас друзей. Всегда считали, что спорт вне политики. Так и было. Сейчас такого нет.

Надеюсь, что когда-нибудь это вернется. Мы должны дружить. Соревноваться только на трассе, а не в политике.

Недавно переписывались с . Он поддерживает, хочет, чтобы российские спортсмены вернулись», – сказал Шипулин.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?