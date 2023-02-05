Латвийский фигурист Васильев о возвращении россиян: «Зная, что происходит в мире, и помня о допинговом деле Валиевой, мне сложно сказать: «Давайте кататься вместе!»
Латвийский фигурист Денис Васильев высказался против возвращения российских спортсменов на международные соревнования.
«У меня есть мнение на этот счет. Зная, что сейчас происходит в мире, и помня о допинговом деле российской фигуристки Валиевой на Играх в Пекине, мне сложно сказать: «Да, давайте кататься вместе!»
Я не думаю, что у нас есть ощущение безопасности, чувство доверия, что если их допустят к Олимпиаде, все будет хорошо и в соответствии с олимпийским ценностям.
Должно пройти время, боевые действия должны закончиться, все должны перевести дух и посмотреть, что произошло, понять ситуацию, и только тогда мы сможем начать говорить об этом и вообще обсуждать это.
На данный момент – нет, не поддерживаю (возвращение российских фигуристов)», – заявил Васильев.
как так
Помню его, когда он с Липницкой тренировался у Урманова, стряпали они что то с Юлей вместе. Нравился мне тогда Денис, но после этих слов только отвращение! Грассль вон не побоялся приехать, Недавно Левито, Петрыкина, Даша Грм, Мемола про наших хорошо говорили, а этот...ФУ! Что Луна, что Кимми Рипонд, что этот - просто редиски!
Годился быть только прицепом к Загитовой и Трусовой и слабым звеном в команде Европы на ЯО.
И почему одно допинговое дело, решение по которому еще не вынесено, должно влиять на всю сборную.