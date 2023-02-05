Латвийский фигурист Васильев о возвращении россиян: «Зная, что происходит в мире, и помня о допинговом деле Валиевой, мне сложно сказать: «Давайте кататься вместе!»

Латвийский фигурист высказался против возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

«У меня есть мнение на этот счет. Зная, что сейчас происходит в мире, и помня о допинговом деле российской фигуристки на Играх в Пекине, мне сложно сказать: «Да, давайте кататься вместе!»

Я не думаю, что у нас есть ощущение безопасности, чувство доверия, что если их допустят к Олимпиаде, все будет хорошо и в соответствии с олимпийским ценностям.

Должно пройти время, боевые действия должны закончиться, все должны перевести дух и посмотреть, что произошло, понять ситуацию, и только тогда мы сможем начать говорить об этом и вообще обсуждать это.

На данный момент – нет, не поддерживаю (возвращение российских фигуристов)», – заявил Васильев.