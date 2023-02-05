Латвийский фигурист Васильев о возвращении россиян: «Зная, что происходит в мире, и помня о допинговом деле Валиевой, мне сложно сказать: «Давайте кататься вместе!»

Теги сборная России допинг сборная Латвии Политика Денис Васильев Камила Валиева Фигурное катание

Латвийский фигурист Денис Васильев высказался против возвращения российских спортсменов на международные соревнования. 

«У меня есть мнение на этот счет. Зная, что сейчас происходит в мире, и помня о допинговом деле российской фигуристки Валиевой на Играх в Пекине, мне сложно сказать: «Да, давайте кататься вместе!»

Я не думаю, что у нас есть ощущение безопасности, чувство доверия, что если их допустят к Олимпиаде, все будет хорошо и в соответствии с олимпийским ценностям.

Должно пройти время, боевые действия должны закончиться, все должны перевести дух и посмотреть, что произошло, понять ситуацию, и только тогда мы сможем начать говорить об этом и вообще обсуждать это.

На данный момент – нет, не поддерживаю (возвращение российских фигуристов)», – заявил Васильев. 

46 комментариев

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Manowar66
Ответ Berbatov09
Валиева - единичный случай. При этом на самой Олимпиаде она была чиста как стеклышко, и все это знают. Насчет "безопасности", российские спортсмены что, с автоматами и минометами в Париж припрутся? Идиотизм.
единичный случай палева, а такое впечатление что тутберидзе всех пичкает
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Anna Stefan
Ответ LoRa
Что так, Денис? Не надо нам соперников - так и пиши, не стесняйся 😊
А ведь в прошлом году Васильевс честно (или почти)) выиграл бронзу евро. Но, видно, получать медальки не напрягаясь ему нравится больше)))
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Manowar66
вроде русский чувак, а тоже против как поляк
как так
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Defender64
Мне этот хрен никогда не нравился.
ему удобнее кататься с японцами которые принесут ему 30 баллов))
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ogr7
Ответ Iuasamotu
Даже этнические русские сомневаются в добропорядочности российского спорта и их представителей
еще один коренной новозел с укропаспортом,жги высерами дальше
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Храбрая виолончелистка
Ответ Ритт
Мог бы сказать "без комментариев", раз боится гнева своих латвийских властей..... Но так говорить, как сейчас сказал....зря, Денис, зря! Помню его, когда он с Липницкой тренировался у Урманова, стряпали они что то с Юлей вместе. Нравился мне тогда Денис, но после этих слов только отвращение! Грассль вон не побоялся приехать, Недавно Левито, Петрыкина, Даша Грм, Мемола про наших хорошо говорили, а этот...ФУ! Что Луна, что Кимми Рипонд, что этот - просто редиски!
Совершенно верно. Я спортсмен, моё дело кататься и показывать свои программы. А допинговые разбирательства в компетенции соответствующих организаций. Вот нейтральный и достойный настоящего атлета ответ.
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Девочка с севера
Ты, су чо нок, забыл свои корни???
Это называется зомби!
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MirandaHoax
Ответ Анатолий Дмитриевич
Коренной латыш Денис Васильев!
Вот это самое мерзкое
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Alsu89sha
Сразу уваженин падает когда от спортсмена слышишь такие слова. Явно недалекий значит.
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krupin82
Ты кто такой?Давай,до свидания!
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Anna Stefan
Ответ Lennuci
Лучше бы хвост подстриг покороче, чем пургу нести. А то как лох немытый ходит.
У него два грязных хвоста)))
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Rrromario
про какое ощущение безопасности он говорит? Валиеву и так уже по сути наказали, версия с непреднамеренным попаданием запрещенного вещества в организм выглядит вполне реальной и ошибиться девушка вполне могла, упирать тут на какую-то систему и чувствовать себя в опасности - это уже перебор... или он за свою физическую безопасность переживает из-за присутствия российских фигуристов? в общем не очень понятно, чего боится
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Анатолий Дмитриевич
Коренной латыш Денис Васильев!
+5
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ZarvuR2020
Не спрашивайте женщину её возраст, мужчину о его запрлате, и Васильева о происхождении фамилии.
+4
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AllaS
За Дениса мы ведь болели. А ему конечно хочется на пьедестал. А с нашими парнями вряд ли это удастся в Европе. А в мире еще и дальше отбросит Дениса.
+4
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Алексей Никитин
Ответ Mary Ion
Я тоже хочу прекращения боевых действий. Но я не понимаю, как спортсмены могут повлиять на это, не участвуя в главных стартах сезона. И почему одно допинговое дело, решение по которому еще не вынесено, должно влиять на всю сборную.
все хотят кроме американцев. Сегодня уже ПМ Израиля в открытую признался
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Девочка с севера
Ты, су чо нок, забыл свои корни???
+5
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Сейлем Сэйберхеген
Кого интересует его мнение?
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Ритт
Мог бы сказать "без комментариев", раз боится гнева своих латвийских властей..... Но так говорить, как сейчас сказал....зря, Денис, зря!
Помню его, когда он с Липницкой тренировался у Урманова, стряпали они что то с Юлей вместе. Нравился мне тогда Денис, но после этих слов только отвращение! Грассль вон не побоялся приехать, Недавно Левито, Петрыкина, Даша Грм, Мемола про наших хорошо говорили, а этот...ФУ! Что Луна, что Кимми Рипонд, что этот - просто редиски!
+9
-1
+8
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Лакс
Голосом Мордюковой - "Не мужик, ты".
Годился быть только прицепом к Загитовой и Трусовой и слабым звеном в команде Европы на ЯО.
+8
-1
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Sincere
Кто помнит лицо Васильевса, когда 15-летняя Трусова сказала ему, что хочет сделать еще больше квадов (на Джапан оупен это было, где они были в одной команде Европы))
+2
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Lennuci
Лучше бы хвост подстриг покороче, чем пургу нести. А то как лох немытый ходит.
+6
-1
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Самая цитируемая и вообще недура
Русская жена Ламбьеля отработала западную методичку, какой молодец. Лучше б научился пользоваться шампунем, смотреть противно на его прокаты.
+8
-1
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Mary Ion
Я тоже хочу прекращения боевых действий. Но я не понимаю, как спортсмены могут повлиять на это, не участвуя в главных стартах сезона.
И почему одно допинговое дело, решение по которому еще не вынесено, должно влиять на всю сборную.
+7
0
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Triada
Забанить за такую фамилию!
+2
0
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